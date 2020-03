Die PlayStation 5 wird kommen, das wurde bereits offiziell von Sony bestätigt. Wann genau die neue PlayStation in den Läden stehen wird und wie hoch der Preis für die neue Konsole wird, ist allerdings noch nicht sicher. Einige Infos gibt es aber bereits! Wir klären, was Gamer von der PS5 erwarten können.

Release: Wann kommt die PS5?

Das Erscheinungsdatum der PS5 gehört zu den am besten gehüteten Geheimnissen in der Spieleindustrie. In einem Exklusivinterview mit Wired im Oktober 2019 bestätigte Jim Ryan, Geschäftsführer von Sony Interactive Entertainment, immerhin das Weihnachtsgeschäft 2020 als Release-Zeitraum der nächsten Sony-Konsole unter dem Namen PlayStation 5. Dieser Zeitraum wurde auch im März bestätigt, trotz der weltweiten Gesundheitskrise.

Mittlerweile wurde eine offizielle Webseite zur PlayStation 5 veröffentlicht, auf der sich Fans für aktuelle Infos registrieren können. Dort bittet Sony noch um etwas Geduld, bis die neue Konsole der Weltöffentlichkeit vorgestellt wird.

Design: Wie sieht die PS5 aus?

Mittlerweile sind Bilder der PS5-Entwicklerversion aufgetaucht, deren Echtheit von Spieleentwicklern bestätigt wurde. Besonders auffällig an den Patentskizzen ist der futuristische Look der Konsole, der sich aber bei der finalen Version der Konsole noch ändern dürfte. Traditionell sehen Entwicklerversionen, genannt "Dev-Kits", völlig anders aus als die Geräte, die im Handel landen. Auch das Dev-Kit der PS4 hat mit dem bekannten Design kaum Gemeinsamkeiten.

Einen Vorgeschmack darauf, wie die PS5 am Ende wirklich aussehen wird, gibt dieser Leak also nicht. Es ist allerdings unwahrscheinlich, dass Sony beim Design auf Extravaganz setzt – die PS5 soll immerhin in möglichst jedes internationale Wohnzimmer passen. Peter Rubin von Wired, der bereits auf einem PS5-Dev-Kit spielen durfte, konnte Sony keinerlei Hinweise auf das Äußere der Konsole entlocken.

©Lets Go Digital 2019 fullscreen Ungefähr so wie dieser digitale Nachbau soll das DevKit der PS5 auch in der Realität aussehen.

Auch wir von TURN ON haben uns von bekannten Features inspirieren lassen und ein digitales Konzept unserer Wunsch-PS5 zusammengestellt. Darin sind auch einige Features enthalten, die es höchstwahrscheinlich nicht in die fertige Konsole schaffen werden – etwa kabellos aufladbare Controller.

Auf der CES 2020 Anfang Januar präsentierte PlayStation-Präsident Jim Ryan immerhin das Logo der PS5. Zuvor wurde vermutet, dass Sony auf der Technikmesse einen ersten Blick auf die Konsole oder den Controller gewähren würde, daraus wurde nichts.

Preis: Wie viel wird die PS5 kosten?

Der Verkaufspreis der PlayStation 5 ist noch Gegenstand von Vermutungen und Spekulationen. Leaks sprechen von einem etwas höheren Release-Preis gegenüber der PS4, die 2013 etwa 500 US-Dollar gekostet hat. Der berüchtigte Analyst Michael Pachter zweifelt dagegen daran, dass Sony den Preis der PS5 in die Höhe schrauben wird: "Es gibt eine gewisse Hartnäckigkeit bei den Kunden, nicht mehr als 300 bis 400 Dollar für eine Konsole zu zahlen", sagte er schon Ende 2017.

"Die PS3 ist bei 600 Dollar gestartet und gefloppt. Die Xbox One ist bei 500 gestartet und hat nicht funktioniert. Erst als sie Kinect aus dem Paket genommen haben und die Kosten auf 400 gesunken sind, hat sie sich verkauft." Die Xbox One X war auch mit einem Preis von 500 Dollar an den Start gegangen, genaue Verkaufszahlen gab Microsoft bisher nicht heraus. Aber ein absoluter Verkaufsschlager scheint die leistungsstarke Konsole bisher nicht zu sein.

Das Magazin Games Industry hat Anfang 2020 verschiedene Gaming-Analysten befragt, deren Schätzungen zum Einführungspreis der PS5 zwischen 400 und 500 US-Dollar liegen. Das Technikmagazin Digital Foundry hatte geleakte Leistungsdaten der PS5 analysiert und sie im Verhältnis zum "normalen" Konsolenpreis als recht ausbalanciert bezeichnet.

Specs: Kann die PS5 8K und 120 FPS?

Offiziellen Angaben von Chefdesigner Mark Cerny zufolge wird der Grafikprozessor der PS5 ein AMD-Modell sein und bis zu 8K-Auflösung bieten können. Die (theoretisch) mögliche Bildrate soll bei 8K-Auflösung 120 FPS betragen, wie der ehemalige PlayStation-CEO John Kodera verriet. Diese Aussage ist aber mit Vorsicht zu genießen, da sie sich wohl auf HDMI 2.1 bezieht. Dieser Standard ermöglicht eine Übertragung von 8K-Inhalten mit 120 Bildern pro Sekunde, ob die PS5 so ein Material liefern kann, ist aber unwahrscheinlich.

Im März 2020 stellte Cerny die technischen Daten der PS5 offiziell in einem Video vor. Seine Ansprache sollte ursprünglich zur Entwicklerkonferenz GDC stattfinden, die abgesagt wurde.

PS5 Leistungsdaten CPU 8 Zen-2-Kerne bei 3.5GHz (variable Taktrate) GPU 10.28 Teraflops, 36 CUs bei 2.23GHz (variable Taktrate) GPU Architektur Custom RDNA 2 RAM 16 GB GDDR6 / 256-bit Memory Bandwidth 448 GB/s Interner Speicher Custom 825GB SSD IO Durchsatz 5.5 GB/s (Raw), Typical 8-9 GB/s (Compressed) Verschiedenes NVMe SSD Slot, USB HDD Support, 4K UHD Blu-ray Drive

Zwar ist die GPU der PS5 etwas schwächer als die der Xbox Series X, dafür wird die neue PlayStation über außergewöhnlich schnellen SSD-Speicher verfügen. Dieser ist mit bis zu neun Gigabyte komprimierten Daten pro Sekunde sogar schneller, als viele High-end-PCs und ermöglichst ultrakurze Ladezeiten. Das wiederum könnte sich drastisch auf das Design neuer Spiele auswirken.

Schon Ende Mai 2019 gab AMD auf der Computex in Taipeh Details zur Technik unter der Haube der nächsten PlayStation bekannt. Demnach würde der Hersteller in der PS5 Navi-2-GPUs im Custom-Design verbauen, für die eine sogenannte RDNA-Architektur neu entwickelt wurde. Diese soll entscheidende Vorteile bei der Darstellung von Games bringen:

1,5-fache Leistung pro Watt gegenüber vorheriger Architektur

1,25-fache Leistung pro Takt gegenüber vorheriger Architektur

Neues Design der Compute Unit mit verbesserter Effizienz und höherer IPC ("Instruktionen pro Zyklus")

Multi-Level-Cache-Hierarchie mit reduzierter Latenz, höherer Bandbreite & niedrigerem Energieverbrauch

Verbesserte Grafik-Pipeline, optimiert auf Leistung pro Takt & hohe Taktzahlen

Somit werde die Leistung der GPU pro Watt, im Verhältnis zum Vorgänger-Modell Vega, um mindestens 50 Prozent höher ausfallen. Die Leistung pro Takt (IPC) steige um mindestens 25 Prozent an.

©Instagram / axgaming01 2018 fullscreen Konzeptbild: Wie genau wird die PS5 aussehen, wenn sie auf den Markt kommt?

Sony bestätigte, dass die PS5 auf Hardware basierendes Raytracing bieten wird. Das Sony-eigene Studio Polyphony Digital, das traditionell an den Rennspielen der "Gran Turismo"-Reihe arbeitet, hatte bei einer Entwicklerkonferenz bereits vor längerer Zeit Pläne für eine proprietäre Raytracing-Technologie vorgestellt. Diese Methode der realistischen Lichtstrahlen-Berechnung wurde bisher nur von Nvidia-Grafikchips der neuesten Generation unterstützt, wird aber offenbar auch auf der AMD-Hardware in der PS5 laufen.

Die technische Leistung der PS5 könnte allerdings gar nicht durch die Power ihrer GPU limitiert sein. Es ist äußerst wahrscheinlich, dass Sony bei der nächsten PlayStation ebenso auf Cloud-Technologie zurückgreifen wird, wie es auch Microsoft mit seinem Projekt xCloud zurzeit vorhat. Besonders rechenintensive PS5-Games könnten so zumindest teilweise in der Cloud gerendert werden – Technologien dieser Art sind derzeit bei so gut wie allen wichtigen Unternehmen der Gaming-Branche in Arbeit.

Äußerungen des ehemaligen PlayStation-Präsidenten John Kodera zur PS5 deuten ebenfalls auf ein Streaming-Modell hin, dass das Spielen von PlayStation-5-Games auf Mobilgeräten ermöglichen könnte: Angeblich führe Sony Feldversuche durch, bei denen die PS5 in enger Verbindung zu portablen Geräten stehe. Außerdem könnte Sony den Cloud-Dienst PS Now weiter ausbauen, im Herbst hat das Unternehmen bereits den Abo-Preis für den Service gesenkt und attraktive neue Spiele integriert.

