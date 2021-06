Xbox Game Pass: Frisches Futter für Deine Xbox Series S

Du bist auf der Suche nach neuen Games, mit denen Du Deine Xbox Series S oder Xbox Series X ausreizen kannst? Dann ist der Game Pass genau das Richtige für Dich. Jeden Monat versorgt Dich Microsoft mit zahlreichen Spielen aus den unterschiedlichsten Genres, die für viele Stunden Spielspaß sorgen. Hier sind alle Games, die neu dabei sind.

Für schwindelfreie Abenteurer: "Just Cause 4: Reloaded"

Auf Rico Rodríguez wartet ein neuer Auftrag! In "Just Cause 4: Reloaded" ist es Dein Ziel, das größte private Militär der Welt auszuschalten: die Schwarze Hand. Na, wenn es sonst nichts ist? Schnapp Dir Deinen Enterhaken, schnall Dir Deinen Wingsuit um und mach Dich auf die Suche nach dem Söldnertrupp. Auch ein breit gefächertes Waffenarsenal darf in diesem Teil der Reihe nicht fehlen.

In der Open World warten zahlreiche neue Abenteuer auf den Helden der beliebten "Just Cause"-Reihe. In "Reloaded" enthalten sind nicht nur das Hauptspiel und die Erweiterungen, sondern noch ein paar zusätzliche Goodies wie ein waffenfähiger "Skystriker"-Wingsuit für Rico sowie ein Schwarze-Hand-Mikro-Tarnjet.

Genre: Open-World-Action-Adventure

Open-World-Action-Adventure Im Game Pass seit: 13. Mai 2021

13. Mai 2021 Release: 4. Dezember 2018

Für Naturburschen mit Benzin im Blut: "SnowRunner"

Dir sind der Landwirtschaftssimulator nicht actionreich genug und die Traktoren zu langsam? Dann kannst Du in "SnowRunner" einen Gang raufschalten und mit PS-starken Pick-Ups, Jeeps, Amphibienfahrzeugen oder Trucks die herausfordernde Open World unsicher machen. Schnee, Matsch, Gelände oder Gebirge warten darauf, von Dir überwunden zu werden – allerdings wird Dir die Wildnis einiges entgegensetzen.

Pimp Deine Karren mit robusteren Reifen, verpasse ihnen einen effektiveren Auspuff oder ändere das Design – mit dem Geld, das Du über Aufträge im Spiel verdienst, kannst Du Dich komplett austoben. Und wenn es Dir alleine zu langweilig wird, kannst Du "SnowRunner" auch mit drei weiteren Spielern im Koop zocken!

Genre: Simulation

Simulation Im Game Pass seit: 18. Mai 2021

18. Mai 2021 Release: 28. April 2020

Für Gamer mit Biss: "Maneater"

Als Bullenhai auf Menschenjagd gehen? In "Maneater" kannst Du diesen heimlichen Traum Realität werden lassen. Wie schrieb unser Kollege Wolf damals treffend? "Es ist 'GTA' mit Haien!" Was nach einer blutrünstigen Unterwasser-Simulation aussieht, entpuppt sich schnell als Action-Rollenspiel. Aber Du musst erst einmal zu einer ausgewachsenen Killermaschine heranwachsen.

Das bedeutet: Je mehr Menschen Du verspeist, desto mehr Punkte erhältst Du, wodurch Du wächst und Upgrades bekommst. Mit jeder Verbesserung Deines Hais kannst Du Dich weiter in die Unterwasserwelt hinauswagen, Aufgaben erledigen, Bosse töten, und und und ... Oder um es mit den Worten von Entwickler TripWire zu sagen: "Friss die Menschen und rette die Welt!"

Gerne: Action-Rollenspiel

Action-Rollenspiel Im Game Pass seit: 25. Mai 2021

25. Mai 2021 Release: 22. Mai 2020

Für Dribbelkönige: "FIFA 21"

Pünktlich zur EM 2021 kannst Du Deiner Fußball-Leidenschaft auch an der Konsole frönen: "FIFA 21" ist Teil der Mai-Highlights des Xbox Game Pass Ultimate. Im inzwischen 28. Teil der beliebten Reihe kannst Du wieder Deine Dribbel-Skills und Passgenauigkeit zur Perfektion bringen und damit den Karrieremodus dominieren.

Oder aber Du stellst Dir Dein Ultimate Team als echten Fußballgrößen zusammen und gehst damit an den (fiktiven) Spielermarkt. Hierbei liegt der Fokus vor allem auf dem Team der Woche. Spieler, die darin enthalten sind und Teil Deines Teams sind, bringen Dir zusätzliche Coins, die Du dann wieder reinvestieren kannst.

