PS5: 10 "geheime" Funktionen und Tricks für die PlayStation 5

Auf den ersten Blick ist alles beim Alten: Die PS5 funktioniert wie die PS4 – oder? Fast: Einige versteckte Funktionen vereinfachen die Bedienung der PlayStation und sind wirklich komfortabel. Wir zeigen Dir die wichtigsten!

Zugegeben, viele Funktionen der PS5 sind selbsterklärend. Einige "geheime" Tricks und Kniffe sind allerdings etwas versteckt, obwohl sie die Bedienung der PlayStation stark vereinfachen. Wir erklären Dir die zehn besten Geheimtipps zur PlayStation 5.

1. Spielzeit anzeigen lassen

Die PS4 behielt komplett für sich, wie lange Du einzelne Games gespielt hast. Die PS5 verrät es nun in Deinem Profil: Gehst Du oben rechts im Hauptmenü der Konsole auf Deinen Spielernamen, erhältst Du eine Übersicht über alle mit Deinem Konto gespielten Games und die jeweilige Stundenzahl, die Du darin verbracht hast. Wie genau Du die Anzeige findest, erfährst Du hier.

fullscreen Der Reiter "Spiele" gibt den Blick auf die Spielstunden frei. Bild: © Screenshot TURN ON 2020

2. Den Ton der PS5 schnell stummschalten

Die Stummschalttaste am DualSense-Controller kann mehr als nur Deine Mikrofonübertragung zu stoppen. Drücke sie einfach etwas länger und die PS5 wird komplett stummgeschaltet. Drückst Du sie erneut, ist der Ton wieder da.

3. Es gibt jetzt eine Spiele-Wunschliste

Der PSN-Shop auf der PS5 verfügt nun über eine Wunschliste. Jedes Game kannst Du über einen Button auf seiner jeweilige Seite daraufsetzen. Wenn es Neuigkeiten zu den Einträgen gibt, erhältst Du eine Mitteilung, je nach der Konfiguration Deiner Mitteilungseinstellungen. Das Herz-Symbol oben rechts im Shop führt Dich zu Deiner Wunschliste, dort lassen sich auch Titel wieder löschen.

fullscreen Die PS5 hat jetzt eine eingebaute Wunschliste für neue Spiele. Bild: © Screenshot TURN ON 2020

4. Schnell zur Suche wechseln

Die Suchfunktion der PS5 erreichst Du über das Lupen-Symbol im Hauptmenü oben rechts. Anstatt mit dem Controller lange dorthin zu navigieren, kannst Du aber auch einfach kurz die Dreieck-Taste drücken – schon landet die Markierung auf der Lupe.

5. Lege Spielvoreinstellungen fest, die bei allen neuen Games gelten

Kehrst Du grundsätzlich in Games die Steuerung der Blickrichtung um oder schaltest die Untertitel aus? Damit Du Dir diese Schritte bei jedem neuen Spiel sparen kannst, lassen sich auf der PS5 bestimmte Spielvoreinstellungen festlegen, bis hin zum bevorzugten Schwierigkeitsgrad. Du findest diese Optionen unter "Einstellungen > Gespeicherte Daten und Spiele-/App-Einstellungen > Spielvoreinstellungen".

fullscreen Praktisch: Stelle ein, dass bei neuen Games automatisch die Kamerasteuerung umgekehrt wird. Bild: © Screenshot TURN ON 2020

6. Schalte Spoiler-Warnungen ein

Die PS5 kann dafür sorgen, dass Du weitgehend von Spoilern verschont bleibst, die den Verlauf von Spielen verraten. Das betrifft vor allem Videos und Bilder, die andere Spieler Dir schicken. In den Optionen lässt sich festlegen, ob alle Inhalte aus Deinen PS5-Games vor Dir verborgen werden, die Du noch nicht kennst oder nur die, die von Entwicklern als wichtig gekennzeichnet werden. Die entsprechenden Optionen findest Du unter "Einstellungen > Gespeicherte Daten und Spiele-/App-Einstellungen > Spoiler-Warnungen".

7. PS4-Spiele automatisch auf externe HDD installieren

Der limitierte Speicher der PS5 ist die Achillesferse der Konsole: Die 667 Gigabyte interner Speicher laufen sehr schnell voll. Allerdings kannst Du immerhin PS4-Spiele auch direkt von einer externen Festplatte spielen. Du kannst festlegen, dass die Installation aufwärtskompatibler PS4-Games immer automatisch auf der externen HDD vorgenommen wird. Schließe das Laufwerk dazu an und gehe dann zu "Einstellungen > Speicher > Erweiterter Speicher". Hier siehst Du einen Schieberegler, mit dem Du die automatische Installation im erweiterten Speicher aktivieren kannst.

8. Spiele installieren und löschen aus der App

Die überarbeitete PlayStation-App für iOS und Android bietet ein paar Vorteile zum Management der PS5 von unterwegs. So lassen sich Spiele aus Deiner Spielebibliothek über die App auf die Konsole herunterladen und installieren – so kannst Du Neuerscheinungen sofort spielen, wenn Du von einem langen Tag nach Hause kommst. Dazu muss die PS5 eingeschaltet sein oder sich im Standby-Modus befinden. Wähle das gewünschte Game in der App aus Deiner Spielebibliothek aus und wähle "Auf Konsole herunterladen". Reicht der Konsolen-Speicher nicht aus, kannst Du direkt auf dem Smartphone auswählen, welche Spiele Du löschen willst um Platz freizugeben.

9. Die PS5 speichert automatisch Trophäen-Videos

Die PS4 fertigt in dem Moment, in dem Du eine Trophäe ergatterst, automatisch einen Screenshot an. Die PS5 hält diese denkwürdigen Momente zusätzlich in einem Video fest, je nach Einstellung auch mit dem Ton aus Deinem Mikrofon. Dem Bild wird ein dekoratives Overlay mit dem Titel der Trophäe hinzugefügt. Du kannst diese automatischen Aufnahmen auch abschalten, etwa um Speicherplatz zu sparen.

fullscreen Screenshots und Videos von Trophäen erhalten nun ein hübsches Overlay. Bild: © Screenshot TURN ON 2020

Du findest die Trophäen-Optionen unter "Einstellungen > Aufnahmen und Übertragungen > Trophäen". Den Mikrofon-Ton schaltest Du unter "Einstellungen > Aufnahmen und Übertragungen > Aufnahmen > Videoclip-Format > Mikro-Audio einschließen" ein und aus.

10. Mikro standardmäßig stummschalten

Möchtest Du generell nicht, dass das Mikrofon im DualSense-Controller Ton aufnimmt, kannst Du natürlich den Knopf zum Stummschalten drücken. Das Mikro lässt sich aber auch standardmäßig abstellen. Das kannst Du hier tun: "Einstellungen > Ton > Mikrofon > Mikrofonzustand im eingeloggten Zustand".

Mehr hilfreiche Tipps und Guides zur PlayStation 5 findest Du auf unserer Übersichtsseite.