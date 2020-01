"Altered Carbon": Netflix verrät den Start von Staffel 2

Das wurde auch mal Zeit: Netflix hat verkündet, wann es mit Staffel 2 von "Altered Carbon – Das Unsterblichkeitsprogramm" weitergeht. Kleiner Spoiler vorab: Lange dauert es nicht mehr, bis wir wieder in die Sci-Fi-Welt eintauchen können.

Nach knapp zwei Jahren geht es endlich weiter: Am 27. Februar feiert Staffel 2 von "Altered Carbon" auf Netflix Premiere, wie ein kurzer Teaser auf der offiziellen Twitter-Seite verrät.

Die Serie basiert auf Richard Morgan Science-Fiction-Roman "Das Unsterblichkeitsprogramm" von 2002, Season 1 der Show erschien Anfang 2018. Im selben Jahr bestätigte Netflix eine zweite Staffel. Sie soll acht Folgen umfassen – das wären zwei Episoden weniger als bei Staffel 1.

Handlung und Neubesetzung der Hauptfiguren

Staffel 1 der Cyberpunk-Krimiserie spielt im 24. Jahrhundert und dreht sich um den ehemaligen Elitesoldaten Takeshi Kovacs, gespielt von Joel Kinnaman ("Suicide Squad", "For All Mankind"). Das Bewusstsein von Kovacs wird 250 Jahre nach seinem Tod in den Körper eines Polizisten verpflanzt. Mit seinem neuen "Sleeve" soll er einen Mord aufklären.

In Staffel 2 von "Altered Carbon" wird Hauptdarsteller Joel Kinnaman nicht mehr zu sehen sein. Seinen Platz nimmt nach einem "Re-Sleeve" Anthony Mackie ein. Der US-Schauspieler war als Sam Wilson alias Falcon in den Marvels "Avengers"-Filmen zu sehen und bekommt in der zweiten Jahreshälfte mit "The Falcon and the Winter Soldier" seine eigene Action-Serie bei Disney+.

Weitere Hauptrollen in "Altered Carbon" übernehmen Kames Saito ("Eli Stone") und Simone Missick ("Marvel’s Luke Cage"). Der US-Amerikaner mit japanischen Wurzeln spielt Tanaseda Hideki, einen mächtigen Yakuza-Boss. Missick mimt die Kopfgeldjägerin Trepp, die einfach jeden aufspüren kann.