Xbox Series S und Game Pass: Dein Komplettpaket für die Next Gen

Die Next-Gen-Konsole Xbox Series S wird mit einem Abo des Game Pass Ultimate zum absoluten Zockertraum – und das zum attraktiven Preis. Bei uns erfährst Du alles rund um das Next-Gen-Komplettpaket.

Die Next-Gen-Erfahrung mit der Xbox Series S

Auf der Xbox Series S kannst Du aktuelle Games und großartige Spiele der nächsten Jahre zocken. Darunter "Halo Infinite", "Resident Evil Village", "Far Cry 6" oder "Hogwarts Legacy". Und das mit den Vorteilen der neuesten Konsolengeneration.

Deine Spiele laden viel schneller als auf bisherigen Konsolen. Dank Quick Resume bist Du nach einer Spielpause ganz ohne Ladezeiten wieder mitten in der Action. Das klappt auch mit mehreren Titeln. Games mit dem Symbol "Für Xbox Series X/S optimiert" überzeugen mit einer verbesserten Grafik und stabilen Bildwiederholraten von bis zu 120 FPS. Das bedeutet flüssiges, ruckelfreies Gameplay und eine scharfe Darstellung von Bewegungen.

Zu den optimierten Spielen zählen aktuelle Titel wie "Assassin's Creed: Valhalla" und "Watch Dogs: Legion", aber auch Klassiker wie "Halo: The Master Chief Collection" und "Ori and the Will of the Wisps". Die Spielauflösung liegt bei Xbox-Series-S-Games in der Regel bei 1440p anstelle der noch höheren 4K-Auflösung der Xbox Series X. 1440p ist schärfer als Full HD und bei PC-Gamern aus gutem Grund beliebt. Von der 4K-Auflösung profitieren eher Zocker mit einem Fernseher ab 65 Zoll.

Die voll digitale Xbox Series S verzichtet auf ein optisches Laufwerk. Stattdessen beziehst Du die Games direkt auf der Konsole aus dem Online-Store oder über den Xbox Game Pass. So musst Du keine Spieledisks mehr einlegen und auf die Datenträger achtgeben. Du kannst jederzeit auf Deine Spielbibliothek zugreifen, Games nach Belieben installieren oder deinstallieren. Kommende Spiele kannst Du vorbestellen, die Konsole lädt sie noch vor der Veröffentlichung herunter. Dank dieses Preload-Features zockst Du direkt bei Release drauflos.

Xbox Series S Jetzt kaufen bei

Die kompakteste Xbox passt in jeden Schrank

fullscreen Die Xbox Series X (links) im Größenvergleich mit der Xbox Series S (rechts). Bild: © Microsoft 2021

Die Xbox Series S misst schlanke 6,5 x 15,1 x 27,5 Zentimeter (Breite x Länge x Höhe). Das macht sie zur kompaktesten Xbox aller Zeiten. Sie ist viel kleiner als ein Aktenordner, um 60 Prozent kleiner als die Xbox Series X und sogar weniger hoch als die Grafikkarte Nvidia RTX 3080 in der Referenzversion. Mit ihrem minimalistischen Design passt sie in jeden Fernsehschrank und jedes Regal. Trotzdem bleibt sie beim Zocken schön leise und wird gut gekühlt.

Xbox Series S & Xbox Game Pass Ultimate: Das Dream-Team

Ergänzend zur Xbox Series S empfiehlt sich das Abo des Xbox Game Pass Ultimate. Damit bekommst Du Zugriff auf über 100 tolle Spiele, darunter viele Toptitel wie aktuell "Forza Horizon 4" und "Jurassic World Evolution". Monatlich kommen Games hinzu, das sorgt für Abwechslung. Dank des enthaltenen Xbox Live Gold spielst Du Online-Multiplayer-Games und via EA Play gehören auch beliebte Electronic-Arts-Spiele wie "Star Wars: Battlefront II" und "Battlefield V" zum Game Pass.

Mit dem Xbox Game Pass Ultimate zockst Du auf Wunsch nicht nur auf der Xbox Series S, sondern obendrein auch auf dem PC – und über Cloud auf Deinem Smartphone.

Zocke Multiplayer-Games wie "FIFA 20" und "Destiny 2"

Der Xbox Game Pass Ultimate umfasst auch Xbox Live Gold und damit den Konsolen-Mehrspieler-Modus. Passende Multiplayer-Titel sind direkt im Xbox Game Pass Ultimate enthalten. Darunter aktuell "Minecraft", "FIFA 20", "Destiny 2" oder "Ark: Survival Evolved Explorer's Edition".

Ebenso mit im Paket: Games with Gold. Das bedeutet jeden Monat Gratis-Spiele aus allen Xbox-Generationen. Mit Deals with Gold bekommst Du Spiele zu reduzierten Preisen dank exklusiver Rabatte.

Abwärtskompatibel: Spiele tausende Klassiker auf der Xbox Series S

Auf der Xbox Series S kannst Du viele Tausend Games der Xbox One, Xbox 360 und der Original-Xbox genießen. Sie profitieren von Next-Gen-Features wie kürzeren Ladezeiten, stabileren Bildraten und einer höheren Auflösung. Eine bessere Eingangslatenz sorgt dafür, dass Controllereingaben schnell umgesetzt werden. Und das Feature "Auto HDR" wertet alle Spiele mit einem Hochkontrastbild für moderne TVs auf. So erlebst Du Klassiker wie "Crimson Skies", "Portal 2" oder "Gears of War 2" in neuer Pracht.

Erweitere den Speicher mit SSDs und USB-Festplatten

Du kannst den 512-GB-Speicher der Xbox Series S einfach erweitern. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Spiele mit dem Symbol "Für Xbox Series X/S optimiert" installierst Du entweder auf der internen SSD oder auf einer speziellen Speichererweiterungskarte von Seagate. Die Speichererweiterungskarte bietet dieselbe hohe Geschwindigkeit wie die interne SSD. Du kannst die optimierten Games auch auf einer USB-Festplatte speichern und sie zum Spielen auf die SSD verschieben. Ältere Spiele startest Du auf Wunsch direkt von einer externen HDD oder SSD.

Seagate Speichererweiterung Jetzt kaufen bei

Fazit: Das Wunschlos-Glücklich-Paket für das Next-Gen-Zocken

Zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 299,99 Euro bekommst Du mit der Xbox Series S eine Next-Gen-Konsole für die neuesten Top-Spiele der nächsten Jahre. Der Xbox Game Pass Ultimate kostet im ersten Monat 1 Euro und danach 12,99 Euro monatlich.

fullscreen Die Xbox Series S bietet viel Leistung für kleines Geld. Bild: © Microsoft 2021

Dafür gibt es über 100 Spiele zum Zocken, Multiplayer-Gaming mit Xbox Live Gold, exklusive Rabatte und kostenlose Spiele geschenkt. Dank EA Play zählen auch Top-Titel von Electronic Arts wie "FIFA 20" und "Star Wars Jedi: Fallen Order" zur Game-Pass-Bibliothek.

Kurz gesagt: Die Xbox Series S und der Xbox Game Pass Ultimate sind das Dream-Team für das Next-Gen-Gaming – und dabei konkurrenzlos günstig.

Xbox Series S Jetzt kaufen bei