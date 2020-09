Nintendo Direct zum Mario-Jubiläum: Alle Ankündigungen im Überblick

Wenn Du denkst, es kommen keine Nintendo-Games mehr, kommt von irgendwo eine Nintendo Direct daher. Und die aktuelle Präsentation hat es wirklich in sich: Das Original-"Super Mario Bros." feiert seinen 35. Geburtstag, und zu dieser Feier haut Nintendo richtig viel Mario-Content raus. Welche Neuheiten das Unternehmen angekündigt hat, erfährst Du hier.

Neuer Game-&-Watch-Handheld mit dem Original-"Super Mario Bros."

Direkt zu Beginn der Nintendo Direct gab's eine schöne Überraschung für Retro-Fans: Im November veröffentlicht das japanische Unternehmen einen neuen Game-&-Watch-Handheld mit dem Originalspiel "Super Mario Bros.", "Super Mario Bros.: The Lost Levels" und dem Klassiker "Ball" in einer Mario-Version. Und wer gerade nicht in der Laune zum Zocken ist, kann den Handheld als digitale Uhr mit schicken Animationen nutzen.

Release: 13. November 2020

"Super Mario 3D World" für die Switch – inklusive Add-on "Bowser's Fury"

Das Wii-U-Game "Super Mario 3D World" bekommt eine Neuauflage für die Nintendo Switch. In der Switch-Version des Spiels können mehrere Spieler online oder im lokalen Koop mit Mario und seinen Freunden durch unzählige kunterbunte Level jagen. Außerdem hat Nintendo das Add-on "Bowser's Fury" angeteasert, zu sehen gab es ein düsteres Level im Katzen-Look. Ob Bowser sich im Remake wohl auch in eine Katze verwandeln kann?

Release: 12. Februar 2021

"Super Mario Bros." als Battle-Royale-Variante

Seit dem Release von "Fortnite" gehen Battle-Royale-Games durch die Decke. Jeder Entwickler versucht, den Jeder-gegen-Jeden-Modus irgendwie in seinem Spiel unterzubringen. Nintendo hat nun auch einen Weg gefunden, den Modus in ein Mario-Game einzubauen. In "Super Mario Bros. 35" für die Switch spielen 35 Spieler gleichzeitig gegeneinander, besiegte Gegner werden zu den Kontrahenten hinübergeschickt und machen denen das Leben schwer. Sieger ist der letzte Mario, der am Ende übrig bleibt.

"Super Mario Bros. 35" gibt es exklusiv für Abonnenten von Nintendo Switch Online. Das Spiel soll nur bis 31. März 2021 spielbar sein.

Release: 1. Oktober 2021

"Mario Kart" als AR-Game mit ferngesteuerten Autos

"Mario Kart Live: Home Circuit" ist ein ganz besonderer "Mario Kart"-Titel, Du zockst ihn gleichzeitig virtuell und in der Realität. Zunächst steckst Du in einem Zimmer eine Rennstrecke ab. Dort platzierst Du ein ferngesteuertes Auto, das Du mit den Joy-Cons der Switch steuerst. Eine Kamera auf dem Funk-Flitzer überträgt das Geschehen direkt auf den Bildschirm Deiner Switch. Auf der Konsole spielt sich dann auch die wahre Action ab. Du duellierst Dich in gewohnter "Mario Kart"-Manier mit virtuellen Kontrahenten, Power-ups dürfen da natürlich nicht fehlen. Und die haben sogar Auswirkungen auf die echten Gokarts. Die Items können die ferngesteuerten Autos beschleunigen, ausbremsen und sogar zum Stillstand bringen.

Release: 16. Oktober 2020

"Super Mario All Stars" für Nintendo Switch Online

fullscreen Die Spielesammlung mit den vier NES-Klassikern gibt es ab sofort auch bei Nintendo Switch Online Bild: © YouTube/Nintendo 2020

Das Original-"Super Mario All Stars" erschien damals für das SNES und enthielt die NES-Klassiker "Super Mario Bros.", "Super Mario Bros.: The Lost Levels", "Super Mario Bros. 2" und "Super Mario Bros. 3". Jetzt ist die Spielesammlung auch für Abonnenten von Nintendo Switch Online verfügbar.

Release: 4. September 2020

"Super Mario 3D All Stars": Drei der besten 3D-Mario-Games als Remake für die Switch

Den Knaller hob sich Nintendo für das Ende der Nintendo Direct auf. Mit "Super Mario 3D All Stars" erscheinen drei der besten 3D-Mario-Spiele als Remake für die Switch. In dem Bundle befinden sich "Super Mario 64", Marios erstes Abenteuer in der dritten Dimension auf dem N64, "Super Mario Sunshine", Marios Urlaubstrip zur Tropeninsel Delfino auf dem GameCube, und "Super Mario Galaxy", Marios Ausflug ins Weltall. Alle Games wurden für die Switch optimiert und optisch aufpoliert. Wer sich die 3D-Spielesammlung holen möchte, sollte nicht zu lange zögern, sie wird nur ein halbes Jahr lang erhältlich sein.

Release: 18. September (erhältlich bis zum 31. März)

Weitere kleine Events rund um Mario

fullscreen Beim "Super Mario"-Splatfest im Januar wird endlich geklärt, welches Mario-Power-up das beste ist: Super-Pilz oder Super-Stern? Bild: © YouTube/Nintendo 2020

Empfehlung des Autors: Play Lego Super Mario: Nintendo-Klötzchen sind ab August erhältlich

Nintendo feiert seinen Super-Klempner außerdem noch mit einer Vielzahl von kleineren Events, die bis 31. März 2021 andauern. Dazu zählen: