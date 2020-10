2020 wird immer schlimmer: "Dune" verzögert sich um fast ein Jahr

Damit dürfte 2020 wohl endgültig als eines der schlimmsten Jahre seit Beginn der Zeitrechnung gelten: Nun hat es auch "Dune" getroffen. Das heiß erwartete Science-Fiction-Epos von Denis Villeneuve kommt erst Ende 2021 in die Kinos.

Das Branchenblatt Collider berichtet, dass Dune erst am 1. Oktober 2021 anlaufen wird. Eigentlich war ein deutscher Starttermin am 17. Dezember vorgesehen, einen Tag später sollte die Buchverfilmung dann auch in den USA anlaufen.

Konkurrenz durch Wonder Woman?

Die Entscheidung, "Dune" doch noch mal zu verschieben, habe aber nichts mit dem eigentlichen Film zu tun, auch Regisseur Villeneuve habe sich für den späteren Starttermin ausgesprochen. Stattdessen könnte ein Grund gewesen sein, dass der Verleih Warner Bros. den Superhelden-Film "Wonder Woman 1984" nun doch erst am 26. Dezember in die Kinos bringt. Das wäre also starke Konkurrenz für "Dune" gewesen.

Angst vor einem Flop

Meine Theorie: Einen Flop wie "Blade Runner 2049" wollen sich weder das Studio noch Denis Villeneuve leisten. Den hatte ja auch schon Villeneuve gedreht, und obwohl das Science-Fiction-Sequel bei den meisten Kritikern durchweg gut ankam, war das Einspielergebnis mau. Erst mit der Heimkino-Auswertung waren die Zahlen ein bisschen besser. Und da "Dune" ein absolutes Prestige-Projekt ist, will Warner diesmal alles richtig machen.

Die Überlegung ist also: Dieses Weihnachten grassiert noch Corona, aber die Fans werden trotzdem in "Wonder Woman 1984" rennen, der Erfolg ist auch mit weniger Zuschauern als normal so gut wie sicher. Wäre er bei "Dune" aber nicht. Also startet der Film eben erst ein Jahr später, wenn alle Leute (hoffentlich) wieder ins Kino können und kein anderer Konkurrenz-Film läuft.