Nintendo Switch Spiele kostenlos: Die besten Games & Demos im eShop

Du hast eine neue Nintendo Switch, besitzt aber noch keine Spiele? Kein Problem, denn im Nintendo eShop findest Du jede Menge cooles Spielmaterial, für das Du keinen Cent ausgeben musst! Viele Spiele sind gratis und für Neuerscheinungen gibt es oft Gratis-Demos, die Du einfach so herunterladen kannst. Wir zeigen Dir, welche sich lohnen.

7 gute Free-to-Play-Spiele aus dem eShop

Der Nintendo eShop hat eine praktische Suchfunktion, über die Du Gratis-Spiele leicht findest: Tippe auf die Lupe, dann auf "Preisregion" und wähle im nächsten Schritt "kostenloser Download aus. Über "Mehr anzeigen" unter den Vorschau-Titeln bekommst Du eine vollständige Liste, auf der unter anderem diese Highlights stehen.

Hinweis Natürlich ändert sich das Angebot im Laufe der Zeit. Diese Liste ist daher nur eine aktuelle Momentaufnahme der lohnendsten Games – mit Stand Mai 2021.

"Fortnite" ist weltbekannt und auf allen Platformen gratis – natürlich auch auf der Nintendo Switch. Lade das Spiel im eShop herunter und Du steigst direkt ins bunte Geschehen ein – vor dem Fernseher oder unterwegs. Dank Crossplay spielst Du auf Wunsch mit Spielern auf allen anderen Konsolen und Plattformen zusammen.

2. "Warframe": Als Ninja durch den Weltraum

"Warframe" ist immer noch eine Art Geheimtipp, doch langsam ändert sich das: Der spacige Loot-Shooter um Weltraum-Ninjas mit Superkräften braucht etwas Eingewöhnungszeit, belohnt aber mit einem enorm großen Umfang für hunderte Spielstunden. Und das komplett gratis.

3. "Brawlhalla": Kloppereien á la "Smash"

Wer eine Gratis-Alternative zu "Super Smash Bros. Ultimate" sucht, ist mit "Brawlhalla" gut bedient: In dem Comic-Prügelspiel drischst Du die Helden Deiner Gegner mit Wumms aus der Arena und sicherst Dir so den Sieg. Weil bis zu vier Spieler lokal zocken können, ist das Game ein Hit auf jeder Party.

4. "Paladins": Hero Shooter mit Gratis-Twist

Blizzards "Overwatch" hat das Genre der Hero Shooter mittlerweile quasi im Alleingang im Griff, aber das Gratis-Game "Paladins" ist eine absolut taugliche Alternative für alle, die ein ähnliches Game auch auf der Switch erleben wollen. Mit PC, Xbox One und PS4 funktioniert auch Crossplay.

5. "Fallout Shelter": Für atomare Herbergsväter

Bau Dir Deinen eigenen Atomschutzbunker! In "Fallout Shelter" managst Du eine Unterkunft in der Postapokalypse, sorgst für das Wohlergehen Deiner Schützlinge und bestehst wilde Abenteuer. Durch die Tragbarkeit der Switch ist es perfekt, um immer mal kurz reinzuschauen. Kein Wunder: Ursprünglich erschien "Fallout Shelter" für Smartphones und Tablets.

Als Fantasy-Jäger gehst Du in "Dauntless" auf die Pirsch nach gewaltigen Monstern, den Behemoths. Allein oder in einer Gruppe von bis zu vier Spielern erlebst Du actionreiche Kämpfe gegen Bossgegner, die an die "Monster Hunter"-Reihe erinnern. Weil "Dauntless" das Spielprinzip an den richtigen Stellen vereinfacht und verschlankt, eignet es sich auch für eine schnelle Jagd zwischendurch. Bonuspunkte gibt's für die Crossplay-Funktion, dank der Spieler auf PC, PS4, Xbox One und Switch gemeinsam losziehen können.

Seit Jahrne ein Klassiker, mittlerweile auch kostenlos auf der Switch spielbar: "Rocket League". In dem Game spielst Du ein kleines Auto, das einen großen Fußball durch eine Arena, nun, "tritt". Das Ziel: natürlich Tore schießen und das gegnerische Team besiegen!

Kostenlose Demos aus dem eShop

Spiele mit verfügbarer Demo findest Du ebenfalls leicht. Tippe im Startbildschirm des Shops auf die Lupe und dann auf den orangefarbenen Satz "Software mit verfügbarer Demo". So bekommst Du sofort alle Demos angezeigt, die gerade verfügbar sind.

1. "Pokémon Let's Go": Einsteigerfreundliches Remake

"Pokémon Let's Go" ist eine Switch-Neuauflage von "Pokémon Gelb"für den Game Boy erschien. Das Spiel wurde komplett überarbeitet und in moderne 3D-Grafik überführt und dabei auch ein Stück weit vereinfacht. Nostalgiker, die die erste Generation der Kult-Monster immer noch auswendig aufsagen können, sollten in die Demo zumindest mal reinspielen. Ausprobieren kannst Du sowohl "Pokémon Let's Go Pikachu" als auch "Pokémon Let's Go Evoli".

