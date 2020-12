Ist der Download auf der Xbox One, Xbox Series X oder Xbox Series S zu langsam, kommt schnell Frust auf. Wir geben Tipps, wie Du das Tempo beim Herunterladen von Updates, Demos oder Games erhöhen kannst, damit Du schneller zum Spielen kommst.

Meist sind die Gründe für langsamen Download-Speed der Xbox One oder Xbox Series X/S die eigene Internet-Leitung sowie die Server von Microsoft. Da mittlerweile schon ein einfaches Update mehrere Gigabyte groß sein kann, kommt bei vielen Gamern schnell Frust beim Herunterladen auf. Wir geben Tipps, die dabei helfen können, den Download zu beschleunigen. Eine Garantie gibt es aber leider nicht.

1. DNS-Einstellungen ändern

In den Einstellungen der Xbox One gehst Du zunächst auf den Punkt "Netzwerkeinstellungen", danach auf "Erweiterte Einstellungen" und "DNS-Einstellungen". Statt "Automatisch" gibst Du nun unter "Manuell" in jedes Feld des primären DNS-Servers eine 1 ein, so dass der eingestellte Wert "1.1.1.1" lautet. Als sekundären DNS gibst Du "1.0.0.1" an.

Wähle danach in den erweiterten Netzwerkeinstellungen "Alternative MAC-Adresse" aus. Wähle nun "Löschen" und bestätige den Neustart der Xbox. Bereits gestartete Downloads könnten um ein paar Prozent zurück fallen, aber mit etwas Glück läuft das Herunterladen nun schneller. Bei Problemen setzt Du die Netzwerkeinstellungen zurück auf "Automatisch" und alles sollte wieder beim Alten sein.

2. Laufende Anwendungen schließen

Bereits laufende Spiele können die Internet-Leitung im Hintergrund belasten und so das Download-Tempo herunterziehen. Schließe Spiele und Anwendungen manuell, indem Du das Guide-Menü über die Xbox-Taste öffnest, den Cursor auf zuletzt genutzte Spiele bewegst, die Menü-Taste drückst und, wo möglich, "Beenden" auswählst. So stellst Du sicher, dass nur die aktuell benötigten Dateien heruntergeladen werden. Kontrolliere in der Warteschlange, welche Spiele gerade Daten herunterladen. Die Warteschlange findest Du auf der Startseite oder im Guide-Menü unter "Meine Spiele & Apps", ganz unten links.

3. NAT-Einstellungen prüfen

Wenn mit der Online-Verbindung zu Xbox Live Probleme auftauchen, zeigt die Xbox One in den Netzwerkeinstellungen unter "NAT-Typ testen" eventuell eine Einschränkung an. In diesem Fall müssen im verwendeten Netzwerk-Router die von Microsoft angegebenen Ports freigegeben werden. Die genauen Einstellungen variieren je nach Router-Modell, schau Dir hierzu am besten die jeweilige Anleitung an.

Folgende Ports müssen für Xbox Live geöffnet werden:

Port 88 (UDP)

Port 3074 (UDP und TCP)

Port 53 (UDP und TCP)

Port 80 (TCP)

Port 500 (UDP)

Port 3544 (UDP)

Port 4500 (UDP)

4. Spiele-Installation beschleunigen

Ein weiterer Trick erhöht zwar nicht direkt die Download-Geschwindigkeit, kann aber helfen, wenn Du Probleme mit der Dauer von Spiele-Installationen hast. Die Xbox ist für eine ständige Online-Verbindung ausgelegt. Die Installation von neuen Games dauert daher in Einzelfällen extrem lange – legst Du eine neue Spiele-Disc in die Konsole ein, beginnt die Xbox nicht nur mit der Installation, sondern gleichzeitig auch mit dem Download aller verfügbaren Updates und Patches für das jeweilige Spiel.

Es gibt aber einen einfachen Trick, mit dem Du eine Installation beschleunigen kannst, um zügig mit dem Zocken beginnen zu können: Trenne die Internet-Verbindung. Über "Einstellungen > Allgemein > Netzwerkeinstellungen > Offline gehen" kannst Du in den Offline-Modus wechseln. Sollte das nicht funktionieren, kannst Du auch auf Nummer Sicher gehen und das Netzwerkkabel entfernen oder den eigenen Router abschalten. Nun sollte die Installation deutlich schneller laufen. Möchtest Du das entsprechende Game allerdings online spielen, kommst Du um den Download der Updates nicht herum.

Weitere Hinweise zu Problemen mit der Download-Geschwindigkeit gibt Microsoft auf der entsprechenden Support-Seite zur Xbox One.