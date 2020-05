PS5: Auf diese 6 Verbesserungen hoffen wir bei der neuen PlayStation

Besserer Sound, höhere Auflösung, geringe Ladezeiten – Sony bewirbt die PS5 mit tollen Specs. Wir hoffen aber auch auf ganz praktische Verbesserungen, von denen bisher noch keine Rede war. Welche das sind und wie wahrscheinlich sie für die nächste PlayStation sind, erfährst Du hier.

Bestimmt werden einige angekündigte Funktionen der PS5 das Spielen auf der Heimkonsole direkt verbessern. Sony hat die neuen Funktionen der nächsten PlayStation bisher aber nur oberflächlich beschrieben. Wir wünschen uns sechs Verbesserungen, die schon der PS4 gutgetan hätten.

Unterstützung von USB-Webcams

Livestreaming ist in den vergangenen Jahren zu einem wichtigen Teil der Gaming-Kultur geworden. Schon die PS4 erlaubt es, direkt von der Konsole zu Twitch oder YouTube zu streamen. Allerdings ist dabei die spezielle PlayStation-Webcam mit proprietärem Anschluss nötig, um auch das eigene Kamerabild zu übertragen. Das jüngste Modell der Sony-Webcam bietet nur eine maximale Auflösung von 1.280 x 800 Pixeln und ist kaum noch im Handel zu finden. Im Gegensatz zur Xbox One lässt sich keine beliebige USB-Webcam an die Konsole anschließen. Wir hoffen stark, dass das bei der PS5 anders aussieht!

Wahrscheinlichkeit: 50 Prozent

©Sony 2020 fullscreen Nicht schön und selten: die PS Cam.

Bluetooth-Audio und die PS4 – zwei Begriffe, die nur wenig kompatibel erscheinen. Um ein kabelloses Headset nativ an der PlayStation zu nutzen, müssen es schon Kopfhörer von Sony sein, zum exklusiven Preis. Der Hersteller sperrt die Verbindung für alle Geräte ohne entsprechende Lizenz, die Klinkenbuchse am Controller ist ansonsten der einzige Weg zu kabellosem Sound. Ob das an der PS5 genauso funktionieren wird, ist bisher unklar. Immerhin: Den Kopfhöreranschluss wird es auch am neuen DualSense-Controller geben. Wir wünschen uns, beliebige Bluetooth-Geräte mit der PS5 verbinden zu können.

Wahrscheinlichkeit: 50 Prozent

©Sony 2020 fullscreen Exklusivität für Sony-Headsets? Nee, danke!

Abwärtskompatiblität

Lassen sich auch Games älterer PlayStation-Generationen auf der PS5 spielen? Diese Frage treibt Fans seit der Ankündigung der neuen Konsole um. Konkurrent Microsoft hat die Xbox One beispielhaft mit Games versorgt, die teils noch aus Original-Xbox-Zeiten stammen. Die neue PlayStation wird zumindest einen Großteil der bisher erschienenen PS4-Games unterstützen, dazu kann die Spieledisk einfach in die Konsole gesteckt werden. PS2-Klassiker sind zwar weiterhin außen vor, aber abwärtskompatibel wird die PS5 trotzdem! Unsere Hoffnung auf dieses Feature wird also wenigstens teilweise erfüllt.

Wahrscheinlichkeit: 100 Prozent

©Sony Computer Entertainment Europe 2017 fullscreen Leider müssen die alten PS2-Disks weiterhin im Schrank versauern.

PlayStation Plus muss mehr bieten!

Bleiben wir realistisch: Das kostenpflichtige Abo, das zum Onlinespielen nötig ist, wird Sony nicht abschaffen. Dafür sind die steigenden Einkünfte durch Netzwerkdienste zu wichtig. Aber die Vorteile, die Kunden durch die monatlichen Gebühren erhalten, erscheinen vielen Spielern auf der PS4 ungenügend: Die enthaltenen Spiele, von denen es jeden Monat zwei neue gibt, haben sich zuletzt zwar qualitativ verbessert, und Rabatte gibt es auch. Wir wünschen uns dennoch, dass sich der Gegenwert des Online-Abos mit der PS5 deutlich erhöht. Unser Vorschlag: PlayStation Now, die Spiele-Flatrate mit integriertem Cloud-Gaming-Dienst, sollte bereits im Kaufpreis enthalten sein.

Wahrscheinlichkeit: 60 Prozent

©YouTube/PlayStation DACH 2019 fullscreen Plus plus Now = "PlayStation Plow"?

Echte VR-Controller

Sony hat viel in die PlayStation-VR-Plattform investiert, und abgesehen von der Nintendo Switch ist die PS4 die einzige Konsole mit Virtual-Reality-Unterstützung. Bisher hat der Hersteller allerdings keine VR-Controller auf den Markt gebracht. Die PlayStation-Move-Controller sind Relikte der auslaufenden Konsolengeneration und wurden lediglich im Sinne des Upcyclings für die Virtual-Reality-Steuerung umfunktioniert. Für die PS5 wünschen wir uns richtige VR-Controller, die vielleicht sogar Fingerbewegungen erkennen.

Wahrscheinlichkeit: 70 Prozent

©TURN ON 2016 fullscreen Nee, da gehören die Hände nicht hin. Wo sind die PSVR-Controller?!

Praktischerer Formfaktor

Über die Ästhetik der Xbox Series X lässt sich streiten – oder eben nicht, weil es Geschmacksache ist. Praktischer ist die Quaderform allemal. Die abgeschrägte Rückseite der PS4 ist dagegen ein Frustgarant für alle, die "nur mal eben schnell" die oben genannte PlayStation-Kamera oder ein neues HDMI-Kabel einstöpseln wollen, während die Konsole im Regal steht. Das geht besser! Die Xbox One X verfügt zum Beispiel über einen kleinen Plastik-Knubbel über dem HDMI-Ausgang, damit sich die Buchse einfach erfühlen lässt. Details dieser Art würden das Design der PS5 auf jeden Fall aufwerten. Unser Wunsch: bitte mehr Zweckmäßigkeit bei der neuen Box!

Wahrscheinlichkeit: 40 Prozent

©Instragram / red_beard_games 2019 fullscreen Maximal unpraktisch: Die echte PS5 nutzt den Raum hoffentlich effizienter aus.