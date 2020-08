"Animal Crossing: New Horizons": Alle Insekten & wie Du sie fängst

Bist Du durch "Animal Crossing: New Horizons" auch zum Entomologen mutiert und fleißig dabei, alle Insekten im Spiel zu sammeln? Damit Du Deine Faunapädie mit allen Krabbeltieren füllen kannst, verraten wir Dir hier, wann und wo Du die fehlenden Tiere findest.

Wir haben versucht, die "Animal Crossing: New Horizons"-Insekten ein bisschen zu gruppieren. Das ist übersichtlicher und Du kannst besser prüfen, ob Du die jeweiligen Tierchen schon hast oder nicht.

©Nintendo/TURN ON 2020 fullscreen Über Dein Nook-Phone hast Du Zugriff auf Deine gesamte Insekten-Sammlung.

Um alle Insekten in "Animal Crossing: New Horizons" zu sammeln, benötigst Du vor allem eines: viel Zeit! Insgesamt gibt es 80 unterschiedliche Insekten, und nicht jedes kannst Du an allen 365 Tagen im Jahr fangen. Einige von ihnen tauchen nur in bestimmten Monaten oder zu bestimmten Uhrzeiten auf. Außerdem hängt es davon ab, auf welcher Erdhalbkugel Deine Insel liegt: auf der Nordhalbkugel (NH) oder Südhalbkugel (SH).

Schneller fündig werden Du suchst nach einem speziellen Insekt und hast keine Lust, Dich durch die ganze Seite zu scrollen? Dann nutze einfach Strg + F und tippe in die Suchmaske Dein gesuchtes Insekt ein.

Schmetterlinge und Motten

©Nintendo/TURN ON 2020 fullscreen Bei den Schmetterlingen bin ich schon auf einem ganz guten Weg.

Agrias-Falter

Fundort: fliegt bei schönem Wetter in der Nähe von Blumen

Monate: Apr.-Sept. (NH) / Okt.-Mrz. (SH)

Uhrzeit: 8-17 Uhr

Preis: 3.000 Sternis

Atlasspinner

Fundort: an Bäumen und Palmen

Monate: Apr.-Sept. (NH) / Okt.-Mrz. (SH)

Uhrzeit: 19-4 Uhr

Preis: 3.000 Sternis

Himmelsfalter

Fundort: fliegt bei schönem Wetter in der Nähe von Blumen

Monate: Dez.-Mrz., Juni-Sept. (NH) / Juni-Sept., Dez.-Mrz. (SH)

Uhrzeit: 17-8 Uhr

Preis: 4.000 Sternis

Japan-Schillerfalter

Fundort: fliegt bei schönem Wetter in der Nähe von Blumen

Monate: Mai-Aug. (NH) / Nov.-Feb. (SH)

Uhrzeit: 4-19 Uhr

Preis: 3.000 Sternis

Kohlweißling

Fundort: fliegt bei schönem Wetter in der Nähe von Blumen

Monate: Sept.-Juni (NH) / Mrz.-Dez. (SH)

Uhrzeit: 4-19 Uhr

Preis: 160 Sternis

Kolibrifalter

Fundort: fliegt bei schönem Wetter in der Nähe von Blumen

Monate: Apr.-Aug. (NH) / Okt.-Feb. (SH)

Uhrzeit: 4-19 Uhr

Preis: 300 Sternis

Monarchfalter

Fundort: fliegt bei schönem Wetter in der Nähe von Blumen

Monate: Sept.-Nov. (NH) / Mrz.-Mai (SH)

Uhrzeit: 4-17 Uhr

Preis: 140 Sternis

Motte

Fundort: fliegt bei schönem Wetter in der Nähe von Lichtquellen

Monate: ganzjährig

Uhrzeit: 19-4 Uhr

Preis: 130 Sternis

Regenbogenfalter

Fundort: fliegt bei schönem Wetter in der Nähe von Blumen

Monate: Apr.-Sept. (NH) / Okt.-Mrz. (SH)

