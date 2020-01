Mini-Konsolen: Alle Retro-Classics von Nintendo, Sega und Co.

Retro ist in! Hersteller wie Nintendo, Sega, Sony und Atari feiern seit einigen Jahren große Erfolge mit Mini-Konsolen, die beliebte Spiele auf moderne Bildschirme bringen. In dieser Liste geben wir einen Überblick über die wichtigsten Retro-Klassiker-Konsolen.

NES Classic Mini

Mit dem NES Classic Mini traf Nintendo einen Nerv: Die Winz-Variante des Nintendo Entertainment Systems verkaufte sich zum Release 2016 so gut, dass der Hersteller mit der Produktion nicht nachkam. Die Konsole erbrachte so den Beweis für Nintendo und viele andere Hersteller, dass es eine Nachfrage nach Retro-Gaming im unkomplizierten, authentischen Format gibt. Liegt aber natürlich auch an der unschlagbaren Spieleauswahl, in der sich Hit an Hit reiht.

Veröffentlicht: 2017

Anzahl der vorinstallierten Spiele: 30

Mitgelieferte Controller: 1

Highlights: "Super Mario Bros.", "The Legend of Zelda", "Metroid"

SNES Classic Mini

Nach dem großen Erfolg des NES Classic Minis war eine geschrumpfte Super-Nintendo-Konsole nur eine Frage der Zeit. Das SNES Classic Mini ist genau das, hat aber sogar ein Extra für Fans dabei: Das bis dato unveröffentlichte Spiel "Star Fox 2" ist Teil des Line-ups an vorinstallierten Spielen.

Veröffentlicht: 2017

Anzahl der vorinstallierten Spiele: 21

Mitgelieferte Controller: 2

Highlights: "Super Mario World", "Super Mario Kart", "Super Metroid"

PlayStation Classic

Auch Sony hat 2018 eine Retro-Konsole veröffentlicht. Die Mini-Variante der ersten PlayStation erschien pünktlich zum 24. Geburtstag des Originals. In Technik-Tests sorgt das Gerät leider für eher wenig Begeisterung: Die Emulation der Spiele sei nicht die hochwertigste, bemängelte etwa Digital Foundry. Wer alte Sony-Klassiker neu erleben möchte, wird das Gerät trotzdem mögen.

Veröffentlicht: 2018

Anzahl der vorinstallierten Spiele: 20

Mitgelieferte Controller: 2

Highlights: "Metal Gear Solid", "Final Fantasy 7", "Tekken 3"

The C64 Mini

Den Commodore 64 haben Spiele-Fans der ersten Stunden auf ewig in guter Erinnerung. The C64 Mini bringt den meistverkauften Heimcomputer im Kleinformat zurück – knapp halb so groß wie das Original und mit dem klassischen Joystick. Kleiner Wermutstropfen: Die braunen Tasten sind nur Deko. Per USB lässt sich aber eine moderne Tastatur anschließen – das ging in den Achtzigern noch nicht.

Veröffentlicht: 2018

Anzahl der vorinstallierten Spiele: 64

Mitgelieferte Controller: 1

Highlights: "Speedball", "Paradroid", "Impossible Mission"

Capcom Home Arcade

Nicht nur Konsolenhersteller mögen Retro-Hardware. Publisher Capcom hat mit der Capcom Home Arcade eine Klassiker-Sammlung auf den Markt gebracht, die in einem besonders kuriosen Gehäuse steckt: dem Firmenlogo. Ergänzt um zwei Joysticks und wertige Arcade-Taster ist das robuste Teil ideal für den Hobbykeller – oder um sich auf dem Sofa in "Street Fighter II" zu messen.

Veröffentlicht: 2019

Anzahl der vorinstallierten Spiele: 16

Mitgelieferte Controller: 2 (fest verbaut)

Highlights: "Street Fighter 2: Hyper Fighting", "Puzzle Fighter 2 Turbo", "Ghouls 'n Ghosts"

Atari Flashback 8 Gold

Wer "Retro-Gaming" sagt, muss irgendwann auch "Atari" sagen. Die Mini-Konsole mit dem etwas sperrigen Namen "Atari Flashback 8 Gold Deluxe" ist ein kleiner Nachbau des Atari 2600, der in Sachen Hardware leider nicht allzu hochwertig ausfällt. Dafür stimmt das Innenleben, das jede Menge Spielspaß der ganz alten Schule bietet.

Veröffentlicht: 2018

Anzahl der vorinstallierten Spiele: 120

Mitgelieferte Controller: 2

Highlights: "Frogger", "Pitfall", "Super Breakout"

SNK Neo Geo Mini

Eine weitere Kasten-Konsole ist Dir zu langweilig? Dann wird Dich das SNK Neo Geo Mini schon rein äußerlich voll überzeugen: Das Design erinnert an einen Spielautomaten, alle vorinstallierten Spiele lassen sich auf dem integrierten Bildschirm zocken. Wer es lieber großformatig mag, kann das Bild per HDMI-Kabel aber auch auf den Fernseher werfen.

Veröffentlicht: 2018

Anzahl der vorinstallierten Spiele: 40

Mitgelieferte Controller: 1

Highlights: "Metal Slug", "Fatal Fury", "Samurai Shodown"

Sega Mega Drive Mini

Einst war Segas Mega Drive der große Konkurrent zu Nintendos SNES. Fans hat die schwarze Kiste mit den Hörnchen-Controllern immer noch, und die freuen sich über die Mini-Edition. Das Konzept bleibt dem beliebten Retro-Prinzip treu: Konsole geschrumpft, originalgetreue Controller dran, läuft.