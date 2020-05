Sony Days of Play: 9 Top-Spiele zum Schnäppchen-Preis

Sony veranstaltet noch bis zum 8. Juni die Days of Play – eine Aktion, bei der Du Top-Spiele für die PlayStation 4 günstig abstauben kannst. Hier sind neun Angebote, die Deine Games-Bibliothek zum Schnäppchenpreis aufwerten!

"Assassin's Creed" im Doppelpack

Die Kombi aus "Assassin's Creed Origins" und "Assassin's Creed Odyssey" bietet ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis. Hier bekommst Du Hunderte Stunden Action im Altertum für Deine PlayStation 4 zum Days-of-Play-Preis von 29,99 Euro.

Das neueste Spiel von "Metal Gear"-Schöpfer Hideo Kojima ist definitiv eines der ungewöhnlichsten Games der vergangenen Jahre. Als Bote Sam Porter Bridges trägst Du Lieferungen durch eine zerklüftete postapokalyptische Welt und überwindest Hindernisse dank des innovativen Online-Multiplayers mit der indirekten Hilfe anderer Spieler. Du hast Dich bisher nicht an das Open-World-Abenteuer herangetraut? Jetzt ist die Gelegenheit günstig!

"Red Dead Redemption 2"

Rockstars Outlaw-Epos "Red Dead Redemption 2" gehört in jede gut sortierte PS4-Bibliothek. Mit dem Gang-Mitglied Arthur Morgan erlebst Du das ausklingende Wildwest-Zeitalter als melancholisch erzähltes Drama. Der Angebotspreis von 17,99 Euro lohnt sich allein für die Kampagne, der Online-Multiplayer "Red Dead Online" ist aber natürlich auch dabei.

"Star Wars Jedi: Fallen Order"

Auf ein richtig gutes neues Singleplayer-Spiel im "Star Wars"-Universum haben Fans lange warten müssen. Ende 2019 hat "Star Wars Jedi: Fallen Order" endlich geliefert. Knackige Lichtschwert-Duelle und Anleihen bei "Dark Souls", "Uncharted" und "Tomb Raider" machten das Action-Adventure zum vollen Erfolg – und nun ist es günstig zu haben.

"God of War"

Das gefeierte Debüt von Kriegsgott Kratos auf der PS4 hat die "God of War"-Reihe neu erfunden und wurde vielfach als Spiel des Jahres 2018 ausgezeichnet. Falls Du den modernen PlayStation-Klassiker noch nachholen musst: Während der Days of Play bekommst Du ihn für schlanke 15 Euro.

Das Open-World-Adventure "Days Gone" ging zum Release ein bisschen unter und konnte nicht den ganz großen Hype entfachen, den andere PS4-Exklusivspiele sonst auslösen. Ein Verkaufsschlager war das Biker-Märchen in der Postapokalypse trotzdem, und der Kampf gegen gewaltige Schwärme von Zombies begeisterte viele Spieler nachhaltig. Lohnt sich – im Angebot für 19,99 Euro sowieso!

Bekloppte Charaktere, schriller Humor und Millionen von Waffen – das ist "Borderlands"! Teil drei des Loot-Shooter-Urgesteins verpackt dem Sci-Fi-Wahnwitz in ein modernes Gewand, ohne die Wurzeln zu vergessen. "Borderlands 3" ist vor allem im Koop-Modus ein Hit, den Du während der Days of Play für 17,99 Euro bekommst.

"The Last of Us Remastered"

Im Juni erscheint "The Last of Us Part 2" und führt die dramatische Geschichte um Ellie und Joel im postapokalyptischen Amerika weiter. Du weißt nicht genau, wer das ist? Dann wird es Zeit, den Vorgänger kennenzulernen! Das preisgekrönte Action-Adventure von Naughty Dog zählt zu den besten Videospiel-Erzählungen und ist besonders für seine nahbaren Charaktere bekannt. Bei den Days of Play bekommst Du "The Last of Us" in der Remastered-Version für die PlayStation 4 zum Schnäppchenpreis.

Bonus: Zwölf Monate PlayStation Plus

Wer auf der PS4 online spielen will, benötigt ein Abo für PlayStation Plus. Die Mitgliedschaft gibt Dir außerdem monatlich Zugriff auf ausgewählte Spiele, die Sony gratis für Abonnenten bereitstellt. Die Days of Play sind eine gute Gelegenheit, Dein Abo aufzufrischen: Statt rund 60 Euro für ein Jahresabo zahlst Du derzeit nur 41,99 Euro.

Zum Angebot zwölf Monate PlayStation Plus bei SATURN