Uhrzeit: 8-16 Uhr

Preis: 2.500 Sternis

Ritterfalter

Fundort: fliegt bei schönem Wetter in der Nähe von dunklen Blumen

Monate: Mrz.-Juni (NH) / Sept.-Dez. (SH)

Uhrzeit: 4-19 Uhr

Preis: 2.500 Sternis

Schwalbenschwanz

Fundort: fliegt bei schönem Wetter in der Nähe von Blumen

Monate: Mrz.-Sept. (NH) / Sept.-Mrz. (SH)

Uhrzeit: 4-19 Uhr

Preis: 240 Sternis

Troides brookiana

Fundort: fliegt bei schönem Wetter in der Nähe von Blumen

Monate: Apr.-Sept., Dez.-Feb. (NH) / Juni-Aug., Okt.-Mrz. (SH)

Uhrzeit: 8-17 Uhr

Preis: 2.500 Sternis

Vogelfalter

Fundort: fliegt bei schönem Wetter in der Nähe von Blumen

Monate: Mai-Sept. (NH) / Nov.-Mrz.(SH)

Uhrzeit: 8-16 Uhr

Preis: 4.000 Sternis

Weiße Baumnymphe

Fundort: fliegt bei schönem Wetter in der Nähe von Blumen

Monate: ganzjährig

Uhrzeit: 8-19 Uhr

Preis: 1.000 Sternis

Zitronenfalter

Fundort: fliegt bei schönem Wetter in der Nähe von Blumen

Monate: Mrz.-Juni, Sept.-Okt. (NH) / Mrz.-Apr., Sept.-Dez. (SH)

Uhrzeit: 4-19 Uhr

Preis: 160 Sternis

Grashüpfer und Grillen

©Nintendo/TURN ON 2020 fullscreen Mit dem August-Update kamen einige neue Spezies zum Sammeln dazu.

Blattschrecke

Fundort: unter Bäumen

Monate: Juli-Sept. (NH) / Jan-Mrz. (SH)

Uhrzeit: ganztägig

Preis: 600 Sternis

Gottesanbeterin

Fundort: auf Blumen bei schönem Wetter

Monate: Mrz.-Nov. (NH) / Sept.-Mai (SH)

Uhrzeit: 8-17 Uhr

Preis: 430 Sternis

Grashüpfer

Fundort: am Boden bei schönem Wetter

Monate: Jul.-Sept. (NH) / Jan.-Mrz. (SH)

Uhrzeit: 8-17 Uhr

Preis: 160 Sternis

Grille

Fundort: am Boden bei schönem Wetter

Monate: Sept.-Nov. (NH) / Mrz.-Mai (SH)

Uhrzeit: 17-8 Uhr

Preis: 130 Sternis

Heuschrecke

Fundort: am Boden

Monate: Aug.-Nov. (NH) / Feb.-Mai (SH)

Uhrzeit: 8-19 Uhr

Preis: 400 Sternis

Maulwurfsgrille

Fundort: unter der Erde

Monate: Nov.-Mai (NH) / Mai-Nov. (SH)

Uhrzeit: ganztägig

Preis: 500 Sternis

Nasenschrecke

Fundort: am Boden

Monate: Apr.-Nov. (NH) / Okt.-Mai (SH)

Uhrzeit: 8-19 Uhr

Preis: 200 Sternis

Orchideenmantis

Fundort: auf weißen Blumen bei schönem Wetter

Monate: Mrz.-Nov. (NH) / Sept.-Mai (SH)

Uhrzeit: 8-17 Uhr

Preis: 2.400 Sternis

Singgrille

Fundort: am Boden bei schönem Wetter

Monate: Sept.-Okt. (NH) /Mrz.-Apr. (SH)

Uhrzeit: 17-8 Uhr

Preis: 430 Sternis

Stabschrecke

Fundort: an Bäumen und Palmen

Monate: Juli-Nov. (NH) / Jan.-Mai (SH)

Uhrzeit: 4-8 Uhr, 17-19 Uhr

Preis: 600 Sternis

Wanderschrecke

Fundort: am Boden

Monate: Aug.-Nov. (NH) / Feb.-Mai (SH)

Uhrzeit: 8-19 Uhr

Preis: 600 Sternis

Bienen, Zikaden und Libellen

©Nintendo/TURN ON 2020 fullscreen Gar nicht so einfach, die Zikaden an den Bäumen zu unterscheiden.

