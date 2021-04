WhatsApp-Spiele: 7 Games für die Messenger-App

WhatsApp ist nicht nur zum Chatten gut – der Messenger lässt sich auch hervorragend für Spiele mit Freunden nutzen. Insbesondere die Emojis erlauben einen spaßigen Zeitvertreib, etwa als Rätsel für berühmte Filme. Wir stellen Dir die sieben besten WhatsApp-Spiele für zwischendurch vor.



Das Spannende an WhatsApp-Games ist: Du musst etwas kreativer werden als bei vollwertigen Handy-Spielen wie "Candy Crush Saga" und Co. Außerdem wirst Du Funktionen des Messengers entdecken, von denen Du wahrscheinlich nie erwartet hättest, dass sie spieletauglich sind – in der Redaktion waren wir überrascht, wie gut das Chatten und Spielen funktioniert. Und natürlich auch, wie viel Spaß man mit WhatsApp-Games haben kann. Achte jedoch immer darauf, dass der Chatpartner auch Lust auf WhatsApp-Spiele hat. Nur zu schnell könnte er die Meldungen als nervigen Spam betrachten.

1. Das große Film-Rätsel – mit Smileys

fullscreen WhatsApp bietet viele Smileys, mit denen Filme umschrieben werden können. Bild: © TURN ON 2014

Für dieses kleine WhatsApp-Rätsel benutzt Du die zahlreichen Emojis von WhatsApp, um bekannte oder weniger bekannte Filmtitel zu umschreiben. Ein einfaches Beispiel: Ein Kopf, ein Paar Hände und zwei Scheren stehen für den Film "Edward mit den Scherenhänden". Und was könnte mit vier Ringen und einem Totenkopf gemeint sein? Die Antwort lautet "Vier Hochzeiten und ein Todesfall". Und es gibt so viele andere Filmtitel, die sich gut mit Icos darstellen lassen.

Natürlich ist das Quiz nicht auf Filme beschränkt. Du kannst mit den Smileys auch Serien, Schauspieler oder sogar Modemarken umschreiben. In der Redaktion haben wir uns beispielsweise auch an das Erraten von Songtiteln gemacht, was ebenfalls gut funktioniert hat. Dabei gilt: Je mehr Emoticons auf dem Smartphone installiert sind, desto mehr Quiz-Möglichkeiten bestehen.

Alternativ kannst Du Chat-Spiele auch ohne Smileys mit Zitaten aus bekannten Blockbustern starten. Woher der Spruch "Ich mache ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen kann" stammt, dürfte doch sicherlich jeder wissen, oder?

fullscreen Das beliebte Spiel "Stadt, Land, Fluss" funktioniert auch bei WhatsApp. Bild: © TURN ON 2014

Eines der ältesten und beliebtesten Rätsel-Spiele kannst Du natürlich auch per WhatsApp spielen – nämlich "Stadt, Land, Fluss". Am meisten Spaß macht es mit mehreren Personen in einem Gruppen-Chat. Dann fängt ein Chat-Teilnehmer einfach damit an, das Alphabet aufzusagen, bis ein anderer "Stopp" schreibt. Zum entsprechenden Buchstaben werden dann eine Stadt, ein Land und ein Fluss geschrieben. Gewinner ist derjenige, der als Erstes postet.

3. Vier Gewinnt

fullscreen Vier Gewinnt in WhatsApp erfordert etwas Aufwand. Bild: © TURN ON

Du kannst per WhatsApp auch den Klassiker Vier Gewinnt mit Deinen Freunden spielen. Das Prinzip ist recht simpel, Du baust das Spielfeld nämlich mit den passenden Emojis einfach selbst. Starte zunächst einen neuen Chat wechsle zur Emoji-Tastatur. Bei den Symbol-Emojis ganz rechts findest Du die passenden Zeichen für Vier Gewinnt im WhatsApp-Style. Mit den grauen, blauen und roten Kreisen wird ein Spielfeld von 4 x 6 aufgebaut. Grau steht für ein leeres Kästchen, Rot und Blau sind die jeweiligen Spielerfarben. Das Ganze erfordert zwar etwas Arbeit, macht aber richtig Spaß.

