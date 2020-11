Abfahrt, Autobots! Regisseur für neuen "Transformers"-Film gefunden

Nach fünf "Transformers"-Filmen von Materialschlacht-Meister Michael Bay verpasste Filmstudio Paramount Pictures seiner Kinoreihe 2018 mit dem leichtherzigen Spin-off "Bumblebee" einen neuen Anstrich. 2022 soll das Reboot mit dem nächsten "Transformers"-Film fortgesetzt werden. Nun steht fest, welcher Regisseur den neuen Teil inszenieren wird.

Steven Caple Jr. soll den nächsten "Transformers"-Film verantworten, berichtet Deadline. Zwar hätten die Verhandlungen mit dem Filmemacher bislang nicht einmal begonnen, der "Creed 2"-Regisseur sei allerdings der absolute Favorit von Filmstudio Paramount Pictures und Partner Hasbro Studios. Mit einem Vertragsabschluss wird in den kommenden Wochen gerechnet.

Welches Projekt übernimmt Steven Caple Jr.?

Erst im Januar 2020 wurde bekannt, dass Paramount seine "Transformers"-Reihe in neue Bahnen lenken will. Zu diesem Zweck befinden sich zwei Drehbücher in der Entwicklung: ein Skript von "Murder Mystery"-Autor James Vanderbilt, das auf der Serie "Transformers: Beast Wars" basiert, und eines von "Army of the Dead"-Autor Joby Harold, das im selben Universum wie "Bumblebee" angesiedelt sein soll.

Steven Caple Jr.s Film soll auf Harolds Drehbuch basieren. Sollten die vorangegangenen Berichte zutreffen, dürfte der nächste "Transformers"-Film demnach in direkter Verbindung zu "Bumblebee" stehen – und bereits im Sommer 2022 in den Kinos starten.

Die "Transformers"-Reihe zahlt sich aus

Seit dem Release des ersten Films im Jahr 2007 spült die "Transformers"-Reihe zuverlässig Geld in die Studiokassen von Paramount. Die fünf Filme von Michael Bay allein spielten zusammengerechnet über vier Milliarden US-Dollar weltweit ein (via Box Office Mojo). Travis Knights "Bumblebee" brachte es zudem auf über 467 Millionen Dollar (via Box Office Mojo).