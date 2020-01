"American Horror Story": Drei weitere Staffeln geordert

Showrunner Ryan Murphy scheinen die Ideen für seine Anthologieserie nicht auszugehen: "American Horror Story" wurde nämlich um gleich drei weitere Staffeln verlängert! Bis mindestens 2023 wird es also an horrormäßigem Nachschub nicht mangeln.

Das verkündete John Landgraf, Vorsitzender des US-Senders FX Networks, während der winterlichen Pressetour der Television Critics Association (TCA), wie das Branchenportal Deadline berichtet.

Geheimniskrämerei um die "American Horror Story"-Inhalte

Die Zukunft von "American Horror Story" ist mit Staffel 11, 12 und 13 also gesichert. FX Networks hat offensichtlich großes Vertrauen in die Horrorserie, denn wenn es um die Verlängerung geht, werden in der Regel gleich mehrere Staffeln geordert.

Was ist eine Anthologieserie? Eine Anthologieserie ist eine TV-Serie, in der die Episoden beziehungsweise Staffeln ein gemeinsames Thema haben, aber bei Figuren, Handlung und manchmal auch Besetzung abweichen.

Bis wir Staffel 11 zu sehen bekommen oder überhaupt erst einmal konkretere Informationen erhalten werden, wird es noch dauern. Gerade erst ist in den USA "American Horror Story: 1984", die 9. Staffel der Anthologieserie, zu Ende gegangen. In Deutschland befinden wir uns noch mitten in der Season. Bevor es also mit Staffel 11 weitergeht, erwartet uns in diesem Jahr erst mal noch die zehnte Season. Und dazu gibt es noch keinerlei Informationen.

Eingespieltes "AHS"-Team

Empfehlungen des Autors: Primetime Absage an "American Horror Story": Staffel 9 kommt ohne Sarah Paulson

"American Horror Story" zeichnet sich dadurch aus, dass jede Staffel eine in sich abgeschlossene Geschichte erzählt. Einzig die Schauspieler kehren in regelmäßigen Abständen zurück, übernehmen aber immer eine neue Rolle. So gehörten beispielsweise Sarah Paulson und Evan Peters über acht Staffeln zum Stammcast. "American Horror Story: 1984" war die erste Season, in der beide eine Pause eingelegt haben.