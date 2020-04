Anti-Langeweile-Zauber: J.K. Rowling launcht "Harry Potter At Home"

Die Magie kommt jetzt nach Hause: Bestseller-Autorin J.K. Rowling hat eine Website namens "Harry Potter At Home" herausgebracht. Die soll Kinder während der Quarantäne mit zauberhaften Inhalten rund um den Zauberschüler beschäftigen – und damit vor allem Eltern entlasten.

"Wir sprechen einen Verbannungszauber gegen Langeweile aus", heißt es auf "Harry Potter At Home". Gelingen soll das mit "magischen" Ablenkungen wie Quizzen, Rätseln, Bastelvideos und lustigen Artikeln. Die Inhalte der Website sollen ständig erweitert werden.

Bespaßung der Kinder beim Lockdown

Die neue Website hat die "Harry Potter"-Schöpferin auf ihrem Twitter-Account folgendermaßen angekündigt: "Eltern, Lehrer und Betreuer, die daran arbeiten, Kinder während des Lockdowns bei Laune zu halten, benötigen vielleicht etwas Magie. Daher freue ich mich, harrypotterathome.com zu starten".

Die Angebote auf der Website richten sich an Kenner der Welt von "Harry Potter", aber auch an Erstleser bzw. Ersthörer. In den kommenden Wochen können sich Interessierte den ersten "Harry Potter"-Band "Harry Potter und der Stein der Weisen" umsonst als Hörbuch anhören. Bei den sechs verfügbaren Sprachen kann man auch "Deutsch" anklicken.

Meiste Inhalte nur auf Englisch

Auch in digitaler Buchform soll der erste "Harry Potter"-Band über Online-Bibliotheken in über 20 Sprachen kostenlos verfügbar sein. Die restlichen Inhalte der Website setzen jedoch gute Englischkenntnisse voraus: Quizze, Videos und Texte sind nur auf Englisch verfügbar. Neben den kostenlosen gibt es auch zahlungspflichtige Inhalte auf der Website.