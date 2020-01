"A Quiet Place 2": Der erste Trailer zeigt die Anfänge des Horrors

Das neue Jahr beginnt gruselig-gut! Paramount Pictures spendiert uns den ersten "A Quiet Place 2"-Trailer. Der Clip nimmt uns mit zu den Anfängen der Alien-Invasion und zeigt erstmals Neuzugang Cillian Murphy.

Bisher war es ein großes Geheimnis, wie die von Regisseur John Krasinski erschaffene Welt zu einem so ruhigen Ort wurde. Der Trailer zu "A Quiet Place 2" gibt etwas Aufschluss: Es war offenbar ein Tag wie jeder andere, als plötzlich langbeinige Wesen die Menschen attackierten.

In der Ruhe liegt die Kraft

Mittlerweile sprechen die Menschen kaum ein Wort miteinander. Nur in abgeschirmten Räumen sind Unterhaltungen möglich. Lange Zeit geht das gut – doch die Ereignisse im ersten Teil fordern ihren Tribut. Ohne ihren Mann Lee (John Krasinski) muss Evelyn (Emily Blunt) mit ihren drei Kindern den Schritt hinaus in die Welt wagen. In eine Welt voller Gefahren in Form von akustisch äußerst sensiblen Aliens. Jeder knackende Ast, jedes Husten, jedes Rascheln kann den Tod bedeuten.

Wer sind die Neuen?

Auf der Flucht vor den Biestern treffen Evelyn und ihre Kinder auf den von Cillian Murphy gespielten Charakter, der bis dato noch keinen Namen hat. Er nimmt Familie Abbott auf und gewährt ihr Schutz. Aber kann sie ihm auch vertrauen?

Der "A Quiet Place 2"-Trailer zeigt außerdem Djimon Hounsou in Aktion. Auch bei ihm ist noch unklar, wen er spielen wird. Er scheint aber in Verbindung zur Familie Abbot zu stehen. Ob sich das positiv oder negativ auf Evelyn und die Kinder auswirkt, wird sich zeigen.