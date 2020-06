"Almost Famous" bekommt Podcast zum 20-jährigen Jubiläum

Es ist inzwischen 20 Jahre her, dass der 15-jährige William in "Almost Famous" mit der Band Stillwater auf Tour ging. Diesen Jahrestag wollen die Macher des semi-autobiografischen Musikfilms mit einem Podcast begehen.

Im Rahmen von James Andrew Millers "Origins"-Podcast gibt es unter dem Titel "Almost Famous Turns Twenty" ein Wiedersehen oder besser gesagt Wiederhören mit dem Cast von "Almost Famous" rund um Billy Crudup und Kate Hudson.

Cast teilt seine Erinnerungen im Podcast

Natürlich kommt auch Filmemacher Cameron Crowe zu Wort, der sich sowohl für Drehbuch als auch Regie verantwortlich zeigte. Neben Crudup (Gitarrist Russel) und Hudson (Groupie Penny) sind auch Patrick Fugit (William), Frances McDormand (Williams Mutter) sowie Zooey Deschanel, Jimmy Fallon, Patrick und Jason Lee mit von der Partie. Sie und auch Crewmitglieder hinter den Kulissen teilen ihre Erinnerungen an die Dreharbeiten und beleuchten die kulturellen Auswirkungen des Filmes.

"Almost Famous" (2000) begleitet Anfang der 1970er-Jahre den hochbegabten Jugendlichen William auf Tour mit der Band Stillwater. Er soll für den Rolling Stone einen Artikel über die Tournee schreiben und lernt dabei die Welt von "Sex, Drugs and Rock ’n’ Roll" hautnah kennen.

Der Geist von "Almost Famous" wird beschworen

Regisseur Crowe ist begeistert von der Aktion. "Jim Miller ist es mithilfe seinen sympathischen Stils und umfassender Recherche hinter den Fragen gelungen, gemeinsam mit dem Cast, den Geist und die Emotionen von 'Almost Famous' zu beschwören", so Crowe in einem Statement. "Es ist ein bisschen wie ein Zaubertrick. Er hat die Band wieder zusammengebracht". Miller verspricht, dass Fans viele "neue und aufschlussreiche Anekdoten und aufrichtige Äußerungen" vom Cast zu hören bekommen.

Der fünfteilige Podcast feiert am 8. Juli Premiere. Den Trailer zum Event und später die ganzen Folgen gibt es auf iTunes.