Auf sie mit Gebrüll! Alle "Dauntless"-Monster in der Übersicht

Im Online-RPG "Dauntless" musst Du zahlreiche Monster erlegen – die sogenannten Behemoths. Doch welche Biester gibt es überhaupt? Was sind ihre Schwächen und wie kannst Du Dich am besten gegen ihre Angriffe schützen? Das und ein paar weitere lebensrettende Informationen findest Du in der folgenden Übersicht.

Neutrale Behemoths

Gnasher

fullscreen Im Vergleich zu anderen Behemoths ist der Gnasher ein echtes Kinderspiel. Bild: © Phoenix Labs 2019

Typ: Neutral

Neutral Gefahrenlevel: 3

3 Schwäche: -

- Empfohlene Kraft (min.): 100

100 Empfohlene Ausrüstung: -

- Gut zu wissen: Nimm Dich in Acht vor dem Schwanz des Gnashers. Einmal nicht aufgepasst und Dein Slayer liegt bewusstlos am Boden.

Ragetail Gnasher

Eine stärkere Version des Gnashers.

Typ: Neutral

Neutral Gefahrenlevel: 8 (heroisch 13)

8 (heroisch 13) Schwäche: -

- Empfohlene Kraft (min.): 305 (heroisch 425)

305 (heroisch 425) Empfohlene Ausrüstung: -

Junger Gnasher

Eine schwächere Version des Gnashers.

Typ: Neutral

Neutral Gefahrenlevel: 1

1 Schwäche: -

- Empfohlene Kraft (min.): 50

Quillshot

fullscreen Dass er nie seine Stacheln unter Kontrolle hat ... Bild: © Phoenix Labs 2019

Typ: Neutral

Neutral Gefahrenlevel: 5

5 Schwäche: -

- Empfohlene Kraft (min.): 180

180 Empfohlene Ausrüstung: -

- Gut zu wissen: Quillshot schießt mit seinen Stacheln um sich. Weiche aus, wenn er eine Salve in die Luft feuert!

Deadeye Quillshot

Die stärkere Version des Quillshot.

Typ: Neutral

Neutral Gefahrenlevel: 12 (heroisch 14)

12 (heroisch 14) Schwäche: -

- Empfohlene Kraft (min.): 390 (heroisch 450)

390 (heroisch 450) Empfohlene Ausrüstung: -

Junger Quillshot

Die schwächere Version des Quillshot.

Typ: Neutral

Neutral Gefahrenlevel: 3

3 Schwäche: -

- Empfohlene Kraft (min.): 100

Shrike

fullscreen Buh! Bild: © Phoenix Labs 2019

Typ: Neutral

Neutral Gefahrenlevel: 4

4 Schwäche: -

- Empfohlene Kraft (min.): 160

160 Empfohlene Ausrüstung: -

- Gut zu wissen: Der Shrike kann bei seinem Ansturm von schweren Angriffen unterbrochen werden.

Moonreaver Shrike

Eine stärkere Version des Shrike.

Typ: Neutral

Neutral Gefahrenlevel: 8 (heroisch 14)

(heroisch 14) Schwäche: -

- Empfohlene Kraft (min.): 305 (heroisch 450)

305 (heroisch 450) Empfohlene Ausrüstung: -

Charrogg

Typ: Brand

Brand Gefahrenlevel: 4

4 Schwäche: Frost

Frost Empfohlene Kraft (min.): 150

150 Empfohlene Ausrüstung: Brand-Rüstung, Frost-Waffe

Brand-Rüstung, Frost-Waffe Gut zu wissen: Spuckt in regelmäßigen Abständen Lavabälle aus und sprüht Feuer aus seinem Panzer.

Firebrand Charrogg

Die stärkere Version des Charrogg.

Typ: Brand

Brand Gefahrenlevel: 8 (heroisch 13)

8 (heroisch 13) Schwäche: Frost

Frost Empfohlene Kraft (min.): 300 (heroisch 425)

300 (heroisch 425) Empfohlene Ausrüstung: Brand-Rüstung, Frost-Waffe

Brand-Rüstung, Frost-Waffe Gut zu wissen: Spuckt Feuer in alle Richtungen. Schnelles Ausweichen ist gefragt.

Embermane

fullscreen Eine Frostwaffe kann gegen Embermane wahre Wunder wirken. Bild: © Phoenix Labs 2019

Typ: Brand

Brand Gefahrenlevel: 5

5 Schwäche: Frost

Frost Empfohlene Kraft (min.): 180

180 Empfohlene Ausrüstung: Brand-Rüstung, Frost-Waffe

Brand-Rüstung, Frost-Waffe Gut zu wissen: Seinen schnellen Ansturm kannst Du mit schweren Angriffen unterbrechen und ihn damit zu Fall bringen. Am besten eignet sich dafür ein Hammer.

