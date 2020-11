Black Friday Week bei SATURN: 9 Schnäppchen-Tipps für Gaming-Fans

Ob PlayStation, Xbox, Switch oder PC – die Black Friday Week ist wie für Gamer gemacht! SATURN hat die Preise für Spiele und Hardware kräftig gesenkt, Du kannst jede Menge Angebote entdecken. Neun besonders attraktive Schnäppchen findest Du hier!

PlayStation Plus Card, 12 Monate für 44,99 Euro

Egal, ob PS4 oder PS5 – um mit Deiner PlayStation online zu spielen, benötigst Du ein PS-Plus-Abo. Die kostenpflichtige Mitgliedschaft beinhaltet außerdem wertvollen Cloud-Speicher für Deine Spielstände, Rabatte und monatliche Games, die Du für die Dauer des Abos ohne Zusatzkosten spielen kannst. Auf PlayStation 5 steht Dir als Mitglied obendrein die PS Plus Collection, eine Sammlung der besten PlayStation-4-Games, zur Verfügung. Zur Black Friday Week gibt es 12 Monate PS Plus bei SATURN für nur 44,99 Euro.

Sony PlayStation 4, 500 GB – Bundle mit "FIFA 21" für 319,99 Euro

Lohnt sich die PS4 noch, obwohl die PlayStation 5 bereits auf dem Markt ist? Natürlich! Über 4.000 Games gibt es für die beliebte Spielekonsole bereits und noch immer erscheinen neue. Ein paar Jahre wird die PS4 wohl noch mit neuen Titeln versorgt, genug Nachschub ist also garantiert. Außerdem können beide PlayStations problemlos online miteinander spielen, viel praktisches Zubehör gibt es ebenfalls schon. Vor allem machst Du mit einer PS4 nun ein echtes Schnäppchen. In diesem günstigen Bundle ist sogar noch die aktuellste Version von EA's Fußballsimulation, "FIFA 21", enthalten.

"Doom Eternal", PS4 für 11,99 Euro

Schneller, höher, weiter! Die blutige "Doom"-Saga geht mit dem aktuellen Teil in die nächste Runde. Wilde Schießereien, wahnwitzige Gegnerhorden und weitläufige Level halten Dich auf Trab, während der Metal-Soundtrack die Gehörgänge kitzelt. Mächtige neue Waffen halten bekannte Dämonen in Schach, während Du als Doom-Slayer bisher ungekannte Bewegungsfreiheit genießt. Der Multiplayer bietet den neuen Battle-Modus, in dem zwei Slayer gegen einen gigantischen Dämon antreten, der von einem dritten Spieler gesteuert wird. "Doom Eternal" ist erst 2020 erschienen und gehört zu den aufregendsten Shootern des Jahres.

WD Black D10 Game Drive, 8 TB externe Festplatte für 145,25 Euro

Wer Games liebt, weiß: Sie werden immer größer. Spiele, die bis zu 100 Gigabyte Speicherplatz beanspruchen, sind keine Seltenheit mehr. Dazu fallen aufgenommene Screenshots oder Videos und andere Daten an, die alle irgendwo gelagert werden wollen. Mit der D10 von WD Black ist das kein Problem: Acht Terabyte Speicher sollten auf absehbare Zeit reichen, um Deine Inhalte zu sichern. Wer eine Xbox Series X/S oder PS5 hat, kann außerdem PS4- oder Xbox-One-Games darauf speichern und direkt von der Festplatte auf der Next-Gen-Konsole spielen.

Xbox One X – "Cyberpunk 2077" Limited Edition für 369,45 Euro

Das Spiel ist noch nicht mal erschienen, die begehrte Limited Edition der Xbox One X zu "Cyberpunk 2077" gibt es dennoch zum befristeten Angebotspreis: Das exklusive Design von Konsole und Controller hält sich an die Atmosphäre des düsteren Science-Fiction-Spiels der "The Witcher"-Macher. Zum Release erhältst Du obendrauf eine digitale Vollversion von "Cyberpunk 2077". Die Xbox One X ist die stärkste Konsole der letzten Generation und verfügt über ein Terabyte internen Speicher. Dabei ist sie fast unhörbar leise und bietet ein 4K-Blu-ray-Laufwerk für hochauflösenden Filmgenuss.

"Burnout Paradise Remastered", Nintendo Switch für 24,99

Open-World-Racing ohne Limit: "Burnout Paradise" war das erste "Burnout"-Rennspiel ohne feste Strecken. Das Remaster des Klassikers bringt das Straßenchaos nun auf die beliebte Nintendo Switch. "Burnout Paradise" stopft satte 45 Quadratkilometer befahrbare Fläche in die mobile Spielekonsole. Das Remaster enthält alle acht erschienenen Erweiterungen, mit denen Du auch online jede Menge Rennspaß erleben kannst. Ein toller Arcade-Racer, der auf Switch mit butterweichen 60 Bildern pro Sekunde läuft.

HP V24 Full-HD-Monitor, 60 Hz für 88,99 Euro

Suchst Du einen neuen Gaming-Monitor, der butterweiche 60 Hertz unterstützt, oder möchtest Du Dein PC-Setup um einen zweiten Bildschirm erweitern? Dieser 24-Zoll-Monitor mit 1080p-Auflösung von HP ist zur Black Friday Week zum unschlagbaren Preis bei SATURN erhältlich. Die schnelle Reaktionszeit von nur 5 ms und die Energieeffizienzklasse A+ sind weitere Features, die diesen HP-Monitor attraktiv machen.

"Mafia: Definitive Edition", Xbox One für 24,99 Euro

Mein Kollege Patrick nennt "Mafia: Definitive Edition" in seinem Test ein "perfektes Remake". Das Open-World-Spiel ist ein echtes Kult-Game, in dem Du als Mafioso Tommy die Stadt Lost Heaven unsicher machst. Das Remake basiert auf der Technik des Nachfolgers "Mafia 3", neu ist (neben der Optik) unter anderem, dass Du nun auch Motorräder fahren kannst. Für Fans von Gangster-Szenarien ist dieses Game ein Muss! Je nach verwendeter Xbox-Konsole erstrahlt "Mafia: Definitive Edition" sogar in bis zu 4K-Auflösung und HDR.

Logitech G502 Hero Gaming Maus für 34,12 Euro

Elf programmierbare Tasten, anpassbare Gewichte und Logitech-G-Lightsync-Beleuchtung – diese Gaming-Maus kombiniert dezentes Design mit gutem Handling und hervorragender Technik. Außerdem bietet die G502 mechanische Maustasten mit Federspannung, die Abtastrate lässt sich zwischen 200 und 16.000 DPI einstellen. Praktisch: Das Mausrad lässt sich mit einem Knopfdruck zwischen stufenlosem und schrittweisem Drehen umschalten. Eine tolle Gaming-Maus von Logitech – und zu diesem Preis einfach unschlagbar.

