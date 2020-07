"An American Pickle": Trailer zeigt Seth Rogen in Doppelrolle

Saure-Gurken-Zeit bei HBO Max? Von wegen! Der Streamingdienst von Warner Media hat den ersten Trailer zur absurden Comedy "An American Pickle" veröffentlicht. Darin spielt Seth Rogen einen Mann, der 100 Jahre in einem Fass voller Essiggurken eingelegt wird – und überlebt.

Als er erwacht, hat sich die Welt um ihn herum verändert. Wie gut, dass ihm ein Urenkel, ebenfalls von Rogen gespielt, unter die Arme greift.

Generationenkonflikt der anderen Art

Seth Rogen spielt Herschel Greenbaum, einen polnischen Arbeiter, der für ein besseres Leben mit seiner Frau (Sarah Snook) in die Vereinigten Staaten auswandert. Hier findet er einen Job in einer Essiggurkenfabrik. Eines Tages fällt er in einen Bottich voller Gurken und wird für 100 Jahre konserviert.

Herschel erwacht um keinen Tag gealtert im Brooklyn der Gegenwart, doch alle seine Liebsten sind tot. Sein einziger überlebender Verwandter ist sein Urenkel Ben. Der Programmierer und Herschel haben jedoch offensichtliche Verständigungsschwierigkeiten.

Der erste Original-Feature-Film von HBO Max

Als Vorlage für "An American Pickle" diente Simon Richs Kurzgeschichte "Sell Out", die laut Variety 2013 im Magazin New Yorker erschienen ist. Rich steuerte auch das Drehbuch bei. Ursprünglich sollte "An American Pickle" in den Kinos anlaufen. Nun ist die Komödie der erste Original-Feature-Film von HBO Max.