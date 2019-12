Es gibt Spiele, die sollten Besitzer einer PS4 einfach gespielt haben – wir zeigen Dir, welche unserer Meinung nach dazugehören. In unserer Top-10 der besten PS4-Games sind nicht ausschließlich Exklusivspiele für die PlayStation aufgeführt. Diese Videospiele haben die PS4-Ära entscheidend geprägt.

"Uncharted 4: A Thief's End"

Selbst Jahre nach dem Release ist die Grafik dieses PS4-Spiels noch beeindruckend. Entwickler Naughty Dog zeigte 2016 wie ein Videospiel linear sein kann und sich gleichzeitig riesengroß anfühlt. Noch dazu ist es wohl der Prototyp eines klassischen Abenteuerspiels, das Dich auf eine atemberaubende Reise mitnimmt – ein Spiel gewordener "Indiana Jones"-Kinofilm, der zweifellos zu den besten PS4-Games aller Zeiten gehört.

Entwickler: Naughty Dog

Naughty Dog Release: 10. Mai 2016

10. Mai 2016 USK: ab 16 Jahren

"God of War"

Was für ein Reboot! Sony Santa Monica machte aus dem eindimensionalen Haudrauf Kratos einen zerrissenen Charakter, dessen Sohn ihn menschlicher werden lässt. Dazu erleben PS4-Spieler in diesem Action-Adventure die wohl beste Wurfaxt der Videospielgeschichte und nordische Mythologie in prachtvoller Grafik. Zurecht gewann "God of War" zahlreiche Preise und landet auf unserer Liste der besten PS4-Spiele.

Entwickler: Sony Santa Monica Studios

Sony Santa Monica Studios Release: 20. April 2018

20. April 2018 USK: ab 18 Jahren

"Grand Theft Auto 5"

Kaum zu glauben, aber "GTA 5" erschien bereits für die PS3 und entwickelte sich zügig zum erfolgreichsten Entertainment-Produkt aller Zeiten. Selbst zum Ende der PS4-Generation dominiert das Open-World-Spiel die Verkaufscharts, kein Ende in Sicht. Vor allem als Plattform für Online-Rollenspiel-Communities ist "GTA 5" unverzichtbar geworden und eindeutig eines der vielseitigsten und besten PS4-Spiele.

Entwickler: Rockstar Games

Rockstar Games Release: 18. November 2014 (PS4)

18. November 2014 (PS4) USK: ab 18 Jahren

"The Witcher 3: Wild Hunt"

Plattformübergreifend ist man sich hier ausnahmsweise mal einig: Das dritte "The Witcher"-Spiel des polnischen Studios CD Projekt RED ist eines der besten Rollenspiele aller Zeiten. Mit allen DLCs kommen auf der PS4 schon locker Hundert Stunden Spielzeit zusammen, die man als Geralt von Riva in einer ungeheuer atmosphärischen offenen Spielwelt verbringen kann. Ein Platz auf der Liste der besten PS4-Spiele überhaupt ist dem Hexer damit sicher.

Entwickler: CD Projekt RED

CD Projekt RED Release: 19. Mai 2015

19. Mai 2015 USK: ab 18 Jahren

"Horizon Zero Dawn"

Statt eines weiteren Shooters brachten die "Killzone"-Macher von Guerilla Games ein Open-World-Adventure auf die PS4. "Horizon Zero Dawn" bietet ein postapokalyptisches Szenario der anderen Art: Die Heldin Aloy kämpft mit Pfeil und Bogen gegen gigantische Roboter-Dinos, ergründet dabei ihre eigene Herkunft und findet heraus, wie ihre hochtechnisierte Welt zugrunde ging. Nicht nur die verblüffend gute Grafik macht das PlayStation-Exklusivspiel zu einem der besten Games für die PS4.

Entwickler: Guerilla Games

Guerilla Games Release: 01. März 2017

01. März 2017 USK: ab 12 Jahren

"The Last of Us: Remastered"

Das preisgekrönte Adventure von Entwickler Naughty Dog erschien zuerst für die PS3 und wurde kurz nach dem Release auch als Remaster für die PS4 veröffentlicht. Die Geschichte von zwei ungleichen Gefährten auf der Reise durch die Zombie-Apokalypse ist ein Meilenstein des Storytellings moderner Videospiele. Im Frühjahr 2020 erscheint das Sequel, bis dahin hält der erste Teil den Platz auf unserer PS4-Bestenliste frei.

Entwickler: Naughty Dog

Naughty Dog Release: 30. Juli 2014 (PS4)

30. Juli 2014 (PS4) USK: ab 18 Jahren

"Resident Evil 2 Remake"

Anstatt aus der steinalten Reihe mit lahmen Aufgüssen Profit zu pressen, macht Capcom es bei "Resident Evil 2" irgendwie richtig. Das Remake des zweiten Teils der Horrorklassiker bescherte den japanischen Entwicklern durch die Bank positive Kritiken: Brillante Grafik, nervenzerfetzende Atmosphäre und hoher Wiederspielwert gekrönt mit der perfekten Dosis Nostalgie – "Resident Evil 2" ist das bisher beste PS4-Spiel der Horrorserie.

Entwickler: Capcom

Capcom Release: 25. Januar 2019

25. Januar 2019 USK: ab 18 Jahren

"Red Dead Redemption 2"

Spieltiefe, Langsamkeit und Detailreichtum definieren das aufwändigste Open-World-Erlebnis, das auf der PS4 spielbar ist. Rockstar Games' "Red Dead Redemption 2" lässt sich als Wildwest-Epos über den Wandel von Gesellschaft und Umwelt beschreiben, eingepackt in ein dramatisches Abenteuer nach Machart der alten Videospiel-Schule. Der separate Online-Multiplayer dagegen macht "RDR2" zum anarchistischen Westworld-Spektakel für die "Fortnite"-Generation.

Entwickler: Rockstar Games

Rockstar Games Release: 26. Oktober 2018 (PS4)

26. Oktober 2018 (PS4) USK: ab 18 Jahren

"Metal Gear Solid 5: Phantom Pain"

Hideo Kojimas letzter Teil der "Metal Gear"-Reihe spielt sich wie ein Experimentierbaukasten für militärische Einzelkämpfer, verwoben mit einer Vielzahl komplexer Spielsysteme. Die Tactical-Espionage-Sandbox macht dieses PS4-Game zum ultimativen Schleichspiel: Wetter, Tageszeit, Wachdienst-Schichtpläne und vieles mehr können genutzt werden, um verschiedene Missionen im sowjetisch besetzten Afghanistan zu meistern. Wenn Du Stealth-Gameplay einer sinnvollen Story vorziehst, ist "Metal Gear Solid 5" für Dich sicherlich das beste PS4-Spiel.

Entwickler: Konami

Konami Release: 01. September 2015 (PS4)

01. September 2015 (PS4) USK: ab 18 Jahren

Empfehlungen des Autors: Play "Bloodborne": Warum das Horror-RPG das Beste im Menschen hervorbringt

Mit "Dark Souls" prägte das Studio From Software das vergangene Gaming-Jahrzehnt – einige Spieler finden das später erschienene PS4-exklusives "Bloodborne" aber sogar noch besser. Auf der Jagd durch die ewig währende Nacht in der grausigen Stadt Yharnam laufen Dir zahlreiche Anspielungen auf das Werk des Autors H.P. Lovecrafts über den Weg. Gothic-Horror, albtraumhafte Bossfights und die verwinkelte Spielwelt machen das Action-Rollenspiel zu einem Must-Have auf der PS4.