Alle Warner-Filme 2021 erscheinen zeitgleich zum Kinostart bei HBO Max

Der DC-Film "Wonder Woman 1984" war nur der Anfang: Filmstudio Warner Bros. bricht mit bisherigen Standards der Filmindustrie und kündigt an, dass all seine 17 Filme, die 2021 anlaufen sollen, zeitgleich zum Kinostart beim Streamingdienst HBO Max erscheinen werden.

Nur damit mal klar wird, warum dies eine bahnbrechende Ankündigung ist: Die Filme werden nicht wie gewohnt in den Kinos und erst Wochen oder Monate später zum Streamen veröffentlicht. Stattdessen werden von den Fans sehnlichst erwartete Blockbuster wie "Dune", "The Suicide Squad" und "Godzilla vs. Kong" zeitgleich im Kino und auf HBO Max landen.

Auf der Streamingplattform sollen die Neustarts dann jeweils für einen Zeitraum von einem Monat ohne Aufpreis abrufbar sein. Anschließend sind die Filme nur noch in den Kinos zu sehen, bis der reguläre Heimkino-Release ansteht. Grund für Warners Abweichung von der Norm ist die Corona-Pandemie und die damit verbundene Unsicherheit, wie schnell sich die Kinoindustrie in den USA erholen wird.

Für diese Filme gilt das neue Release-Konzept

Folgende Filme starten laut dem neuen Plan gleichzeitig in den Kinos und beim Streamingdienst:

Der Haken ...

Aber freu Dich besser nicht zu früh, denn wie so oft gibt es einen Haken: In Deutschland ist HBO Max noch immer nicht verfügbar. Demnach dürfte die Streaming-Option pünktlich zum Kinostart lediglich den US-Zuschauern vorbehalten sein.