Bloodfire Embermane

Die stärkere Version des Embermane.

Typ: Brand

Brand Gefahrenlevel: 9 (heroisch 15)

9 (heroisch 15) Schwäche: Frost

Frost Empfohlene Kraft (min.): 330 (heroisch 475)

330 (heroisch 475) Empfohlene Ausrüstung: Brand-Rüstung, Frost-Waffe

Junger Embermane

Eine schwache Version des Embermane.

Typ: Brand

Brand Gefahrenlevel: 1

1 Schwäche: Frost

Frost Empfohlene Kraft (min.): 50

Hellion

fullscreen Ey! Sag nix gegen meine Feuerstacheln! Bild: © Phoenix Labs 2019

Typ: Brand

Brand Gefahrenlevel: 6

6 Schwäche: Frost

Frost Empfohlene Kraft (min.): 255

255 Empfohlene Ausrüstung: Brand-Rüstung, Frost-Waffen

Brand-Rüstung, Frost-Waffen Gut zu wissen: Wenn Hellion in seiner brennenden Form ist, greife seine Schuppen an. Er lässt dann Kugeln fallen, die Dich immun gegen Feuer machen.

Scorchstone Hellion

Eine stärkere Version des Hellion.

Typ: Brand

Brand Gefahrenlevel: 12 (heroisch 16)

12 (heroisch 16) Schwäche: Frost

Frost Empfohlene Kraft (min.): 390 (heroisch 500)

390 (heroisch 500) Empfohlene Ausrüstung: Brand-Rüstung, Frost-Waffe

Torgadoro

fullscreen Gut gebrüllt, kleiner Torgadoro. Bild: © Phoenix Labs 2020

Typ: Brand

Brand Gefahrenlevel: ? (Boss im Eskalations-Modus)

? (Boss im Eskalations-Modus) Schwäche: Frost

Frost Empfohlene Kraft (min.): 450

450 Empfohlene Ausrüstung: Brand-Rüstung, Frost-Waffen

Brand-Rüstung, Frost-Waffen Gut zu wissen: Torgadoro ist groß, schnell und feurig. Greife ihn von hinten an und springe ihm auf den Rücken, um an seine verwundbaren Stellen zu gelangen.

Boreus

fullscreen Ein Boreus kommt selten allein ... Bild: © Phoenix Labs 2020

Typ: Frost

Frost Gefahrenlevel: 6

6 Schwäche: Brand

Brand Empfohlene Kraft (min.): 230

230 Empfohlene Ausrüstung: Frost-Rüstung, Brand-Waffe

Frost-Rüstung, Brand-Waffe Gut zu wissen: Wenn Boreus sich mit einer Eisschicht umgibt, erschafft er kleine Flugdrachen, die von den Slayern erlegt werden müssen, bevor er wieder Schaden nehmen kann.

Dreadfrost Boreus

Eine stärkere Version des Boreus.

Typ: Frost

Frost Gefahrenlevel: 8 (heroisch 15)

8 (heroisch 15) Schwäche: Brand

Brand Empfohlene Kraft (min.): 305 (heroisch 475)

305 (heroisch 475) Empfohlene Ausrüstung: Frost-Rüstung, Brand-Waffe

Junger Boreus

Eine schwächere Version des Boreus.

Typ: Frost

Frost Gefahrenlevel: 2

2 Schwäche: Brand

Brand Empfohlene Kraft (min.): 75

Pangar

fullscreen Wenn Du schnell genug bist, kannst Du die Attacken von Pangar unterbrechen. Bild: © Phoenix Labs 2019

Typ: Frost

Frost Gefahrenlevel: 6

6 Schwäche: Brand

Brand Empfohlene Kraft (min.): 255

255 Empfohlene Ausrüstung: Frost-Rüstung, Brand-Waffe

Frost-Rüstung, Brand-Waffe Gut zu wissen: Pangar liebt es, seine Gegner plattzurollen. Wenn er nach vorne rollt und die Slayer ihn von vorne attackieren, wird sein Vorhaben unterbrochen.

Frostback Pangar

Die stärkere Version des Pangar.

Typ: Frost

Frost Gefahrenlevel: 11 (heroisch 15)

11 (heroisch 15) Schwäche: Brand

Brand Empfohlene Kraft (min.): 365 (heroisch 475)

365 (heroisch 475) Empfohlene Ausrüstung: Frost-Rüstung, Brand-Waffe

Skraev

fullscreen Eine Schneeeule? Bild: © Phoenix Labs 2019

Typ: Frost

Frost Gefahrenlevel: 4

4 Schwäche: Brand

Brand Empfohlene Kraft (min.): 140

140 Empfohlene Ausrüstung: Frost-Rüstung, Brand-Waffe

Frost-Rüstung, Brand-Waffe Gut zu wissen: Wie der Shrike kann auch ein Skraev während seines Ansturms von den Slayern mit schweren Angriffen unterbrochen werden.