4. Schicke mir eine Zahl zwischen 1-50

fullscreen Bei diesem Spiel muss je nach Zahl eine bestimmte Aufgabe erfüllt werden. Bild: © TURN ON 2014

Eines der beliebtesten WhatsApp-Spiele beginnt meist mit der Aussage "Such dir eine Zahl zwischen 1-50 aus". Wenn Du also von einem Freund eine solche Nachricht bekommst, musst Du nicht gleich einen Kettenbrief befürchten. Die Aufgaben solcher Chat-Spiele bestehen vielmehr aus einer Reihe von Standardantworten wie "Schicke mir ein Bild von dir" oder "Mach ein Video, in dem du tanzt". Manche Aufgaben sind allerdings nicht unbedingt lustig und sollten wahrscheinlich auch nicht unbedingt erfüllt werden. Von diesem WhatsApp-Spiel gibt es noch viele Varianten. Zum Beispiel musst Du Deinem Gegenüber sagen, zu wie viel Prozent Dein Smartphone-Akku noch geladen ist. Auch hier steht jede Zahl für eine Aufgabe.

5. Das Tier-Orakel

fullscreen Das Tier-Orakel mit verschiedenen Bildern ist ein sehr beliebtes WhatsApp-Spiel. Bild: © TURN ON 2014

Ein bekanntes WhatsApp-Spiel ist das Tier-Orakel. Dabei wählst Du einfach ein Tier-Smiley wie einen Hund oder einen Koala aus und schickst das Icon im Chat an einen Freund. Je nachdem, für welches Tier sich die andere Person entscheidet, muss sie unterschiedliche Aufgaben erledigen. Zur Auswahl steht beispielsweise "Schicke mir ein Bild von dir mit Kussmund" für den Tiger.

6. Der Kettenbrief

fullscreen Kettenbriefe werden oft bei WhatsApp verschickt – sie sollten allerdings nicht nerven. Bild: © TURN ON 2014

Auf eigene Gefahr! Zu Kettenbriefen gibt es zwei Meinungen: Einige Nutzer lieben sie innig, anderen gehen die Nachrichten einfach nur auf die Nerven. Falls Du also einen Kettenbrief an Deine Freunde verschicken willst, solltest Du sichergehen, dass die das auch in Ordnung finden. Ein beliebter WhatsApp-Kettenbrief lautet: "Du bekommst unerwarteten Besuch. Im Kühlschrank stehen Saft, kalter Tee und Wasser. Was öffnest du deinen Gästen zuerst?" Auf die richtige Antwort "Tür" kommen beim ersten Mal nur die wenigsten. Bei einer falschen Antwort muss die andere Person meist ihr Profilbild für 24 Stunden durch ein peinliches Foto ersetzen. Solche Aktionen werden aber auch immer wieder mit zweifelhaftem Inhalt missbraucht.

7. WhatsApp-Quiz mit Strafe

Das Prinzip ist einfach: Du stellst Deinem Freund eine beliebige Quizfrage und er muss per WhatsApp-Chat antworten. Ist er nicht schnell genug (dann hat er wohl geschummelt und die Antwort gegoogelt) oder antwortet er falsch, dann droht eine Strafe – wie fies Du dabei sein willst, liegt ganz in Deinem Ermessen. Aber bedenke: Wenn Du Dir eine peinliche Strafen für WhatsApp-Challenges ausdenkst und Du im Anschluss an der Reihe bist, eine Quizfrage zu beantworten, droht Dir wahrscheinlich eine mindestens genau so fiese Strafe. Mögliche Strafen: Er muss sein WhatsApp-Profilbild oder seinen Status-Spruch für 24 Stunden ändern. Anregungen dafür findest Du in unserer Liste mit 77 passenden Status-Sprüchen für jede Gelegenheit.