2. "Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung": Massig Monsterklatsche

"The Legend of Zelda" trifft "Dynasty Warriors"! In dem Crossover-Spiel "Hyrule Warriors" kämpfst Du mit bekannten Helden aus Nintendos Fantasy-Universum gegen Armeen von Monstern. "Zeit der Verheerung" hat einen spannenden Twist für Fans des letzten "Zelda"-Abenteuers "Breath of the Wild" zu bieten: Es erzählt die Vorgeschichte zu dem Open-World-Game – aber eben mit (noch) actionlastigerem Gameplay.

3. "Cadence of Hyrule": Das Rhythmus-"Zelda"

Das Rhythmusspiel "Crypt of the Necrodancer" sieht aus wie ein altes "Zelda"-Spiel, hat aber einen spannenden Twist: Du und die Monster, die Du bekämpfst, bewegen sich im Takt des Soundtracks, was dem Ganzen eine völlig neuartige Wendung gibt. Was das mit "Cadence of Hyrule" zu tun hat? Nun, dabei handelt es sich um eine offizielle Zusammenarbeit zwischen Nintendo und den Machern von "Crypt of the Necrodancer". Hier spielst Du direkt Link und Prinzessin Zelda und kämpfst im Takt zu schmissigen Neufassungen des kultigen "Zelda"-Soundtrack!

4. "Ori and the Blind Forest: Definitive Edition": Schöne Waldeseinsamkeit

Als kleiner Geist Ori machst Du Dich in diesem wunderschönen Metroidvania-Platformer aus dem Jahr 2015 auf die Suche nach Rettung für Deinen bedrohten Wald. Nach und nach lernst Du nützliche Fähigkeiten und bahnst Dir damit einen Weg durch stetig schwerer werdende Level. In der Demo kannst Du die gelungene Switch-Portierung des preisgekrönten Game unverbindlich ausprobieren.

5. "Pokémon Tekken DX": Mit Pikachu und Co. in den Ring

"Pokémon Tekken DX" ist genau das, was der Titel verspricht: Ein knalliges Beat'em up in schicker 3D-Grafik, in dem Du mit den Monstern heftige Arenakämpfe ausfechten kannst. Dabei trittst Du entweder gegen einen Computergegner an oder gegen einen menschlichen Mitspieler. Das geht natürlich auch mit nur einer Switch und je einem Joy-Con. In der Demo wählst Du aus einem reduzierten Fundus an Pokémon aus (Pikachu ist aber dabei), außerdem ist die Probeversion auf 15 Matches begrenzt.

6. "Rayman Legends: Definitive Edition": Cleverer Jump'n'Run-Klassiker

Als "Rayman Legends" im Jahr 2013 erschien, wurde es von Kritikern für seinen Ideenreichtum und seine knallige Präsentation hoch gelobt. Seit September 2017 macht Ubisofts gelenkloser Held nun auch auf der Switch eine gute Figur und bringt ein buntes Paket an Features auf die Konsole – etwa lokalen 4-Spieler-Multiplayer, Touchscreen-Unterstützung und abgefahrene Musiklevels, in denen Du mit Rhythmusgefühl ans Werk gehen musst. In der Demo kannst Du Dich schon mal warm hüpfen.

7. "Yoshi's Crafted World": Knuddeliges Jump 'n' Run für die ganze Familie

Wer auf der Suche nach einem entspannten Jump 'n' Run ist, sollte sich unbedingt die Demo zu "Yoshi's Crafted World" ansehen. Die komplette Spielwelt ist in einem süßen Papp-Design gehalten, das vor allem bei Kindern sehr gut ankommen dürfte. Aber auch Erwachsene finden an dem Hüpfspiel mit Nintendos berühmten Dino Gefallen. Zu zweit macht das Spiel gleich doppelt Spaß. In der Demo kann das komplette erste Level ausprobiert werden.

8. "Pikmin 3 Deluxe": Wusel-Rätsel

Als kleiner Astronaut freundest Du Dich in "Pikmin" mit knuffigen Pflanzenwesen an und nutzt ihre Gesellschaft, um Rätsel zu lösen. Ursprünglich für die Wii U erschienen, ist "Pikmin 3" mittlerweile als Deluxe-Edition auch auf der Switch spielbar. Die Demo gibt Dir einen Vorgeschmack auf das Hauptspiel.

9. "Unrailed": Heiß auf Gleis

Ein im wahrsten Wortsinne "zügiges" Multiplayer-Spiel! In "Unrailed" bauen Du und Deine Mitspieler eine Gleisstrecke für eine Lok. Klingt langweilig? Nun, die Lok fährt aber sofort los – ihr müsst also die Strecke währenddessen aufbauen, außerdem die dafür nötigen Rohstoffe erst noch zu Schienen verarbeiten, Hindernisse entfernen und den Zug vor dem Überhitzen schützen. Auf Partys ein Hit, den Du per Demo unverbindlich ausprobieren kannst.