Für FIFA 21 ist ein Xbox Game Pass Ultimate erforderlich.

Genre: Sportspiel

Sportspiel Im Game Pass seit: 6. Mai 2021

6. Mai 2021 Release: 9. Oktober 2020

Weitere Titel, die im Game Pass enthalten sind

Dragon Quest Builders 2 (4. Mai)

Outlast 2 (6. Mai)

Steep (6. Mai)

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster (13. Mai)

Psychonauts (13. Mai)

Red Dead Online (13. Mai)

Remnant: From the Ashes (13. Mai)

Secret Neighbor (20. Mai)

The Catch: Carp & Coarse Fishing (20. Mai)

The Wild at Heart (20. Mai)

Knockout City (21. Mai)

MechWarrior 5: Mercenaries (27. Mai)

Spellforce 3: Soul Harvest (27. Mai)

Solasta: Crown of the Magister (27. Mai)

Slime Rancher (27. Mai)

Nur mit einem Ultimate-Abo spielbar:

Peggle 2 (18. Mai)

Plants vs. Zombies: Schlacht um Neighborville (20. Mai)

Knockout City (21. Mai)

Fuzion Frenzy (27. Mai)

Joy Ride Turbo (27. Mai)

Diese Titel haben im Mai den Game Pass verlassen

Fractured Minds Moving Out For the King Levelhead Endless Legend Thumper Alan Wake Dungeon of the Endless Final Fantasy IX Hotline Miami Assetto Corsa Broforce Plebby Quest: The Crusaders Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue Surviving Mars Void Bastards



Was ist der Xbox Game Pass?

Der Xbox Game Pass ist ein kostenpflichtiger Abo-Dienst von Microsoft. Der erste Monat kostet Dich nur 1 Euro, danach fallen monatlich 9,99 Euro an. Abonnenten erhalten wahlweise für PC oder Xbox-Konsole Zugang zu einer großen Auswahl an Spielen. Die können sie für einen längeren Zeitraum ohne weitere Kosten herunterladen, installieren und zocken. Jeden Monat kommen neue Spiele hinzu, einige verlassen den Katalog aber auch wieder.

Du hast die Wahl, das Abonnement für Deinen PC oder Deine Konsole abzuschließen. Wenn Du das PC-Abo nutzt, gibt es EA Play kostenlos dazu.

Was ist der Unterschied zum Xbox Game Pass Ultimate?

Der Xbox Game Pass Ultimate kostet Dich 3 Euro im Monat mehr, dafür bekommst Du sowohl für PC, Konsole als auch für Android-Mobilgeräte Spiele geliefert. Und zwar noch mehr als mit dem "normalen" Game Pass – einige Spiele sind nämlich nur im Ultimate-Abo enthalten. Außerdem bekommst Du kostenlose Perks und kannst die Games via Cloud auch auf Deinem Tablet oder Android-Smartphone spielen. EA Play ist ebenso enthalten wie Xbox Live Gold, in dem noch mehr Spiele auf Dich warten, denn Du hast damit Zugriff auf Deals with Gold, Games with Gold und den Online-Mehrspieler-Modus.

Xbox Series S: Das weiße Wunder

Im November 2020 wurde die Next-Gen-Konsole Xbox Series S zusammen mit der Xbox Series X veröffentlicht. Die Xbox Series S ist für Gaming in QHD-Auflösung statt 4K-Auflösung ausgelegt im Vergleich zur Series X. Sie ist um einiges kompakter und dadurch leichter zu transportieren. Ideal, um sie mit zu Freunden oder in den Urlaub zu nehmen.

Erfahrungsbericht zur Xbox Series S: Play Die Xbox Series S ist Microsofts wahres Next-Gen-Highlight

Bei der Xbox Series S setzt Microsoft außerdem voll auf digitale Games, denn es wurde bei der Konsole auf ein Laufwerk bewusst verzichtet. Neben der Größe und der für die QHD-Auflösung optimierten Leistung ein Grund, warum die Xbox Series S rund 200 Euro günstiger ist als die Series X. Die meisten Spiele sind als digitale Version erhältlich. Und wenn der interne Speicherplatz gefüllt ist, kannst Du ihn über eine 1 TB große Speicherkarte von Seagate erweitern. Zudem kannst Du eine externe Festplatte über USB 3.2 anschließen, um Spiele der Generationen bis hin zur Xbox One darauf zu installieren.

