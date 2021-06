Xbox Game Pass: Nachschub für Deine Xbox Series S [+ Gewinnspiel]

Du bist auf der Suche nach neuen Games für Deine Xbox Series S oder Xbox Series X? Dann ist der Game Pass genau das Richtige für Dich. Jeden Monat versorgt Dich Microsoft mit Spielen aus den unterschiedlichsten Genres. Hier sind alle Games, die neu dabei sind. Und etwas zu gewinnen gibt es auch!

Räche Dich in "Yakuza 7: Like A Dragon" für Deine Vergangenheit

Das hat man davon, wenn man als Clan-Neuling dem Oberhaupt nicht widersprechen kann und für ihn in den Knast wandert. Allerdings steigt man damit natürlich auch enorm im Ansehen, wenn man 18 Jahre unschuldig hinter Gittern verbringt. Oder aber der besagte Clan-Chef verdrängt einen aus seinem Gedächtnis, lässt einen im Gefängnis verrotten und würdigt einen keines Blickes. Dann weißt Du jetzt, wie es Ichiban Kasuga geht, den Du in "Yakuza 7" spielst.

Frisch aus dem Knast entlassen, machst Du Dich in dem JRPG der beliebten Yakuza-Reihe in Ichibans Rolle auf die Suche nach den wahren Gründen, warum Du einsitzen solltest. Dabei gerätst Du nicht nur mit dem Tojo-Clan in Konflikt, sondern auch der Yakuza, den Triaden und allerhand weiterer Krimineller.

Genre: JRPG

JRPG Im Game Pass seit: 13. Juni 2021

13. Juni 2021 Release: 10. November 2000

Fantasy-Action vom Feinsten in "Dungeon & Dragons: Dark Alliance"

Einer hässlicher als der andere: Die Gegner in "Dungeons & Dragons: Dark Alliance" würden wahrlich keinen Schönheitswettbewerb gewinnen. Macht aber auch nichts, da Du sie mit Deinen drei Mitstreitern sowieso so schnell wie möglich ins Jenseits befördern willst. Allerdings werden die Monster eurem Trupp einiges entgegenzusetzen haben.

Die zahlreichen Moves, die die vier Figuren beherrschen, müssen clever kombiniert werden, damit ihr den maximalen Schaden austeilt. Je mehr Monster Du erlegst, desto höher steigt Deine Figur im Level auf und erlernt neue Fähigkeiten. Das Action-RPG ist pünktlich zum offiziellen Release direkt Teil des Xbox Game Pass – und unterstützt sogar Crossplay!

Genre: Action-RPG

Action-RPG Im Game Pass seit: 22. Juni 2021

22. Juni 2021 Release: 22. Juni 2021

Werde in "Backbone" zum Spitzendetektiv

Man nehme ein paar Rollenspielelemente, mixe sie mit Point-and-Click-Adventures, verlagere das Setting ins dystopische Vancouver, lege eine charmante Pixel-Grafik drüber – et voilà: Schon ist das Detektivabenteuer "Backbone" geboren.

Als mittelmäßiger Privatdetektiv Howard Lotor kommst Du gerade so über die Runden, doch der ganz große Fall lässt auf sich warten – bis jetzt. Denn plötzlich blickst Du einer Aufgabe entgegen, die Dein Leben auf den Kopf stellen dürfte. Stelle Dich mit den Bewohnern von Vancouver gut, um Informationen zu erhalten, schleiche Dich durch dunkle Gassen, löse Rätsel und sammle Beweise. Bist Du bereit, den Fall zu lösen?

Gerne: Action-Adventure

Action-Adventure Im Game Pass seit: 8. Juni 2021

8. Juni 2021 Release: 8. Juni 2021

Bring in "Need for Speed: Hot Pursuit Remastered" den Asphalt zum Glühen

Auf welcher Seite stehst Du? Jäger oder Gejagter? In "Need for Speed: Hot Pursuit Remastered" hast Du die Wahl, ob Du einen feuchten Kehricht auf Geschwindigkeitsbegrenzungen und Verkehrsregeln gibst oder die Straßenrowdys als Cop zur Raison ziehst.

Im Xbox Game Pass enthalten ist nicht nur das Hauptspiel, sondern auch die wichtigsten DLCs. Dank Crossplay steht sogar einer Multiplayer-Partie mit Deinen Freunden, die auf andere Konsolen schwören, nichts im Wege.

Für "Need for Speed Hot Pursuit Remastered" ist ein Xbox Game Pass Ultimate erforderlich.

