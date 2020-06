"All Night Long": Lionel Richie bekommt Musical-Film auf Disney+

Musical-Filme stehen aktuell ganz hoch im Kurs – egal, ob es sich um Biopics wie "Rocketman" und "Bohemian Rhapsody" oder Liebeskomödien wie "Mamma Mia!" handelt. Disney+ bringt nun sein eigenes Original auf den Weg. Die Songs stammen von Grammy-Gewinner Lionel Richie.

Das Filmprojekt läuft bei Disney+ derzeit unter dem Titel "All Night Long" und soll alle großen Hits von Lionel Richie beinhalten, wie Variety exklusiv berichtet. Allerdings wird es kein biografischer Musical-Film über den Musiker, sondern eine in sich abgeschlossene Geschichte, die um die Songs von Richie ergänzt wird. So wie in den "Mamma Mia!"-Filmen, in denen die Klassiker von ABBA eine Liebesgeschichte begleiten.

Drehbuchautor schreibt schon fleißig

Lionel Richie wird vermutlich nicht selbst im Film zu sehen sein, ihn aber mit produzieren. Pete Chiarelli ("Crazy Rich", "Die Unfassbaren 2") schreibt bereits am Drehbuch. Welche Songs am Ende den Weg in den Film finden, ist noch unklar. Der Soul-Sänger, der seit Ende der 1960er-Jahre aktiv im Musikbusiness ist, kann auf zahlreiche Hits zurückblicken.

An Material sollte es nicht mangeln

1986 gab es für Richie einen Oscar für "Say You, Say Me" aus dem Film "White Nights". Im gleichen Jahr folgte ein Grammy für den Song "We Are the World", den er zusammen mit Michael Jackson geschrieben hatte. Weitere Hits: "Endless Love" (1981), "Truly" (1982), "Hello" (1984) und "Dancing on the Ceiling" (1986). Zwar hat Lionel Richie bis weit in die 2000er-Jahre Songs geschrieben und veröffentlicht, doch seine größten Erfolge feierte er in den 1980er-Jahren.

Übrigens: Vor seiner Solokarriere war Lionel Richie bis 1982 Teil der Band "The Commodores". Ob deren Hits wie "Easy" oder "Three Times a Lady" in "All Night Long" zu hören sein werden, ist jedoch fraglich.