Games machen einsam? Nicht, wenn man sie gemeinsam zocken kann! Koop-Spiele setzen auf Zusammenarbeit im Multiplayer und wenig macht mehr Spaß als eine ausgelassene Gaming-Session im Duett. Wir ehren zehn der besten Mehrspieler-Games – vom Story- Adventure bis zum Koop-Shooter.

Spaßige Mehrspieler-Modi haben viele Spiele. Wir konzentrieren uns jedoch auf jene, bei denen Zusammenarbeit im Mittelpunkt steht. Aufgaben lösen, Bösewichte verkloppen oder gleich die Welt retten: Im Team statt gegeneinander lautet das Motto. Daher lassen wir heute bei den besten Koop-Games und Koop-Shootern ausnahmsweise freundschaftsgefährdende Prügelspiele wie "Tekken" oder den Fußball-Dauerbrenner "FIFA" außen vor.

Dass Ego-Shooter nicht immer düster und grimmig sein müssen, beweist seit 2009 die "Borderlands"-Reihe. Der aktuellste Ableger "Borderlands 3" bietet ein weiteres Mal süchtig machendes Schieß-und-Sammel-Gameplay mit bunter Comic-Optik und skurrilen Charakteren. Die Konsolenversionen für Xbox One und PS4 unterstützen eine Splitscreen-Funktion für zwei Spieler, online ballern sich sogar vier Actionfreaks durch den überdrehten Koop-Shooter.

2. "A Way Out"

Viele Spiele kannst Du im Koop spielen, "A Way Out" für PC, PS4 und Xbox One musst Du zu zweit zocken! Das Adventure um zwei Gefangene auf der Flucht macht den Zweispieler-Modus zur Pflicht. Kein Wunder, denn die beiden Protagonisten müssen sich immer wieder gegenseitig aus der Patsche helfen. Praktisch: Selbst im Online-Multiplayer genügt es, wenn ein Spieler das Game besitzt. Der andere spielt dann per Freundescode gratis mit.

3. "Beyond: Two Souls"

Der cineastische Thriller "Beyond: Two Souls" für PS4, PC und PS3 spielt erst im Koop-Modus seine vollen Stärken aus. Ein Spieler steuert das übersinnlich begabte Mädchen Jodie, der andere das körperlose Geisterwesen Aiden. Zusammen erleben sie eine emotionale Story, die ganze 15 Jahre umfasst. Lässt man sich auf das recht simple Spielprinzip ein – "Beyond" ist mehr ein interaktiver Film als ein klassisches Videospiel – entwickelt sich eine höchst faszinierende Dynamik zwischen einer jungen Frau auf der Schwelle zum Erwachsensein und einem Schutzgeist, der gleichermaßen selbstlos wie eifersüchtig sein kann.

Feingeister müssen jetzt tief durchatmen: Microsofts Baller-Spektakel "Gears of War"-Reihe ist geradezu sensationell doof – das gilt auch für den fünften Teil für Xbox One und PC. Aber: Es macht halt eben auch verteufelt viel Spaß – und auch das gilt für "Gears 5". Gemeinsam mit einem Partner ganze Heerscharen von ekligen Locust-Aliens ins virtuelle Nirvana zu ballern, treibt das Adrenalin nach oben und bietet sogar ein paar echte Gänsehautmomente. Nichts fürs gepflegte Kamingespräch – aber als Action-Kracher zum Abreagieren ist dieser Koop-Shooter unübertroffen.

Farbenfroh, flott und fantasievoll: Das knuddelige Jump 'n Run für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch macht kleinen und großen Geschicklichkeits-Fans legendär viel Spaß und unterstützt kooperatives Zocken für bis zu vier Spieler. Gelegentlich wird es in den bunten Comic-Levels etwas hektisch, wenn vier lustig animierte Figuren gleichzeitig durch die Gegend hüpfen. Aber das fällt angesichts der liebevollen Aufmachung und der herrlich verschrobenen Musik kaum ins Gewicht.

6. "Left 4 Dead 2"

Zombiespiele gibt es mittlerweile ohne Ende, aber keines macht bis heute so irre viel Spaß wie "Left 4 Dead 2" für PC, Xbox One und Xbox 360. Vier Überlebende, eine Armee von Untoten und eine hochentwickelte Gegner-KI garantieren in diesem Koop-Shooter monatelangen Ballerspaß. Ein virtueller "Director" platziert die angreifenden Zombiehorden immer wieder woanders, sodass keine Runde der anderen gleicht. Dazu passt sich das Game auch noch dem Spielstil der Zombiejäger an. Jede Menge Modi, sowohl offline als online, ermöglichen alle denkbaren Spielerkombinationen. Tipp: Licht dämmen, Waffen durchladen – und sich bloß vor der verdammten Witch in Acht nehmen!

Zugegeben, die eigentliche Hauptstory des Knobel-Krachers "Portal 2" für den PC, Xbox One, PS3 und Xbox 360 kann nur ein Spieler genießen. Aber: Der separate Zweispielermodus, in dem zwei freiwillige Testsubjekte in die metallenen Körper von zwei Robotern schlüpfen, macht mindestens genauso viel Spaß. Ohne Zeitdruck und stets von der sarkastischen GLaDOS verspottet, rauchen hier die Köpfe. Das Beste: Wenn Du eines der wirklich kniffligen Portalrätsel endlich geknackt hat, fühlst Du Dich ganz schön clever – bis zum nächsten, noch fieseren Rätsel natürlich.

Es kommt ja nicht oft vor, dass die Konsolenversion eines Spiels dem großen PC-Bruder überlegen sind. Im Fall von "Diablo 3" ist es aber so. Grund ist der Vierspielermodus, der dem Hack and Slay mit Suchtpotenzial erst die Krone aufsetzt. Mit mehreren gleichgesinnten Fantasyfans durch das düstere Sanktuario ziehen, Heerscharen von Dämonen verdreschen und immer bessere Ausrüstung finden bleibt eben ungeschlagen gut. Dieses Koop-Spiel ist wohl einer der größten Zeitfresser der letzten paar Jahre.

Die "Halo"-Reihe ist eines der ganz großen Zugpferde der Xbox-Konsolen und in der "Master Chief Collection" mittlerweile gesammelt erhältlich. Welcher Teil einem da am besten gefällt, ist natürlich Geschmackssache, aber "Reach" punktet vor allem mit brandneuen Weltraumschlachten und einer tragischen Story: Der Kampf um den Planeten Reach ist nicht zu gewinnen, das steht in dem Koop-Shooter von Anfang an fest. Die mitreißende Kampagne können zwei Spieler lokal an einer Xbox-Konsole zocken, online helfen sich sogar bis zu vier Spartaner. Bis zum bitteren Ende. In der PC-Version fehlt der Splitscreen leider.

10. "Lego Star Wars"

Mit der knuddeligen Lego-Portierung der Sternenkrieg-Saga lässt sich super die Wartezeit auf den nächsten "Star Wars"-Film überbrücken. Zwei Nachwuchs-Jedis spielen in den Games der auf so gut wie allen Plattformen erhältlichen Spielereihe gemeinsam die Höhepunkte aller Episoden nach – stilecht in Klötzchen-Optik. Das ist spielerisch nicht übermäßig anspruchsvoll, begeistert aber mit viel Liebe zum Detail und augenzwinkerndem Humor.