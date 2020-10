"American Horror Story"-Schöpfer bekommt neue Serie auf Netflix

"American Horror Story"-Mastermind Ryan Murphy wird seinem Deal mit Netflix gerecht und bringt eine weitere Miniserie für den Streamingdienst heraus. "Monster: The Jeffrey Dahmer Story" lautet der Titel der Serie, die sich um einen Serienkiller dreht.

Düstere Storys liegen Ryan Murphy einfach. Nach den Anthologieserien "American Horror Story" und "American Crime Story" sowie der jüngst gestarteten Serie "Ratched", plant Murphy sein nächstes Projekt, wie Deadline berichtet.

Eingespieltes Team am Werk

Für "Monster: The Jeffrey Dahmer Story" arbeitet Ryan Murphy erneut mit Ian Brennan zusammen, mit dem er schon mehrere Serien auf die Beine gestellt hat – darunter "Glee", "Scream Queens" und "Ratched". Carl Franklin, der für "Mindhunter" und "The Leftovers" bereits hinter der Kamera stand, wird auch in "Monster" einige Episoden als Regisseur verantworten. Unterstützung bekommt er von Janet Mock, die als Regisseurin und Drehbuchautorin in Erscheinung tritt. Sie hat Murphy und Brennan bereits bei "Hollywood" unterstützt.

Erster Darsteller an Bord

Mit dem zweifach oscarnominierten Richard Jenkins ("Shape of Water: Das Flüstern des Wassers") gibt es sogar schon den ersten bestätigten Schauspieler in der Serie. Jenkins spielt Lionel, den Vater des Serienkillers. Er ist Chemiker und hat seinem Sohn in dessen Kindheit gezeigt, mit welchen Mitteln Tierknochen konserviert werden können. Eine Methode, die Jeffrey Dahmer später bei seinen Opfern anwendet.

Wer war Jeffrey Dahmer?

Jeffrey Dahmer erschütterte zwischen 1978 und 1991 die USA, indem er mehrere überwiegend homosexuelle junge Männer aus Milwaukee tötete. 17 Morde hatte er nach seiner Festnahme gestanden, 16 davon konnten ihm nachgewiesen werden. Das Gericht verurteilte ihn zu 15-mal lebenslänglicher Haft. 1994 wurde er im Gefängnis von einem Mithäftling getötet.