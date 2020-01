Abflug, Carol! "Captain Marvel 2" ist in der Mache

Die mächtigste Superheldin im Marvel Cinematic Universe rüstet sich für ein neues Abenteuer: Disney hat mit den Arbeiten an "Captain Marvel 2" begonnen. Bis das Sequel in die Kinos kommt, müssen sich Fans allerdings noch gedulden.

"Captain Marvel 2" wird voraussichtlich 2022 in den Kinos zu sehen sein, meldet The Hollywood Reporter (THR). Einen konkreten Starttermin soll es bislang nicht geben.

Marvel Studios verhandelt derzeit offenbar mit Megan McDonnell, die das Drehbuch zur Comicverfilmung beisteuern soll. McDonnell ist bereits Teil des Schreiber-Teams für die kommende Marvel-Serie "WandaVision" bei Disney+.

Regisseurin gesucht

Wermutstropfen: Anna Boden und Ryan Fleck, das Autoren- und Regie-Duo des ersten "Captain Marvel"-Films, wird das Sequel nicht inszenieren. Das Gespann ist für eine Serie bei Disney+ im Gespräch. Marvel sucht daher laut THR bereits nach einem Ersatz – und hofft, für "Captain Marvel 2" eine Regisseurin zu gewinnen.

"Captain Marvel 2" im Hier und Jetzt

Mit "Captain Marvel" brachte Marvel Studios 2019 die Origin-Story von Carol Danvers (Brie Larson) in die Kinos – und landete einen Riesenhit: Das Solodebüt der Heldin spielte weltweit mehr als 1,13 Milliarden US-Dollar ein (via Box Office Mojo), der Erfolg war sicherlich sowohl dem starken Cast mit Stars wie Samuel L. Jackson und Ben Mendelsohn als auch dem nostalgischen 1990er-Jahre-Setting zu verdanken. Auf Nineties-Flair müssen die Fans bei "Captain Marvel 2" allerdings verzichten: Wie THR berichtet, spielt der neue Film in der Gegenwart.