Ladebildschirme: Wie schnell wird die PS5 Spiele laden?

Laut Sony sollen Ladebildschirme mit der PS5 Teil der Vergangenheit werden. Während einer Präsentation demonstrierte Sony die Ladegeschwindigkeit der PS5 anhand "Marvel's Spider-Man": Auf der PS4 Pro lud eine Beispielszene des Spiels in 8,1 Sekunden. Die neue Konsole schaffte das in 0,83 Sekunden.

Der Hersteller will dies wohl in erster Linie mit Hilfe von SSD-Speichern der neuesten Generation erreichen. Wie oben erwähnt findet sich in der PS5 eine spezielle SSD, die schneller ist als die meisten PCs und bis zu neun Gigabyte Daten pro Sekunde verarbeitet. Außerdem wurde ein Sony-Patent öffentlich, das ein proprietäres Software-Verfahren zur Reduzierung von Ladevorgängen beschreibt. Anscheinend lädt dieses System dynamisch die Teile von Games in einen virtuellen Zwischenspeicher, die vom Spieler höchstwahrscheinlich als nächstes gebraucht werden.

Die PS5 könnte Teile des SSD-Speichers als virtuellen RAM verwenden. AMD hat bereits zuvor Grafikhardware gebaut, die ohne den Umweg über die CPU direkt auf SSD-Speicher zugreift und diesen als zusätzlichen Grafikspeicher verwendet.

Games: Wird die PS5 abwärtskompatibel?

Laut Mark Cerny wird die PS5 abwärtskompatibel sein und auch PS4-Spiele abspielen können. Offenbar können PS4-Disks auch in der PS5 verwendet werden, allerdings werden zum Release der Konsole zunächst nur die 100 meistgespielten Titel unterstützt. Der Leistungssprung der PS5 sei so hoch, dass der Code einiger Games ohne vorherige Anpassung nicht funktionieren würde. Im Laufe der Zeit sollen immer mehr der über 4.000 PS4-Spiele auch auf der PS5 funktionieren.

Sony könnte diese PS4-Spiele gleichzeitig auch in den eigenen Cloud-Streaming-Dienst PS Now integrieren und sie auch so auf der PS5 nutzbar machen.

Welche PS5-Spiele wird es geben?

Es ist davon auszugehen, dass Sony auch bei der PS5 wieder stark auf Exklusivspiele seiner eigenen Studios setzt, allen voran Naughty Dog, Sony Santa Monica, Guerilla Games, Sucker Punch, Bend Studio und Insomniac Games, die erst kürzlich von Sony gekauft wurden. Vor allem sollen große PS4-Titel gerüchteweise ebenfalls auf der PS5 erscheinen, die Rede war hier bisher vor allem von: "The Last of Us Part 2", "Ghost of Tsushima", "Knack 3" und dem nächsten "Gran Turismo".

Zum Launch der PS5 könnte Sony Nachfolger zu erfolgreichen Spielen veröffentlichen wollen. Wahrscheinlich ist zum Beispiel ein Sequel zu "Horizon Zero Dawn" – für eine Fortsetzung des preisgekrönten "God of War" dürfte es noch etwas früh sein.

Aber auch Drittentwickler schmieden bereits Pläne für die nächste PlayStation: Bungie arbeitet wohl an "Destiny 3", Bethesda an "Starfield" und dem nächsten "The Elder Scrolls". Auch Square Enix ließ schon verlauten, dass sie Pläne für die PS5 haben und das polnische Entwicklerstudio Techland versicherte, dass "Dying Light 2" ein Cross-Generation-Titel wird. Das erste für die PS5 angekündigte Spiel ist bisher "Godfall" von Counterplay Games, das ein wenig aussieht wie eine Mischung aus "God of War" und "Destiny 2".

PS5-Controller: Was kann der nächste DualShock?

Das grundsätzliche Design des PS5-Controllers wird sich wahrscheinlich nicht allzu sehr vom bisherigen DualShock 4 unterscheiden. Form und Haptik sind traditionell mit der Marke PlayStation verwachsen – noch immer lässt sich das Design des ersten PlayStation-Controllers bei der aktuellen Generation wiedererkennen.

Im Internet sind bereits angebliche Fotos des PS5-Controllers aufgetaucht. Eine Reinigungskraft will sie während der Arbeit in einem Entwicklerstudio gemacht haben.

