PS4-Spiele ab 12 Jahren: 8 gute USK-12-Games (nicht nur) für Teens

Spielspaß kennt keine Altersgrenzen: Viele gute Spiele für die PS4 sind von der USK schon für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren freigegeben. Wir zeigen acht Games, die für junge Spielerinnen und Spieler gut geeignet sind, aber ältere genauso fesseln!

Von Comic-Superhelden bis Rennspiel – das Angebot an PS4-Spielen mit Altersfreigabe "ab 12 Jahren" ist reichhaltig. In dieser Liste führen wir einige besonders empfehlenswerte Spiele auf, die nach Meinung der USK für Kinder und Jugendliche der entsprechenden Altersklasse geeignet sind. Natürlich gilt aber trotzdem: Was die eigenen Kinder spielen können und sollten, entscheiden am Ende die Eltern!

1. "Marvel's Spider-Man": Mit Schwung durch die Großstadt

Genre: Open-World-Actionspiel

Erschienen: 7. September 2018

Darum geht's: Du bist Spider-Man! Als junger Superheld mit bürgerlichem Namen Peter Parker schwingst Du durch die Häuserschluchten Manhattans, legst Übeltätern das Handwerk und rettest New York aus den Fängen finsterer Superschurken.

Unsere Meinung: "Marvel's Spider-Man" ist bunt, voller Action wie ein Comic und mit jeder Menge Herz für seine Figuren erzählt. Für alle Marvel-Fans ab 12 ein Muss!

Zu "Marvel's Spider-Man" bei SATURN

2. "Horizon Zero Dawn": Steinzeit trifft Zukunft

Genre: Open-World-Actionspiel

Erschienen: 28. Februar 2017

Darum geht's: Jahrtausende nach unserer Zeit ist die Zivilisation zusammengebrochen. Die Menschen leben wieder in Stämmen zusammen, gewaltige Maschinen-Dinosaurier beherrschen die Erde. Als Jägerin Aloy reisen die Spieler durch eine wunderschöne Spielwelt, kämpfen mit Pfeil und Bogen gegen die tierischen Roboter und finden nach und nach heraus, was zum Untergang der Menschheit geführt hat.

Unsere Meinung: Atemberaubende Grafik, eine tolle Geschichte und spannende Kämpfe machen "Horizon Zero Dawn" zu einem modernen Klassiker, der in jede PS4-Bibliothek gehört.

Zu "Horizon Zero Dawn" bei SATURN

3. "Ratchet & Clank": Coole Comic-Hüpferei

Genre: 3D-Jump'n'Run

Erschienen: 20. April 2016

Darum geht's: Ein außerirdischer Wildkater und sein kleiner Roboterkumpel sind die Stars in diesem durchgedrehten Weltraum-Abenteuer. Das ungleiche Duo turnt durch eine Galaxie voller schräger Figuren, verlässt sich dabei auf allerlei wundersame Gerätschaften und heizt seinen Gegnern ordentlich ein.

Unsere Meinung: Das 2016 veröffentlichte Game ist ein modernes Remake eines echten Klassikers für die PlayStation 2. Es sieht blendend aus und hat von seinem Charme nichts eingebüßt.

Zu "Ratchet & Clank" bei SATURN

4. "Monster Hunter World": Fantastische Großwildjagd

Genre: Action-Rollenspiel

Erschienen: 26. Januar 2018

Darum geht's: Als mutige Jäger in einer bunten Fantasy-Welt machen die Spieler Jagd auf gewaltige Kreaturen mit einzigartigen Fähigkeiten. Auf jede Expedition in die Wildnis müssen sie sich gut vorbereiten, der Lohn der fordernden Kämpfe ist dann bessere Ausrüstung, mit der das nächste Monster angegangen werden kann. Gespielt wird entweder alleine oder online mit bis zu drei Mitspielern.

Unsere Meinung: "Monster Hunter World" ist ein anspruchsvolles Spiel, das viel Geduld einfordert, dafür aber mit einem packenden, tiefgehenden Spielerlebnis belohnt.

Zu "Monster Hunter World" bei SATURN

5. "Jurassic World Evolution": Mach's besser als im Film!

Genre: Strategie/Wirtschaftssimulation

Erschienen: 12. Juni 2018

Darum geht's: Wie in den "Jurassic Park"- und "Jurassic World"-Filmen ziehst Du hier Deinen eigenen Dino-Park auf. Züchte neue Urzeit-Echsen, halte Deine Besucher bei Laune und sorge vor allem für die nötige Sicherheit – schließlich soll das hier ja nicht enden wie die Kino-Vorbilder, oder?

Unsere Meinung: "Jurassic Park"-Fans können sich hier so richtig austoben und alle Fehler vermeiden, die den Park in Steven Spielbergs Kultfilm einst zum Albtraum für seine Besucher machte. Aber Vorsicht: Gern einsperren lassen sich die Saurier trotzdem nicht ...

Zu "Jurassic World Evolution" bei SATURN

6. "Shadow of the Colossus": Stimmungsvolles Remake-Abenteuer

Genre: Action-Adventure

Erschienen: 7. Februar 2018

Darum geht's: Der Junge Wander und sein treues Pferd Agro reisen durch eine triste Welt, in der gewaltige Kolosse hausen. Diese steinernen Riesen soll Wander töten – im Auftrag einer seltsamen Macht, die ihm versprochen hat, dafür das Mädchen Mono von den Toten zurückzuholen. Doch sind die friedfertigen Giganten wirklich eine Gefahr?

Unsere Meinung: Das meditative Adventure war schon auf der PS2 ein minimalistisches Kunstwerk. Das Remake für die PS4 modernisiert die Grafik, behält den Zauber des Originals aber bei.

Zu "Shadow of the Colossus" bei SATURN

7. "The Crew 2": Raser-Spielplatz USA

Genre: Open-World-Rennspiel

Erschienen: 29. Juni 2018

Darum geht's: In "The Crew 2" bretterst Du mit Vollgas durch einen Best-of-Nachbau der USA – zu Land, zu Wasser und in der Luft. Das Rennspiel stellt Dir nicht nur einen gewaltigen Fuhrpark zur Verfügung, sondern lässt Dich auch in Schnellboote und Kleinflugzeuge steigen. Am meisten Spaß macht es dabei, einfach kopflos durch die Gegend zu heizen.

Unsere Meinung: Als riesiger Spielplatz für alles mit Motor macht "The Crew 2" einen Heidenspaß – vor allem, wenn sich mehrere Spieler im Online-Modus zusammen auf Spritztour begeben.

Zu "The Crew 2" bei SATURN

8. "Dragon Ball FighterZ": Das perfekte Kamehameha

Genre: Prügelspiel (Beat 'em Up)

Erschienen: 26. Januar 2018

Darum geht's: Die Anime-Serie "Dragon Ball Z" ist Kult und Prügelspiele rund um ihre superstarken Helden gibt es eine ganze Menge. "Dragon Ball FighterZ" gehört zu den besten und begeistert mit actionreichen Kämpfen, knalligen Animationen sowie einer Vielzahl möglicher Spielstile.

Unsere Meinung: Wer Fan der Serie ist, kommt an "Dragon Ball FighterZ" eigentlich nicht vorbei. Wer nur wenig Ahnung von Son Goku und Co. hat, sich aber gern in bombastisch inszenierten Duellen mit anderen Spielern oder Computergegnern misst, kommt hier dennoch auf seine Kosten.