Abendzikade

Fundort: an Bäumen

Monate: Juli-Aug. (NH) / Jan.-Feb. (SH)

Uhrzeit: 4-8 Uhr, 16-19 Uhr

Preis: 550 Sternis

Bergzikade

Fundort: an Bäumen

Monate: Aug.-Sept. (NH) / Feb.-Mrz. (SH)

Uhrzeit: 8-17 Uhr

Preis: 400 Sternis

Braunzikade

Fundort: an Bäumen

Monate: Juli-Aug. (NH) / Jan.-Feb. (SH)

Uhrzeit: 8-17 Uhr

Preis: 250 Sternis

Feuerlibelle

Fundort: fliegt bei schönem Wetter umher

Monate: Sept.-Okt. (NH) / Mrz.-Apr. (SH)

Uhrzeit: 8-19 Uhr

Preis: 180 Sternis

Honigbiene

Fundort: fliegt bei schönem Wetter in der Nähe von Blumen

Monate: Mrz.-Juli (NH) / Sept.-Jan. (SH)

Uhrzeit: 8-17 Uhr

Preis: 200 Sternis

Hyalessa-Zikade

Fundort: an Bäumen

Monate: Juli-Aug. (NH) / Jan.-Feb. (SH)

Uhrzeit: 8-17 Uhr

Preis: 300 Sternis

Königslibelle

Fundort: fliegt bei schönem Wetter umher

Monate: Apr.-Okt. (NH) / Okt.-Apr. (SH)

Uhrzeit: 8-17 Uhr

Preis: 230 Sternis

Quelljungfer

Fundort: fliegt bei schönem Wetter umher

Monate: Mai-Okt. (NH) / Nov.-Apr. (SH)

Uhrzeit: 8-17 Uhr

Preis: 4.500 Sternis

Riesenzikade

Fundort: an Bäumen

Monate: Juli-Aug. (NH) / Jan.-Feb. (SH)

Uhrzeit: 8-17 Uhr

Preis: 500 Sternis

Wasserjungfer

Fundort: fliegt bei schönem Wetter in der Nähe von Gewässern umher

Monate: Nov.-Feb. (NH) / Mai-Aug. (SH)

Uhrzeit: ganztägig

Preis: 400 Sternis

Wespe

Fundort: an Bäumen schütteln bzw. sie fällen

Monate: ganzjährig

Uhrzeit: ganztägig

Preis: 2.500 Sternis

Zikadenlarvenhaut

Fundort: an Bäumen

Monate: Jul.-Aug. (NH) / Jan.-Feb. (SH)

Uhrzeit: ganztägig

Preis: 10 Sternis

Käfer

©Nintendo/TURN ON 2020 fullscreen Käfer, wohin das Auge reicht.

Allotopus rosenbergi

Fundort: an Palmen

Monate: Juli-Aug. (NH) / Jan.-Feb. (SH)

Uhrzeit: 17-8 Uhr

Preis: 10.000 Sternis

Alpenbock

Fundort: auf Baumstümpfen bei schönem Wetter

Monate: Mai-Sept. (NH) / Nov.-Mrz. (SH)

Uhrzeit: ganztägig

Preis: 3.000 Sternis

Atlaskäfer

Fundort: an Palmen

Monate: Juli-Aug. (NH) / Jan.-Feb. (SH)

Uhrzeit: 17-8 Uhr

Preis: 8.000 Sternis

Blaurüsselkäfer

Fundort: an Palmen

Monate: Juli-Aug. (NH) / Jan.-Feb. (SH)

Uhrzeit: ganztägig

Preis: 800 Sternis

Cyclommatus

Fundort: an Palmen

Monate: Juli-Aug. (NH) / Jan.-Feb.(SH)

