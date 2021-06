"Skyrim": Cheats für PC, PS4 und PS3 – Gold, Level, Skills & mehr

Dass es sich bei "Skyrim" um ein herausragendes Spiel handelt, müssen wir Dir nicht erzählen. Aber: Auch in herausragenden Spielen sind Cheats manchmal ein legitimes Mittel, um frustrierende Stellen zu umgehen oder einfach nur Quatsch zu machen. Hier geben wir Dir für PC-, PS4- und PS3-Version ein paar hilfreiche Schummelcodes an die Hand.

Ein Hinweis vorab: Echte Cheats gibt es nur in der PC-Version. PS4-Besitzer sind auf Mods angewiesen, die aber eine Vielzahl der gewünschten Cheat-Funktionen abdecken. Auf der PS3 wird es noch schwieriger: Dort müssen Glitches verwendet werden, um sich Vorteile zu verschaffen.

1. Cheats in der PC-Version über Konsole

In der PC-Version wird über die Konsole gemogelt. Diese öffnest Du durch das Drücken der Taste ^ in "Skyrim". Cheats werden dann einfach eingegeben und wenn nötig um Werte ergänzt. Für den "Skyrim"-Gold-Cheat gibst Du beispielsweise player.additem 0000000F WERT ein, wobei Du WERT durch eine beliebige Zahl ersetzt. Eine Auswahl der nützlichsten Cheats haben wir hier für Dich aufgelistet.

Befehl Wirkung tgm Unverwundbarkeit tcl Schaltet Kollisionsabfrage ab player.forceav ShoutRecoveryMult 0 Reduziert die Aufladezeit des Drachenschreis auf 0 player.additem 0000000F WERT Dem eingegebenen Wert entsprechend wird Gold hinzugefügt player.additem 0000000a WERT Dem eingegebenen Wert entsprechend werden Dietriche hinzugefügt psb Schaltet alle Magie frei kill Tötet momentan ausgewähltes Ziel resurrect Belebt momentan ausgewähltes Ziel wieder tfc Mit der Kamera fliegen player.setav speedmult WERT Setzt die Geschwindigkeit des Spielers auf den eingegebenen Wert [Standard: 100] player.modav carryweight WERT Erhöht das die Tragkraft des Spielers auf den eingegebenen Wert player.setav Stamina WERT Erhöht die Ausdauer des Spielers auf den eingegebenen Wert player.setav Health WERT Erhöht die Gesundheit des Spielers auf den eingegebenen Wert player.setav Magicka WERT Erhöht Magicka des Spielers auf den eingegebenen Wert player.setlevel WERT Erhöht das Level des Spielers auf den eingegebenen Wert MoveToQT Teleportiert den Spieler zur aktiven Quest tdetect Macht Dich unsichtbar, solang Du nicht mit NPCs redest ignorecrime WERT Ist der Wert 1, ignorieren anvisierte NPCs Deine Verbrechen; ist der Wert 0, verhalten sie sich wieder normal lock WERT Das anvisierte Ziel wird mit der Stärke des angegebenen Werts verschlossen unlock Öffnet das angewählte Objekt sexchange Ändert das Geschlecht des NPCs (nur den Körper und nicht den Kopf) addfac WERT 1 NPC zählt nach Eingabe des entsprechenden Werts zu den folgenden Fraktionen: 19809 = heiratswillig (Amulett Maras nötig und NPC muss Beziehungsstufe "Liebhaber" sein), 000E0CD9 = Bandit, 5C84D = Begleiter getrelationshiprank player WERT Der anvisierte NPC hat folgende Beziehung zu Dir: -4 = Erzfeind, -3 = Feind, -2 = Gegner, -1 = Rivale, 0 = Bekannter, 1 = Freund, 2 = Vertrauter, 3 = Bundgenosse, 4 = Liebhaber

2. Mods ersetzen Cheats auf der PS4

Auf der PS4 ist es nicht ganz so einfach, sich einen Vorteil über Cheats zu verschaffen, denn leider gibt es hier keine Konsole. Aber es gibt einige kostenlose Mods, die den Cheats der PC-Version sehr ähnlich sind.

Um Mods zu aktivieren, musst Du zuerst einen Account auf Bethesda.net anlegen. Danach gehst Du in den Bereich Mods und fügst die gewünschten Mods deiner Bibliothek hinzu. Im Anschluss startest Du "Skyrim" auf der PS4 und wählst im Hauptmenü den Bereich Mods aus. Beim ersten Mal ist die Anmeldung mit Deinem angelegten Bethesda-Account nötig.

Hinweis Die Mods können nur aus dem Hauptmenü gestartet werden.

Hier siehst Du nun Deine angelegte Bibliothek mit Mods. Alternativ kannst Du auch hier noch nach Mods suchen. Jetzt lädst Du die Mods herunter, aktivierst sie und das Spiel fordert Dich auf, die Spieldateien erneut zu laden. Dann kann's auch schon losgehen! Zum Start haben wir die hilfreichsten Mods einmal aufgelistet.

Mod Funktion Relentless Force Dieser zusätzliche Zauber ist eine Modifikation des Drachenschreis und verursacht enormen Schaden God Gear Du erhältst vier Rüstungsgegenstände, die Dich praktisch unverwundbar machen Ring of increased carry weight Du erhältst zwei Ringe: Einer erhöht deine Traglast auf 1000, der andere sogar auf 1.000.000 Death Apple Auf einem der Tische im Dragon Reach erscheint ein roter Apfel, der abgeworfene Gegner mit einem Schlag tötet Rich Merchants Mit dieser Mod hat jeder Händler 10.000 Goldstücke im Inventar Hearthstone Buildings Materials God Chest Das Bauen eines Hauses kostet in der Hearthstone-Erweiterung Unmengen an Material Mit dieser Mod stehen Kisten mit dem benötigten Material direkt an der Baustelle

3. PS3-Mogeleien: Nur über Glitches

Auf der PS3 gibt es weder Konsole noch die Möglichkeit, Mods zu aktivieren. Auf Erleichterungen im Spiel musst Du aber trotzdem nicht verzichten, denn in der PS3-Version lassen sich einige Bugs und Glitches zu Deinem Vorteil ausnutzen. Welche Glitches sich immer noch ausnutzen lassen, erfährst Du hier.

Unendlich viele Pfeile / Leichtes Geld: Reise nach Einsamkeit und gehe zum Schloss. Dort schießen Wachen auf Strohziele. Die Pfeile kannst Du aus den Zielen ziehen, ohne ein Kopfgeld zu bekommen. Die Pfeile verwendest Du dann entweder selbst oder verkaufst sie und wiederholst den Prozess.

Kostenloses Haus: Für diesen Glitch musst Du trotzdem leider erst einmal das nötige Kleingeld für ein Haus ansparen, wenn es dann aber soweit ist und Du Dir eine Heimstatt leisten könntest, kannst Du sie kaufen, ohne Dein Erspartes zu verlieren. Dafür gehst Du in das Haus Deiner Wahl und versicherst Dich, dass sich eine Kommode oder Truhe in Reichweite befindet. Nachdem Du das Angebot des Käufers akzeptierst, verlässt du sofort das Dialogfeld, drehst Dich zur Kommode und legst all Dein Geld hinein. Das Geschäft wird mit leeren Taschen durchgezogen und nach erfolgreichem Kauf holst Du Dein Geld einfach wieder aus der Truhe zurück. Tipp: Vorher speichern – falls es nicht funktioniert, lädst du noch einmal und versuchst es erneut.