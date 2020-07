"A Quiet Place 2" und "Top Gun 2: Maverick" starten erst 2021 im Kino

Inzwischen ist es stets nur eine Frage der Zeit, wann die Filmstudios die Kinostarts der kommenden Blockbuster verschieben. Nun hat sich Paramount Pictures zu Wort gemeldet – und seine beiden Filme "A Quiet Place 2" sowie "Top Gun 2: Maverick" ins nächste Jahr verfrachtet.

Ursprünglich sollte "A Quiet Place 2" am 5. September in den deutschen Kinos anlaufen. Daraus wird nun nichts mehr. Der neue US-Termin fürs wortkarge Horrorsequel ist jetzt der 23. April 2021. Zwar steht ein deutscher Kinostart noch nicht fest, allerdings dürfte es hierzulande erfahrungsgemäß am 22. April so weit sein.

Auch "Top Gun 2" macht einen Abflug

Auch all jene, die sich auf "Top Gun 2: Maverick" gefreut und schon ihren Kinobesuch um Weihnachten herum geplant haben, gucken in die Röhre. Statt am 23. Dezember hebt Tom Cruise mit dem Fliegersequel ebenfalls erst 2021 ab. Um genau zu sein, am 2. Juli 2021 in den USA – und damit vermutlich am 1. Juli in Deutschland.

Streaming scheint keine Option

Paramount Pictures will weiterhin an der Veröffentlichung in den Kinos festhalten, weshalb ein Release auf einem der Streaminganbieter offenbar nicht infrage kommt. "Wir glauben, dass es keine vergleichbare Erfahrung wie im Kino gibt", zitiert Variety Chris Aronson, einen Sprecher von Paramount. "Wir sind zuversichtlich, dass, wenn die Zeit kommt, Zuschauer weltweit wieder die Freude von Paramount-Filmen auf der großen Leinwand genießen können."

Paramount gibt einen Neustart bekannt

Immerhin ein kleiner Lichtblick: Trotz aller Verschiebungen gab Paramount auch den voraussichtlichen Kinostart des "Sonic"-Sequels bekannt. Nach dem aktuellen Stand der Dinge wird der blaue Rennigel ab dem 8. April 2022 wieder über die US-Leinwand flitzen. Die Bekanntgabe eines Starttermins in Deutschland steht noch aus.