Uhrzeit: 17-8 Uhr

Preis: 8.000 Sternis

Elefantenkäfer

Fundort: an Palmen

Monate: Juli-Aug. (NH) / Jan.-Feb. (SH)

Uhrzeit: 17-8 Uhr

Preis: 8.000 Sternis

Fichtenbock

Fundort: auf Baumstümpfen bei schönem Wetter

Monate: ganzjährig

Uhrzeit: ganztägig

Preis: 350 Sternis

Geigenkäfer

Fundort: auf Baumstümpfen bei schönem Wetter

Monate: Mai-Juni, Sept.-Nov. (NH) / März-Mai, Nov.-Dez.(SH)

Uhrzeit: ganztägig

Preis: 450 Sternis

Gesichtswanze

Fundort: auf Blumen bei schönem Wetter

Monate: Mrz.-Okt. (NH) / Sept.-Apr. (SH)

Uhrzeit: 19-8 Uhr

Preis: 1.000 Sternis

Giraffenhirschkäfer

Fundort: an Palmen

Monate: Juli-Aug. (NH) / Jan.-Feb. (SH)

Uhrzeit: 17-8 Uhr

Preis: 12.000 Sternis

Gold-Mistkäfer

Fundort: am Boden

Monate: Juli-Sept. (NH) / Jan.-Mrz. (SH)

Uhrzeit: ganztägig

Preis: 300 Sternis

Goldskarabäus

Fundort: an Bäumen und Palmen

Monate: Juli-Aug. (NH) / Jan.-Feb. (SH)

Uhrzeit: 23-8 Uhr

Preis: 10.000 Sternis

Goliathkäfer

Fundort: an Palmen

Monate: Juni-Sept. (NH) / Dez.-Mrz. (SH)

Uhrzeit: 17-8 Uhr

Preis: 8.000 Sternis

Herkuleskäfer

Fundort: an Palmen

Monate: Juli-Aug. (NH) / Jan.-Feb. (SH)

Uhrzeit: 17-8 Uhr

Preis: 12.000 Sternis

Hirschkäfer

Fundort: an Bäumen und Palmen

Monate: Juli-Aug. (NH) / Jen.-Feb. (SH)

Uhrzeit: ganztägig

Preis: 1.000 Sternis

Japan-Rosenkäfer

Fundort: an Bäumen und Palmen

Monate: Juni-Aug. (NH) / Dez.-Feb. (SH)

Uhrzeit: ganztägig

Preis: 200 Sternis

Leuchtkäfer

Fundort: fliegt bei schönem Wetter umher

Monate: Juni (NH) / Dezember (SH)

Uhrzeit: 19-4 Uhr

Preis: 460 Sternis

Marienkäfer

Fundort: auf Blumen bei schönem Wetter

Monate: Mrz.-Juni, Oktober (NH) / April, Sept.-Dez. (SH)

Uhrzeit: 8-17 Uhr

Preis: 200 Sternis

Mistkäfer

Fundort: an Schneebällen

Monate: Dez.-Feb. (NH) / Juni-Aug. (SH)

Uhrzeit: ganztägig

Preis: 300 Sternis

Nashornkäfer

Fundort: an Bäumen und Palmen

Monate: Juli-Aug. (NH) / Jan.-Feb. (SH)

Uhrzeit: 17-8 Uhr

Preis: 1.350 Sternis

Pracht-Hirschkäfer

Fundort: an Bäumen und Palmen

Monate: Juni-Sept. (NH) / Dez.-Mrz. (SH)

Uhrzeit: 19-8 Uhr

Preis: 6.000 Sternis

Prachtkäfer

Fundort: auf Baumstümpfen bei schönem Wetter

Monate: Apr.-Aug. (NH) / Okt.-Feb. (SH)

Uhrzeit: ganztägig

Preis: 2.400 Sternis

Riesen-Hirschkäfer

Fundort: an Bäumen und Palmen

Monate: Juli-Aug. (NH) / Jan.-Feb. (SH)