Winterhorn Skraev

Die stärkere Version des Skraev.

Typ: Frost

Frost Gefahrenlevel: 11 (heroisch 16)

11 (heroisch 16) Schwäche: Brand

Brand Empfohlene Kraft (min.): 365 (heroisch 500)

365 (heroisch 500) Empfohlene Ausrüstung: Frost-Rüstung, Brand-Waffe

Drask

fullscreen Vielleicht wäre dieser Behemoth beim Wrestling besser aufgehoben. Bild: © Phoenix Labs 2019

Typ: Schock

Schock Gefahrenlevel: 6

6 Schwäche: Terra

Terra Empfohlene Kraft (min.): 255

255 Empfohlene Ausrüstung: Schock-Rüstung, Terra-Waffen

Schock-Rüstung, Terra-Waffen Gut zu wissen: Drask rennt auf die Slayer zu und verteilt seitliche Bodychecks. Vorsicht vor seinem langen Schweif!

Junger Drask

Eine schwächere Version des Drask.

Typ: Schock

Schock Gefahrenlevel: 2

2 Schwäche: Terra

Terra Empfohlene Kraft (min.): 75

Nayzaga

Typ: Schock

Schock Gefahrenlevel: 5

5 Schwäche: Terra

Terra Empfohlene Kraft (min.): 180

180 Empfohlene Ausrüstung: Schock-Rüstung, Terra-Waffen

Schock-Rüstung, Terra-Waffen Gut zu wissen: Nimm Dich vor seinen Stacheln in Acht, die er durch die Gegend schießt und die Elektroschocks verteilen. Lass Dich nicht in sie hineinkicken und zerstöre sie schnell.

Shockjaw Nayzaga

Eine stärkere Version des Nayzaga.

Typ: Schock

Schock Gefahrenlevel: 11 (heroisch 15)

11 (heroisch 15) Schwäche: Terra

Terra Empfohlene Kraft (min.): 365 (heroisch 475)

365 (heroisch 475) Empfohlene Ausrüstung: Schock-Rüstung, Terra-Waffen

Stormclaw

fullscreen Stormclaw steht permanent unter Strom. Bild: © Phoenix Labs 2019

Typ: Schock

Schock Gefahrenlevel: 6

6 Schwäche: Terra

Terra Empfohlene Kraft (min.): 230

230 Empfohlene Ausrüstung: Schock-Rüstung, Terra-Waffen

Schock-Rüstung, Terra-Waffen Gut zu wissen: Auch dieses Monster schießt mit Stacheln, die allerdings ein Schock-Feld bilden. Zerstöre sie schnell!

Tempestborne Stormclaw

Die stärkere Version von Stormclaw.

Typ: Schock

Schock Gefahrenlevel: 12 (heroisch 16)

12 (heroisch 16) Schwäche: Terra

Terra Empfohlene Kraft (min.): 390 (heroisch 500)

390 (heroisch 500) Empfohlene Ausrüstung: Schock-Rüstung, Terra-Waffen

Malkarion

fullscreen Am Mundgeruch muss er auf jeden Fall noch was machen ... Bild: © Phoenix Labs 2020

Typ: Schock

Schock Gefahrenlevel: ? (Boss im Eskalations-Modus)

? (Boss im Eskalations-Modus) Schwäche: Terra

Terra Empfohlene Kraft (min.): 450

450 Empfohlene Ausrüstung: Schock-Rüstung, Terra-Waffen

Schock-Rüstung, Terra-Waffen Gut zu wissen: Du kannst auf Malkarions Rücken klettern, um Extraschaden anzurichten.

Kharabak

fullscreen Hier hilft auch keine Fliegenklatsche mehr. Bild: © Phoenix Labs 2019

Typ: Terra

Terra Gefahrenlevel: 6

6 Schwäche: Schock

Schock Empfohlene Kraft (min.): 230

230 Empfohlene Ausrüstung: Terra-Rüstung, Schock-Waffen

Terra-Rüstung, Schock-Waffen Gut zu wissen: Dieses Flugmonster ruft von Zeit zu Zeit kleinere Insektenschwärme herbei, die den Slayern das Leben schwer machen. Außerdem kann es sich zeitweise fast unsichtbar machen.

Razorwing Kharabak

Eine stärkere Version des Kharabak.

