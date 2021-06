Du zockst gerne auf Deinem Smartphone, findest die Touch-Steuerung aber zu unpräzise und nervig? Falls Du eine Xbox 360 besitzt, kannst Du einfach Deinen Xbox-360-Controller mit dem Handy verbinden. Ein Controller für Xbox One oder Xbox Series X/S lässt sich sogar noch leichter koppeln. Wie genau das mit Android und iOS funktioniert, erfährst Du in unserem Ratgeber.

Viele Smartphones sind heutzutage so leistungsfähig, dass auch anspruchsvolle Spiele wie "Fortnite" oder "PUBG" problemlos darauf laufen. Die Touch-Steuerung in solchen Games ist zwar ganz okay, kann aber bei weitem nicht die haptische Eingabe über einen Controller ersetzen. In unserem Ratgeber zeigen wir Dir, wie Du einen Controller für Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S oder Xbox 360 mit einem Handy verbinden kannst. Das funktioniert natürlich auch für Tablets.

Heutzutage lässt sich schon recht gut auf dem Smartphone zocken, bei der Steuerung geht aber nichts über einen Controller.

So verbindest Du einen Xbox-360-Controller mit einem Android-Smartphone

Um Deinen Xbox-360-Controller mit einem Android-Handy zu verbinden, benötigst Du ein Smartphone (mindestens Android 4.0), einen Xbox-360-Controller (kabellos oder mit Kabel), einen USB-OTG-Adapter und einen Xbox-360-Wireless-Adapter (falls du einen kabellosen Controller verbinden möchtest).

Wenn Du einen Xbox-360-Controller mit Kabel verwenden möchtest, benötigst Du nur ein passendes USB-OTG-Kabel.

Hinweis Achte bei dem USB-OTG-Adapter darauf, dass der Stecker zu Deinem Handy passt. Ältere Smartphones und Tablets haben häufig noch einen Micro-USB-Anschluss, während aktuellere Geräte bereits USB-C-Anschlüsse besitzen. Bevor Du Dir einen USB-OTG-Adapter zulegst, solltest Du deshalb unbedingt vorher prüfen, welchen Anschluss Dein Gerät besitzt.

Beginnen wir mit dem Xbox-360-Controller mit Kabel: Verbinde zunächst den Controller mit dem USB-OTG-Adapter und stecke den Adapter danach in den Anschluss Deines Smartphones oder Tablets. Der Controller sollte automatisch erkannt werden und kann sofort verwendet werden.

Wenn Du ein kabelloses Gamepad verwenden möchtest, dann musst Du zuerst den Xbox-360-Wireless-Adapter über den USB-OTG-Adapter mit dem Smartphone oder Tablet verbinden und den Sync-Knopf auf dem Xbox-Adapter drücken. Anschließend drückst Du auf dem Xbox-360-Controller zuerst den Xbox-Button in der Mitte und danach den Sync-Knopf an der Oberseite des Controllers. Wenn die Kontrolleuchte auf dem Xbox-360-Wireless-Adapter aufhört zu blinken, wurde der Controller erfolgreich erkannt und kann verwendet werden.

Xbox-One-Controller oder Xbox-Series-X-Controller mit dem Handy verbinden

Die Verwendung eines Xbox-One-Controllers oder eines Controllers für Xbox Series X und Xbox Series S an einem Smartphone ist sogar noch einfacher als beim Vorgänger: Zunächst musst Du auf Deinem Smartphone oder Tablet Bluetooth aktivieren. Dafür gehst Du in die Einstellungen und dann zum Menüpunkt Bluetooth. Schalte nun Bluetooth ein und bleibe im Bluetooth-Menü.

Hinweis Xbox-One-Controller unterstützen erst seit dem Modell 1708 Bluetooth. Das ist die Controller-Version, die 2016 zusammen mit der Xbox One S eingeführt wurde. Controller, die vor 2016 gebaut wurden, lassen sich also nicht mit Apple-Geräten verbinden. Die Modellnummer Deines Controllers kannst Du im Batteriefach ablesen.

Dann schaltest Du den Controller ein, indem Du den Xbox-Knopf gedrückt hältst. Anschließend drückst und hältst Du den Connect-Knopf auf der Oberseite des Controllers so lange, bis der Xbox-Knopf zu blinken beginnt. Auf Deinem Smartphone oder Tablet wählst Du nun "Neues Gerät koppeln" aus. In der Liste der verfügbaren Geräte sollte hier nach kurzer Zeit der Xbox-One-Controller bzw. der Controller für Xbox Series X/S erscheinen. Wähle ihn aus, um die Geräte miteinander zu koppeln. Nach erfolgreichem Koppel-Vorgang hört der Xbox-Knopf auf zu blinken.

Ein Xbox-One-Controller lässt sich sogar noch einfacher mit Smartphone oder Tablet verbinden.

Xbox-Controller mit dem iPhone verbinden

Seit das Betriebssystem iOS 13 erschienen ist, lassen sich auch Bluetooth-fähige Xbox-One-Controller mit iPhones und iPads verbinden. Das Koppeln des Gamepads mit dem Apple-Geräten ist dabei kinderleicht. Controller von Xbox Series X und Xbox Series S funktionieren derzeit noch nicht an iOS-Geräten – hier soll noch ein Update folgen.

Aktiviere zunächst Bluetooth in den Einstellungen Deines iPhones oder iPads. Anschließend nimmst Du Deinen Xbox-Controller, schaltest ihn per Xbox-Taste an und drückst den Connect-Button oben links so lange, bis das Xbox-Logo schnell zu blinken beginnt. Nun solltest Du in der Liste der Bluetooth-Geräte auf Deinem Apple-Gerät den Eintrag "Xbox Wireless Controller" sehen. Tippe einmal darauf und der Controller und iPhone bzw. iPad werden miteinander gekoppelt.

Sollte das Koppeln trotz richtiger Modellnummer nicht funktionieren, kann es sein, dass Du die Firmware Deines Controllers aktualisieren musst. Verbinde ihn dazu einfach einmal mit Deiner Xbox One oder Deinem PC und das Update wird automatisch aufgespielt.

Zusammenfassung

Xbox-360-Controller mit Handy verbinden [Android]:

Um einen Xbox-360-Controller an einem Smartphone anzuschließen, benötigst Du ein zum Handyanschluss passendes USB-OTG-Kabel. Wenn Du einen kabellosen Xbox-360-Controller verwenden möchtest, benötigst Du zusätzlich einen Xbox-360-Wireless-Adapter, den Du per USB-OTG-Kabel mit Deinem Smartphone verbindest und anschließend mit dem Controller synchronisierst.

Xbox-One-/Xbox-Series-X/S-Controller mit Handy verbinden [Android]:

Aktiviere Bluetooth auf dem Smartphone und bleibe im Bluetooth-Menü. Schalte den Xbox-Controller über den Xbox-Knopf an und drücke anschließend den Sync-Knopf auf der Oberseite des Gamepads. Tippe auf dem Android-Gerät auf "Neues Gerät koppeln" und warte, bis der Xbox-Controller in der Liste erscheint. Wähle den Xbox-Controller aus.

Xbox-Controller mit iPhone/iPad verbinden: