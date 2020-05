Neue Spiele-Trailer 2020: Die wichtigsten Event-Termine im Überblick

Im Spielejahr 2020 ist alles anders, die weltweite Gesundheitskrise wirbelt den Terminkalender durcheinander. Große Messen fallen aus, dafür finden viele Events online statt. Du willst wissen, wann Du mit Trailern, Gameplay-Eindrücken und Infos zu Games und den neuen Konsolen PS5 und Xbox Series X rechnen kannst? Wir geben Dir in unserer Liste einen Überblick über die wichtigsten Termine!

Der Sommer ist die Zeit, in der sich Spiele-Fans über neue Trailer zu kommenden Games freuen. Da große Spielemessen wie E3 und Gamescom mit ihren Pressekonferenzen dieses Jahr Corona-bedingt ausfallen, muss Ersatz her – und der steht schon in den Startlöchern!

Gaming-Sommer 2020: Drinnen, aber trotzdem heiß

Schon jetzt sind zahlreiche Termine bekannt, an denen Dir Online-Pressekonferenzen, Streams und Trailer-Shows Einblicke in neue Spiele geben. Viele davon finden im Rahmen des "Summer Game Fest" statt: Dieses von Mai bis August laufende Online-Event hat "Game Awards"-Schöpfer Geoff Keighley als losen Rahmen für Präsentationen und Ankündigungen ins Leben gerufen. Dazu gesellen sich eigenständig organisierte Trailer-Premieren und Gameplay-Präsentationen von Entwicklern, Publishern und Spielemagazinen.

Im Folgenden findest Du die wichtigsten bereits bekannten Termine im Sommer 2020, sortiert nach Monat und mit deutscher Startzeit. Wir halten diese Liste laufend aktuell und ergänzen Links zu Streams und Trailern sobald verfügbar.

Mai 2020

6. Mai, 16:00 Uhr – "The Last of Us Part 2" (Trailer): Am 19. Juni erscheint nach jahrelanger Wartezeit und mehrfacher Verschiebung endlich das Sequel zu "The Last of Us". Gut eineinhalb Monate vor Release gewährt Entwickler Naughty Dog in einem Trailer weitere Einblicke.

7. Mai, 17:00 Uhr – "Inside Xbox" (Livestream-Show): Microsoft zeigt neue Trailer, vor allem aber erstes Next-Gen-Gameplay von der neuen Xbox Series X. Im Rahmen des "Inside Xbox"-Streams gibt es unter anderem Spielszenen aus dem frisch angekündigten "Assassin's Creed Valhalla" zu sehen. Die Show soll der Auftakt einer monatlichen Reihe sein, weitere Termine stehen allerdings noch nicht final fest.

Stream bei YouTube, Twitch oder Mixer ansehen.

12. Mai, 18:00 Uhr – "Sunrise #1" (Ankündigung): Geoff Keighley meldet sich mit einer Ankündigung im Rahmen des Summer Game Fest zu Wort und stellt ein neues Spiel vor. Welches? Ist noch geheim!

Juni 2020

6. Juni – PC Gaming Show (Livestream-Show): Das Magazin PC Gamer präsentiert alljährlich auf der E3 im Rahmen einer eigenen Show Trailer und Ankündigungen zu kommenden PC-Spielen. In diesem Jahr gibt's keine E3, die PC Gaming Show findet als Livestream trotzdem statt.

9.-14. Juni – Steam Game Festival (Online-Event): Die "Summer Edition" des Steam Game Festivals ist ein mehrtägiges Event für PC-Spieler. In diesem Zeitraum kannst Du Demos zu zahlreichen noch nicht erschienenen Games über Steam herunterladen und Probe spielen.

11. Juni – "Cyberpunk 2077: Night City Wire" (Präsentation): Im September erscheint mit "Cyberpunk 2077" eines der meist ersehnten Spiele seit Jahren. Im Juni führt Entwickler CD Projekt Red das Game noch einmal vor – mit einer Online-Präsentation, die uns vermutlich mit neuen Spielszenen erfreut.

12. Juni, 01:00 Uhr – EA Play Live (Livestream-Show): Die EA Play ist die Hausmesse von Electronic Arts, die seit einigen Jahren in direkter Nachbarschaft zur E3 stattfindet. 2020 ist das Event komplett digital. Wir rechnen mit vielen Spieleankündigungen und Trailern.

Juli 2020

August 2020

4.-6. August – Game Developers Conference Summer (Konferenz): Die Game Developers Conference, kurz GDC, ist ein Branchentreffen für Spieleentwickler. Oft erscheinen zum Event Trailer zu neuen Spielen, an denen auch Außenstehende Spaß haben. In diesem Jahr findet die Sommerausgabe der Konferenz komplett digital statt.

24. August, 20:00 Uhr – Gamescom Opening Night (Livestream-Show): Die größte Spielemesse der Welt findet in diesem Jahr digital statt, den Auftakt macht die Gamescom Opening Night. Geoff Keighley führt durch den Abend und präsentiert zahlreiche Trailer und Neuankündigungen. Vermutlich schaut auch der eine oder andere Stargast vorbei – 2019 gab sich Hideo Kojima die Ehre.