Uhrzeit: 23-8 Uhr

Preis: 10.000 Sternis

Riesenwanze

Fundort: auf Flüssen

Monate: Apr.-Nov. (NH) / Okt.-Mrz. (SH)

Uhrzeit: 19-8 Uhr

Preis: 2.000 Sternis

Sägezahn-Hirschkäfer

Fundort: an Bäumen und Palmen

Monate: Juli-Aug. (NH) / Jan.-Feb. (SH)

Uhrzeit: ganztägig

Preis: 2.000 Sternis

Sandlaufkäfer

Fundort: auf dem Boden bei schönem Wetter

Monate: Feb.-Okt. (NH) / Aug.-Apr. (SH)

Uhrzeit: ganztägig

Preis: 1.500 Sternis

Schwimmkäfer

Fundort: auf Flüssen

Monate: Mai-Sept. (NH) / Nov.-Mrz. (SH)

Uhrzeit: 8-19 Uhr

Preis: 800 Sternis

Stinkwanze

Fundort: auf Blumen bei schönem Wetter

Monate: Mrz.-Okt. (NH) / Sept.-Apr. (SH)

Uhrzeit: ganztägig

Preis: 120 Sternis

Sonstiges

©Nintendo/TURN ON 2020 fullscreen Also zumindest Spinnen hätten sie sich in "Animal Crossing: New Horizons" sparen können ... BÄH!

Ameise

Fundort: an verrotteten Rüben

Monate: ganzjährig

Uhrzeit: ganztägig

Preis: 80 Sternis

Einsiedlerkrebs

Fundort: am Strand in Muscheln

Monate: ganzjährig

Uhrzeit: 19-8 Uhr

Preis: 1.000 Sternis

Fliege

Fundort: auf Müll oder verrotteten Rüben

Monate: ganzjährig

Uhrzeit: ganztägig

Preis: 60 Sternis

Floh

Fundort: auf Nachbarn

Monate: Apr.-Nov. (NH) / Okt.-Mai (SH)

Uhrzeit: ganztägig

Preis: 70 Sternis

Hundertfüßer

Fundort: unter Steinen

Monate: Sept.-Juni (NH) / Mrz.-Dez. (SH)

Uhrzeit: 16-23 Uhr

Preis: 300 Sternis

Kugelassel

Fundort: unter Steinen

Monate: Sept.-Juni (NH) / Mrz.-Dez. (SH)

Uhrzeit: 23-16 Uhr

Preis: 250 Sternis

Ligia exotica

Fundort: auf Strandfelsen

Monate: ganzjährig

Uhrzeit: ganztägig

Preis: 200 Sternis

Mücke

Fundort: fliegt bei schönem Wetter umher

Monate: Juni-Sept. (NH) / Dez.-Mrz. (SH)

Uhrzeit: 17-4 Uhr

Preis: 130 Sternis

Sackträger

Fundort: Bäume schütteln oder fällen

Monate: ganzjährig

Uhrzeit: ganztägig

Preis: 600 Sternis

Schnecke

Fundort: bei Regen auf Steinen und Büschen

Monate: ganzjährig

Uhrzeit: ganztägig

Preis: 250 Sternis

Skorpion

Fundort: auf dem Boden

Monate: Mai-Okt. (NH) / Nov.-Apr. (SH)

Uhrzeit: 19-4 Uhr

Preis: 8.000 Sternis

Spinne

Fundort: Bäume schütteln oder fällen

Monate: ganzjährig

Uhrzeit: 19-8 Uhr

Preis: 600 Sternis

Vogelspinne

Fundort: auf dem Boden

Monate: Nov.-Apr. (NH) / Mai-Okt. (SH)

Uhrzeit: 19-4 Uhr

Preis: 8.000 Sternis

Wasserläufer

Fundort: auf Flüssen

Monate: Mai-Sept. (NH) / Nov.-Mrz. (SH)

Uhrzeit: 130 Uhr

Preis: Sternis