Peter Rubin von Wired durfte bereits mit einem Prototypen des neuen Controllers auf einer PS5-Entwicklerversion spielen. Seiner Beschreibung nach unterscheidet sich das Äußere des Controllers kaum vom bisherigen Gerät. Rubin berichtet von stark verbessertem haptischen Feedback. Laut Produkt-Manager Toshi Aoki habe man überlegt, die Vibrationen bereits bei Einführung der PS4 Pro zu verfeinern. Allerdings hätte das zu einem "geteilten Spielerlebnis" zwischen den Konsolen-Versionen geführt. Außerdem bietet der PS5-Controller adaptive Trigger (Schultertasten), die, je nach Spiel, unterschiedlichen Gegendruck geben können.

©Sony Computer Entertainment Europe 2018 fullscreen Der PlayStation-Controller hat sich optisch kaum verändert.

Der Lautsprecher des Steuergerätes soll ebenfalls verbessert worden sein, es gibt einen USB-C-Anschluss und der Akku soll deutlich länger halten. Das Gewicht des PS5-Controllers soll noch etwas geringer sein, als das eines Xbox-One-Controllers inklusive Batterien.

Gerüchteweise könnte Sony bei der nächsten PlayStation an Stelle des Touchpads auf einen Touchscreen setzen, der zusätzlich Infos zum gespielten Game anzeigt. Ein entsprechendes Patent wurde von Sony bereits eingereicht.

Ein weiteres Patent gibt Hinweise auf verstellbare Griffe und zusätzliche Tasten auf der Rückseite des PS5-Controllers. Das passt zur Ankündigung des "Rücktasten-Ansatzstücks" für den DualShock 4, da dieser auch an der PS5 nutzbar sein soll. Andersherum soll der neue PlayStation-Controller auch an der PS4 funktionieren.

Der bekannte Twitter-Insider Tidux behauptet hingegen zu wissen, welche die richtige Kombination der bisherigen Gerüchte zum PS5-Controller sei: Demnach fühlt sich das neue Gamepad hochwertig an, das Touchpad (ohne Display) wird genauer, die Trigger fühlen sich toll an und es sind ein USB-C-Anschluss sowie ein Mikrofon im Controller verbaut. Der Akku soll verbessert und das haptische Feedback erstaunlich sein, Knöpfe auf der Rückseite gibt es dagegen nicht. PS4- und PS5-Controller lassen sich beliebig an beiden Konsolen verwenden.

Laufwerk: Wird die PS5 4K-DVDs abspielen können?

Bei der PS4 hat Sony auf das recht kostenintensive 4K-Blu-Ray-DVD-Laufwerk verzichtet – die Japaner gingen 2013 davon aus, dass die Zukunft Streaming-Diensten wie Netflix gehören würde. Ein optisches Laufwerk soll laut Mark Cerny definitiv zur Grundausstattung gehören und es soll tatsächlich 4K-Blu-Ray-Disks abspielen. Auf der CES 2020 wurde dies von Sony bestätigt.

©TURN ON 2017 fullscreen Spielmodule wie die Nintendo Switch wird die PS5 eher nicht bieten.

Spielmodule wie die Nintendo Switch wird die PS5 nicht bieten. Einige Gerüchte zur PS5 wiesen zwischenzeitlich zwar darauf hin, dass Sony auf Spielmodule setzen könnte, wie Nintendo es bei seiner erfolgreichen Konsole Switch tut. Allerdings stellte sich später heraus, dass die entwickelten Module nicht für eine Spielekonsole, sondern für eine Spielzeugserie von Sony Toio entwickelt wurden.

Slim & Pro: Wird es mehrere Versionen der PS5 geben?

Bisher hatte Sony ältere Versionen seiner Konsolen nach einiger Zeit immer auch in einer verkleinerten Version in den Verkauf gegeben. Mit einer PS5 Slim ist demnach aber noch lange nicht zu rechnen. Allerdings kam zwischenzeitlich das Gerücht auf, Sony könnte an einer neuen Handheld-Konsole nach dem Vorbild der Nintendo Switch arbeiten – quasi einer portablen PS5. Das hat Sony allerdings schon eindeutig dementiert, einen Nachfolger zur PS Vita soll es definitiv nicht geben.

©Sony 2016 fullscreen Doppelpack: PS4 Slim und PS4 Pro im Vergleich.

Ob es eine PS5 Pro direkt zum Launch der nächsten Konsolen-Generation geben wird, ist unwahrscheinlich. Ein japanischer Spielejournalist will aber genau das auf einer Entwicklerkonferenz aufgeschnappt haben. Sonys Vizepräsident für Hardware-Entwicklung, Masayusu Ito gab allerdings an, dass man mit verbesserter Hardware innerhalb eines Konsolen-Zyklus auf technologische Weiterentwicklungen reagieren will. Demnach könnte es einige Jahre dauern, bis eine PS5 Pro veröffentlicht wird.