Beste Spiele 2020: Diese 10 Top-Games kommen in diesem Jahr

Keine Gerüchte, nur harte Fakten: Diese Top-Spiele für PS4, Xbox, PC und Switch sind bestätigt und feiern 2020 ihren Release. Neue Games gibt es viele – die Besten, auf die Du Dich im neuen Jahr freuen darfst, zeigen wir in dieser Liste.

Das neue Jahr 2020 wird für Gamer aufregend: Passend zu den neuen Spielekonsolen PS5 und Xbox Series X wird es auch Games geben, die Kunden vom Kauf der neuen Hardware überzeugen sollen – und davon profitieren auch PC-Spieler, weil so auch Grenzen für Multiplattform-Spiele fallen. Einige der besten Games werden wohl erst noch angekündigt – das Beste von dem, was bisher bestätigt ist, findest Du auf dieser Liste.

"Final Fantasy 7"-Remake

Der siebte Teil der bekannten JRPG-Serie kam bereits 1997 heraus und wurde für viele Fans zum bedeutendsten "Final Fantasy"-Spiel. Das aufwändige Remake soll im März 2020 endlich seinen Release feiern und wird in Episoden veröffentlicht. Zunächst erscheint "Final Fantasy 7" exklusiv für die PlayStation 4.

Release-Termin: 3. März 2020

3. März 2020 Entwickler: Square Enix

Square Enix Plattformen: PS4

PS4 USK: ab 16 Jahren

Größer, schneller, abgedrehter: "Doom Eternal" ist der nächste Teil der traditionsreichen Shooter-Reihe, die uns immer wieder in den Kampf gegen die Ausgeburten der Hölle schickt. Im neuen Spiel von id Software und Bethesda wird Bewegung in alle drei Dimensionen groß geschrieben, obendrauf steht ein vielfältiges Arsenal zur Verfügung, vom Flammenwerfer bis zum Enterhaken.

Der Release sollte ursprünglich 2019 stattfinden und wurde auf dieses Jahr verschoben.

Release-Termin: 20. März 2020

20. März 2020 Entwickler: id Software

id Software Plattformen: PS4, Xbox One, Switch, PC, Stadia

PS4, Xbox One, Switch, PC, Stadia USK: ab 18 Jahren

"Resident Evil 3"-Remake

Noch ein Remake? Ja, aber nach dem phänomenalen Erfolg der "Resident Evil 2"-Neuauflage von 2019 folgt im neuen Jahr das Remake von "Resident Evil 3" rund um Heldin Jill Valentine – obendrein spendiert Capcom mit "Project Resistance" einen separaten Multiplayer-Modus.

Release-Termin: 3. April 2020

3. April 2020 Entwickler: Capcom

Capcom Plattformen: PS4, Xbox One

PS4, Xbox One USK: ab 18 Jahren

Nach "The Witcher 3" präsentieren CD Projekt RED mit "Cyberpunk 2077" ihr nächstes großes Game. Vorlage ist diesmal ein Pen-and-paper-Rollenspiel in einer Science-Fiction-Dystopie – High-Tech-Körperanpassungen, smarte Waffensysteme und bunte Klamotten erwarten Dich, und Schauspieler und Publikumsliebling Keanu Reeves spielt im neuen Game eine Hauptrolle als elektronischer Geist.

Release-Termin: 16. April 2020

16. April 2020 Entwickler: CD Projekt RED

CD Projekt RED Plattformen: PS4, Xbox One, PC

PS4, Xbox One, PC USK: tbd

Du willst in die Haut der mächtigen Marvel-Superhelden schlüpfen und die Welt retten? Gar kein Problem: Chrystal Dynamics neues Spiel "Marvel's Avengers" erlaubt Dir 2020 genau das! Als Captain America, Black Widow, Hulk, Iron Man & Co. bekämpfst Du in verschiedenen Missionen das Böse – entweder Solo oder im Online-Koop. Das neue Spiel bietet Dir individualisierbare Kostüme, Ausrüstung, Special-Moves und jede Menge Action im Marvel-Universum.

Release-Termin: 15. Mai 2020

15. Mai 2020 Entwickler: Chrystal Dynamics

Chrystal Dynamics Plattformen: PS4, Xbox One, PC

PS4, Xbox One, PC USK: tbd

"The Last of Us Part 2"

"The Last of Us" ist aufgrund seiner brillanten Erzählweise auf vielen Bestenlisten der 2010er-Jahre gelandet. Entwickler Naughty Dog lüftet im Mai endlich das Geheimnis um das heiß erwartete Sequel. Das neue Endzeit-Adventure könnte dem PS4-Katalog als eines der letzten Exklusivspiele für die aktuelle Generation ein weiteres Highlight hinzufügen.

Der Release sollte ursprünglich im Februar stattfinden und wurde auf Mai 2020 verschoben.

Release-Termin: 29. Mai 2020

29. Mai 2020 Entwickler: Naughty Dog

Naughty Dog Plattformen: PS4

PS4 USK: tbd

"Dying Light 2"

Unzählige Möglichkeiten die Spielwelt zu beeinflussen und kein Durchlauf wie der Andere: "Dying Light 2" will ein beeindruckendes Endzeit-Erlebnis bieten, dazu gibt es das bewährte Parcours-Gameplay des ersten Teils. Schon die auf der Gamescom gezeigte Preview des neuen Spiels faszinierte uns, zum Release 2020 könnte Entwickler Techland hier ein wahres Meisterstück gelingen.

Release-Termin: 2020

2020 Entwickler: Techland

Techland Plattformen: PS4, Xbox One, PC

PS4, Xbox One, PC USK: tbd

"Tom Clancy's Rainbow Six Quarantine"

"Rainbow Six Quarantine" bietet ein Koop-Erlebnis im Tom-Clancy-Universum: Im Dreierteam müssen die Spieler einer Zombie-Übermacht entkommen – ähnlich wie im "Outbreak"-Event von "Rainbow Six Siege" oder dem Escape-Mode von "Gears 5". Mit etwas Glück könnte sich "Quarantine" durchaus zum neuen Multiplayer-Hit entwickeln.

Ubisoft hat den neuen PvE-Ableger von "Rainbow Six" ins Geschäftsjahr 20/21 verschoben, das im April diesen Jahres beginnt.

Release-Termin: 2020

2020 Entwickler: Ubisoft

Ubisoft Plattformen: PS4, Xbox One, PC

PS4, Xbox One, PC USK: tbd

"Ghost of Tsushima"

Nach der "Infamous"-Reihe bringt Sucker Punch Productions "Ghost of Tsushima" exklusiv für die PS4. Darin spielst Du einen Krieger im alten Japan, der sich gegen die Invasoren vom chinesischen Festland stellt. Viel ist bisher nicht über das neue Spiel bekannt, aber opulente Grafik und präzise Schwertkämpfe könnten die erfolgreiche Ära der PlayStation 4 standesgemäß ausklingen lassen.

Release-Termin: 2020

2020 Entwickler: Sucker Punch Productions

Sucker Punch Productions Plattformen: PS4

PS4 USK: tbd

Eines der erfolgreichsten Games aller Zeiten erhält ein Adventure-Spin-off: In "Minecraft Dungeons" darfst Du Dich alleine oder mit Freunden durch zahllose dunkle Verließe kämpfen, um Schätze und neue Ausrüstung zu ergattern. Vor allem für Koop-Spieler dürfte das neue Spiel von Entwickler Mojang interessant werden – "Minecraft" gilt als Vorreiter des Plattform-übergreifenden Multiplayers.