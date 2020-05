Sony Days of Play: Diese PS4-Bundles sind jetzt besonders günstig

Sony veranstaltet auch 2020 wieder die Days of Play. Die Angebots-Aktion zur PS4 läuft bis zum 8. Juni, enthalten sind auch wieder günstige Pakete aus Konsole und PS4-Spielen. Wenn Du die aktuelle PlayStation noch nicht besitzt, aufrüsten willst oder Klassiker nachholen möchtest, findest Du in unserer Übersicht bestimmt ein interessantes Angebot.

Ende des Jahres kommt mit der PS5 die nächste PlayStation in den Handel. Trotzdem, beziehungsweise gerade deshalb, lohnt sich auch jetzt noch ein günstiges PS4-Bundle. Warum das so ist, erklären wir in unserem Kaufratgeber zur PS4. Schon ein oberflächlicher Blick aufs Preis-Leistungs-Verhältnis zeigt Dir aber, dass sich die PS4 mit ihren über 4.000 Spielen auf jeden Fall noch lohnt – vor allem im Rahmen der Days of Play, wie Hersteller Sony seine hauseigenen Angebotswochen nennt.

Sony ruft die Days of Play aus – und SATURN macht mit

In unserer Liste findest Du eine ganze Reihe an empfehlenswerten PS4-Bundles aus der "Days of Play"-Aktion. Sie läuft noch bis zum 8. Juni 2020.

Zu verschiedenen PS4-Paketen mit beiliegenden Games bekommst Du drei zusätzliche Top-Spiele gratis dazu: "The Last of Us Remastered", "Horizon Zero Dawn" und "Marvel's Spider-Man" – jedes davon gilt als PS4-Meisterwerk. Du wählst hierzu im SATURN-Shop Dein PS4-Bundle aus. Im Warenkorb erscheint das Spielepaket zum Preis von 86,99 Euro zwar zunächst extra, vor Abschluss des Kaufs wird dieser aber wieder vom Endpreis abgezogen.

©Sony Computer Entertainment Europe 2017 fullscreen "Horizon Zero Dawn" und zwei weitere PS4-Exklusivspiele bekommst Du während der Days of Play zu ausgewählten PS4-Bundles dazu.

PS4 Pro (1 TB) mit Naughty-Dog-Paket

Das Entwicklerstudio Naughty Dog hat mit seinen Adventures Maßstäbe gesetzt. In diesem PS4-Bundle ist mit der "Uncharted Collection" sowie "Uncharted 4" die komplette "Uncharted"-Reihe um Glücksritter Nathan Drake enthalten. Dazu gibt es das Spin-off "Uncharted: The Lost Legacy" sowie das legendäre Survival-Adventure "The Last of Us Remastered". Letzteres bekommst Du mit diesem Angebot also sogar ein zweites Mal – etwa zum Verschenken –, und dazu "Horizon Zero Dawn" und "Marvel's Spider-Man".

©Sony/SATURN 2020 fullscreen Das Naughty-Dog-Bundle bringt während der Days of Play noch mehr Spiele mit.

Im Paket steckt außerdem die PlayStation 4 Pro mit einem Terabyte Speicher und einem Controller. Das PS4-Bundle kostet mit neun Spielen 429 Euro.

PS4 Pro (1 TB) im "FIFA 20"-Bundle

Das PS4-Bundle für Fußball-Fans enthält "FIFA 20", ein Rare Gold Pack für den populären Spielmodus FIFA Ultimate Team (FUT), drei FUT-Icon-Leihspieler für fünf Partien und eine 14-tägige PS-Plus-Probemitgliedschaft. Die drei Top-Adventures "The Last of Us Remastered", "Horizon Zero Dawn" und "Marvel's Spider-Man" erhältst Du während der Days of Play gratis dazu.

An Hardware ist eine PlayStation 4 Pro mit einem Terabyte Speicher und einem Controller im Bundle enthalten. Komplett kostet das Set 395,99 Euro.

PS4-"FIFA 20"-Bundle mit zwei Controllern

Dir reicht eine normale PS4 statt einer PlayStation 4 Pro? Du nutzt die Konsole vor allem, um mit Freunden zu spielen? Dann könnte dieses Bundle für Dich interessant sein, denn es enthält gleich zwei Ps4-Controller. Neben "FIFA 20", einem FUT Rare Gold Pack, drei FUT-Icon- Leihspielern für fünf Partien und einer 14-tägigen PS-Plus-Mitgliedschaft sind außerdem wieder die drei Top-Spiele "The Last of Us Remastered", "Horizon Zero Dawn" sowie "Marvel's Spider-Man" enthalten – falls Du doch mal alleine spielen willst.

©Sony/SATURN 2020 fullscreen Perfekt für Couch-Koop: das PS4-Bundle mit "FIFA 20" und zwei Controllern.

Dazu erhältst Du die PS4 mit einem Terabyte internem Speicher. Das Komplettpaket kostet 369,99 Euro.

PS4 Pro mit Gratisspielen

Die PlayStation 4 Pro ohne Schnickschnack gibt es auch im Bundle: Ein Terabyte Speicher, ein Controller und ganz viel Power – dieses Paket lohnt sich vor allem als Upgrade, wenn Du bereits eine Standard-PS4 besitzt.

Auch hier erhältst Du "The Last of Us Remastered", "Horizon Zero Dawn" und "Marvel's Spider-Man" während der Days of Play gratis dazu. Komplettpreis: 375,99 Euro.

Das PS4-Einsteiger-Bundle

Auch die Basis-PS4 gibt es jetzt als Bundle mit drei Top-Games. Die Konsole kommt mit 500 Gigabyte Speicher und einem Controller. Dazu sind in diesem Angebot die Spiele "The Last of Us Remastered", "Horizon Zero Dawn" und "Marvel's Spider-Man" enthalten – alles zusammen für 299,99 Euro.

Günstige PSVR-Bundles für PS4

©Sony/SATURN 2020 fullscreen Deine ermäßigte Eintrittskarte in die Virtual Reality: das PSVR-Bundle mit Spielen.

Mit PlayStation VR bietet Sony das meistverkaufte Virtual-Reality-Headset an. Neben der VR-Brille sind in diesem Bundle für die PS4 auch die notwendige PlayStation Camera und vier Top-Spiele in Virtual Reality enthalten: "The Elder Scrolls 5: Skyrim", "Resident Evil 7", "Astro Bot Rescue Mission" und "Everybody's Golf VR". Dazu kommt noch die Erlebnissammlung "PlayStation VR Worlds" mit fünf Virtual-Reality-Demos. Statt für 329 Euro ist das PSVR Mega Pack während der Days of Play für 229,99 Euro erhältlich.

Ohne die vier Games ist das PSVR-Bundle im Angebot bereits für 199,99 Euro statt 289,99 Euro erhältlich. Die Demo-Sammlung "Playstation VR Worlds" ist auch hier enthalten.

