Red Dead Redemption 2: Liste aller legendären Fische & ihre Fundorte

Angeln in "Red Dead Redemption 2" ist entspannend und kann Dich reich machen – wenn Du genügend Fische fängst. Legendäre Fische sind dabei eine besondere Herausforderung, denn diese kapitalen Exemplare gibt es nur ein einziges Mal. Wo Du alle 13 findest und wie Du sie fängst, liest Du hier.

Quest "Fischfischer" starten

Die legendären Fische in "Red Dead Redemption 2" musst Du im Rahmen der Quest "Fischfischer" finden, die Du in Kapitel 3 von einem Fremden namens Jeremy Gill bekommst. Der passionierte Angler steht an einem Ort namens Gill Landing auf einem Pier – nordwestlich von Rhodes, ganz in der Nähe des Punktes, an dem die Grenze zwischen New Hanover und Lemoyne auf das Wasser trifft. Von ihm bekommst Du eine Karte mit den groben Fundorten der 13 legendäre Fische und die Aufgabe, ihm alle Exemplare per Post zu schicken.

Um die Quest "Fischfischer" abzuschließen, gehe also nach dem Angeln mit Deinem Fang zum Postamt und schicke ihn an Jeremy Gill. Du kannst die legendären Fische einzeln verschicken, aber auch alle zugleich. Ob sie nach der Reise durch die Wüste auch frisch ankommen, ist übrigens nicht Dein Problem ...

Spezialköder für legendäre Fische kaufen

Du kannst die legendären Fische auch mit normalen Ködern fangen, doch mit den Spezialködern ist es einfacher. Du bekommst sie in Lagras, einer Siedlung nordwestlich von Saint Denis. es gibt drei Sorten von Spezialködern: Spezial-Seeköder, Spezial-Flussköder und Spezial-Sumpfköder. Kaufe alle drei, dann kann es losgehen!

Die richtige Angel-Technik für legendäre Fische

Um die großen Brecher einzuholen, ist etwas mehr Anstrengung nötig als bei kleineren Fischen. Wenn Du einen legendären Fisch am Haken hast, lass ihn sich müde zappeln. Führe dabei die Leine mit seinen Bewegungen mit, damit sie nicht reißt. Wenn er stillsteht, ziehe den linken Analog-Stick zu Dir heran, um die Rute senkrecht zu halten und hole schnell mit dem rechten Stick Leine ein. Wiederhole dieses Vorgehen jedes Mal, wenn der Fisch aufhört zu zappeln, um ihn nach und nach heranzuziehen.

Wichtige Hinweise Ein paar Dinge sind beim Angeln legendärer Fische zu beachten: Legendäre Fische respawnen nicht – Du kannst jeden nur ein einziges Mal fangen

Passe den verwendeten Köder an das Gewässer an: Fische in Seen fängst Du mit dem Seeköder, Fische im Sumpf mit dem Sumpfköder und Fische im Fluss mit dem Flussköder

Die legendären Fische sind so groß, dass Du immer nur einen zugleich auf Deinem Pferd transportieren kannst

Einen legendären Fisch zu fangen kann mehrere Minuten dauern. Finde eine bequeme Position für Deine Finger auf dem Controller und mache notfalls Pausen, um nicht zu verkrampfen

1. Legendärer Rotlachs

Fundort: Im See Lake Isabella, nordwestlich von Valentine

Köder: Spezial-Seeköder

2. Legendäre Stahlkopfforelle

Fundort: Nördlich von Annesburg in Willard's Rest im Fluss Kamassa River. Stelle Dich an den Wasserfall am nordöstlichen Rand der Map

Köder: Spezial-Flussköder

3. Legendärer Flussbarsch

Fundort: Im See Elysian Pool, in den der Kamassa River südlich von Annesburg fließt

Köder: Spezial-Seeköder

4. Legendäre Muskellunge

Fundort: Im Lannaheche River, am Ufer des Van Horn Handelspostens in der Nähe des Leuchtturms

Köder: Spezial-Flussköder

5. Legendärer Forellenbarsch

Fundort: Südöstlich von Armadillo und dem Lake Don Julio, am Westufer des San Luis River

Köder: Spezial-Flussköder

6. Legendärer Kettenhecht

Fundort: Im Dakota River, nordwestlich von Flatneck Station, zwischen Limpany und Painted Sky

Köder: Spezial-Flussköder

7. Legendärer Langschnauzen-Knochenhecht

Fundort: Am Südufer von Lake Lagras, nördlich von Saint Denis

Köder: Spezial-Sumpfköder

8. Legendärer Katzenwels

Fundort: Auf Sisika Island, westlich vom Gefängnis

Köder: Spezial-Flussköder

9. Legendärer Steinbarsch

Fundort: Im Aurora Basin, westlich von Blackwater. Angle vom Pier am Nordufer aus

Köder: Spezial-Seeköder

10. Legendärer blauer Sonnenbarsch

Fundort: Am Ostufer des Flat Iron Lake, östlich von Rhodes

Köder: Spezial-Seeköder

11. Legendärer Seestör

Fundort: Unter der Zugbrücke, die im Südwesten aus Saint Denis hinausführt

Köder: Spezial-Flussköder

12. Legendärer Rotflossenhecht

Fundort: In Stillwater Creek, östlich von MacFarlane's Ranch, im größten Ausläufer im Südwesten

Köder: Spezial-Seeköder

13. Legendärer Schwarzbarsch

Fundort: Im Owanjila Lake, westlich von Strawberry

Köder: Spezial-Seeköder

Quest-Belohnung: Legendärer Wels

Hast Du alle 13 legendären Fische an Jeremy Gill geschickt, statte ihm einen erneuten Besuch ab. Dann lädt er Dich zu seiner Fischerhütte in Rio Bravo ein, wo Du den legendären Wels angeln kannst. Das geht allerdings erst im Epilog von "Red Dead Redemption 2".