Genre: Racing-Game

Racing-Game Im Game Pass seit: 24. Juni

24. Juni Release: 6. November 2020

Weitere Titel, die im Game Pass enthalten sind

For Honor

The Evil Within 2

Darkest Dungeon

DOOM

Fallout

Fallout 2

Fallout 3

Fallout: New Vegas

Fallout: Tactics

RAGE

Arx Fatalis

Dishonored: Der Tod des Outsiders

Wolfenstein 2: The New Colossus

Diese Titel verlassen im Juni den Game Pass

Ace Combat 7: Skies Unknown

Night Call

West of Dead

Wizard of Legend

Observation

Spiele, die 2021 noch in den Game Pass kommen

Yakuza 7: Like a Dragon (ab 13. Juni)

Dungeons & Dragons: Dark Alliance (ab 22. Juni)

Flight Simulator (ab 27. Juli)

The Ascent (ab 29. Juli)

Hades (ab 13. August)

Twelve Minutes (ab 19. August)

Psychonauts 2 (ab 25. August)

Aragami 2 (ab 17. September)

Sable (ab 23. September)

Back 4 Blood (ab 12. Oktober)

Age of Empires IV (ab 28. Oktober)

Forza Horizon 5 (ab 9. November)

Anacrusis (ab Herbst 2021)

Scorn (ab Herbst 2021)

Shredders (ab Dezember)

Halo Infinite (ab Dezember 2021)

Among Us (irgendwann 2021)

Hello Neighbor 2 (irgendwann 2021)

The Gunk (irgendwann 2021)

fullscreen Diese Spiele erwarten Dich noch dieses Jahr im Xbox Game Pass – teilweise sogar direkt zum Release. Bild: © Microsoft 2021

Was ist der Xbox Game Pass?

Der Xbox Game Pass ist ein kostenpflichtiger Abo-Dienst von Microsoft. Der erste Monat kostet Dich nur 1 Euro, danach fallen monatlich 9,99 Euro an. Abonnenten erhalten wahlweise für PC oder Xbox-Konsole Zugang zu einer großen Auswahl an Spielen. Die können sie für einen längeren Zeitraum ohne weitere Kosten herunterladen, installieren und zocken. Jeden Monat kommen neue Spiele hinzu, einige verlassen den Katalog aber auch wieder.

Du hast die Wahl, das Abonnement für Deinen PC oder Deine Konsole abzuschließen. Wenn Du das PC-Abo nutzt, gibt es EA Play kostenlos dazu.

Was ist der Unterschied zum Xbox Game Pass Ultimate?

Der Xbox Game Pass Ultimate kostet Dich 3 Euro im Monat mehr, dafür bekommst Du sowohl für PC, Konsole als auch für Android-Mobilgeräte Spiele geliefert. Und zwar noch mehr als mit dem "normalen" Game Pass – einige Spiele sind nämlich nur im Ultimate-Abo enthalten. Außerdem bekommst Du kostenlose Perks und kannst die Games via Cloud auch auf Deinem Tablet oder Android-Smartphone spielen. EA Play ist ebenso enthalten wie Xbox Live Gold, in dem noch mehr Spiele auf Dich warten, denn Du hast damit Zugriff auf Deals with Gold, Games with Gold und den Online-Mehrspieler-Modus.

Xbox Series S: Das weiße Wunder

Im November 2020 wurde die Next-Gen-Konsole Xbox Series S zusammen mit der Xbox Series X veröffentlicht. Die Xbox Series S ist für Gaming in QHD-Auflösung statt 4K-Auflösung ausgelegt im Vergleich zur Series X. Sie ist um einiges kompakter und dadurch leichter zu transportieren. Ideal, um sie mit zu Freunden oder in den Urlaub zu nehmen.

Erfahrungsbericht zur Xbox Series S: Play Die Xbox Series S ist Microsofts wahres Next-Gen-Highlight

Bei der Xbox Series S setzt Microsoft außerdem voll auf digitale Games, denn es wurde bei der Konsole auf ein Laufwerk bewusst verzichtet. Neben der Größe und der für die QHD-Auflösung optimierten Leistung ein Grund, warum die Xbox Series S rund 200 Euro günstiger ist als die Series X. Die meisten Spiele sind als digitale Version erhältlich. Und wenn der interne Speicherplatz gefüllt ist, kannst Du ihn über eine 1 TB große Speicherkarte von Seagate erweitern. Zudem kannst Du eine externe Festplatte über USB 3.2 anschließen, um Spiele der Generationen bis hin zur Xbox One darauf zu installieren.