Typ: Terra

Terra Gefahrenlevel: 9 (heroisch 14)

9 (heroisch 14) Schwäche: Schock

Schock Empfohlene Kraft (min.): 330 (heroisch 450)

330 (heroisch 450) Empfohlene Ausrüstung: Terra-Rüstung, Schock-Waffen

Koshai

fullscreen Konntest Du Koshai direkt im ersten Versuch erlegen? Bild: © Phoenix Labs 2019

Typ: Terra

Terra Gefahrenlevel: 9 (heroisch 17)

9 (heroisch 17) Schwäche: Schock

Schock Empfohlene Kraft (min.): 330 (heroisch 550)

330 (heroisch 550) Empfohlene Ausrüstung: Terra-Rüstung, Schock-Waffen

Terra-Rüstung, Schock-Waffen Gut zu wissen: Koshais können an unterschiedlichen Stellen in ihren Angriffen unterbrochen werden – am besten mit einer voll aufgeladenen Axt oder einem präparierten Hammer.

Skarn

fullscreen Skarns Panzerung ist eigentlich nur eines: Nervig! Bild: © Phoenix Labs 2019

Typ: Terra

Terra Gefahrenlevel: 4

4 Schwäche: Schock

Schock Empfohlene Kraft (min.): 120

120 Empfohlene Ausrüstung: Terra-Rüstung, Schock-Waffen

Terra-Rüstung, Schock-Waffen Gut zu wissen: Wenn der Skarn sich auf die Hinterbeine stellt und seinen Bauch zeigt, kann er unterbrochen und umgeworfen werden.

Rockfall Skarn

Eine stärkere Version des Skarn.

Typ: Terra

Terra Gefahrenlevel: 7 (heroisch 13)

7 (heroisch 13) Schwäche: Schock

Schock Empfohlene Kraft (min.): 280 (heroisch 425)

280 (heroisch 425) Empfohlene Ausrüstung: Terra-Rüstung, Schock-Waffen

Agarus

fullscreen Ein Agarus im Garten hält auf jeden Fall die Nachbarn fern. Bild: © Phoenix Labs 2020

Typ: Terra

Terra Gefahrenlevel: ? (Boss im Eskalations-Modus)

? (Boss im Eskalations-Modus) Schwäche: Schock

Schock Empfohlene Kraft (min.): 450

450 Empfohlene Ausrüstung: Terra-Rüstung, Schock-Waffen

Rezakiri

fullscreen Je mehr Slayer ihr im Kampf gegen dieses Monster seid, desto besser! Bild: © Phoenix Labs 2019

Typ: Licht

Licht Gefahrenlevel: 17

17 Schwäche: Schatten

Schatten Empfohlene Kraft (min.): 550

550 Empfohlene Ausrüstung: Licht-Rüstung, Schatten-Waffen

Licht-Rüstung, Schatten-Waffen Gut zu wissen: Diesen Behemoth solltest Du möglichst niemals alleine angreifen. Das Monster attackiert die Slayer mit tödlichen Energiebällen.

Valomyr

fullscreen Valomyr sieht aus wie ein Nashornkäfer – nur tausendmal größer und gefährlicher. Bild: © Phoenix Labs 2019

Typ: Licht

Licht Gefahrenlevel: 7 (heroisch 16)

7 (heroisch 16) Schwäche: Schatten

Schatten Empfohlene Kraft (min.): 280 (heroisch 500)

280 (heroisch 500) Empfohlene Ausrüstung: Licht-Rüstung, Schatten-Waffen

Licht-Rüstung, Schatten-Waffen Gut zu wissen: Seine Energiestrahlen sind für Slayer tödlich.

Riftstalker

fullscreen Auf den ersten Blick eigentlich ganz putzig, oder? Bild: © Phoenix Labs 2019

Typ: Schatten

Schatten Gefahrenlevel: 8 (heroisch 16)

8 (heroisch 16) Schwäche: Licht

Licht Empfohlene Kraft (min.): 305 (heroisch 500)

305 (heroisch 500) Empfohlene Ausrüstung: Schatten-Rüstung, Licht-Waffen

Schatten-Rüstung, Licht-Waffen Gut zu wissen: Sobald der Riftstalker aus seinem Portal kommt, müssen Slayer auf seinen Kopf hauen, um ihn zu unterbrechen und bewusstlos zu machen.

Shrowd

fullscreen Langer Schnabel, leuchtende Augen: Shrowd ist echt gruselig. Bild: © Phoenix Labs 2019

Typ: Schatten

Schatten Gefahrenlevel: 17

17 Schwäche: Licht

Licht Empfohlene Kraft (min.): 550

550 Empfohlene Ausrüstung: Schatten-Rüstung, Licht-Waffen

Schatten-Rüstung, Licht-Waffen Gut zu wissen: Shrowds lassen sich während ihres Ansturms unterbrechen.

Thrax

fullscreen Nimm Dich vor den Portalen in acht. Bild: © Phoenix Labs 2020