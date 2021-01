Apple TV+: Gratis-Abo erneut um mehrere Monate verlängert

Kunden von Apple TV+, die noch ihr kostenloses Jahresabo nutzen, haben Grund zur Freude: Der Konzern verlängert die Testphase erneut und dehnt die Aktion bis Juli 2021 aus.

Wer sich direkt im November 2019 ein Apple-Gerät gekauft hat, profitiert also am meisten von der Verlängerung: Statt der ursprünglich geplanten zwölf kostenlosen Monate, um den damals neuen Streamingdienst Apple TV+ ausgiebig testen zu können, wären es im Sommer 2021 dann insgesamt 21 Monate.

Bereits gezahlte Beiträge werden erstattet

Vereinzelt kann es bereits dazu gekommen sein, dass Apple den Monatsbeitrag von fünf Euro für Apple TV+ vom Konto des Nutzers abgebucht hat. In diesem Fall sollen die Kosten erstattet werden, wie unter anderem Heise schreibt.

Ein Blick in die Einstellungen verrät, ob die kostenlose Verlängerung schon in Kraft getreten ist: Einstellungen > Apple ID, iCloud, Medien & Käufe > Abonnements. Unter den aktiven Abos sollte bei Apple TV+ nun stehen, dass der Streamingdienst noch bis Juli 2021 läuft, danach wird er kostenpflichtig verlängert.

Hinweis Wie bisher gilt: Das Gratisabo konnten nur diejenigen abschließen, die sich Ende 2019 oder Anfang 2020 ein neues Apple-Gerät zugelegt haben. Wer sich aktuell für ein Abo von Apple TV+ entscheidet, muss von Anfang an den Monatsbeitrag zahlen und hat lediglich eine kostenlose Testphase von sieben Tagen.

Apple setzt auf Klasse statt Masse

Bereits im Oktober 2020 gab Apple bekannt, die zwölfmonatige Testphase um drei weitere Monate bis in den Februar 2021 hinein zu verlängern. Zuletzt hatte Apple TV+ immer wieder neue Filme und Serien in sein Angebot aufgenommen, sodass der Katalog an Titeln rasant angewachsen ist. Dem Konzern scheint es offenbar wichtiger zu sein, seine Kunden der ersten Stunden bei der Stange zu halten und mit aufwendigen Großproduktionen (wie z.B. "Greyhound") zu beeindrucken, als Profit zu machen.

Demnächst legt Apple mit weiteren Blockbuster-Titeln nach: Neben dem Drama "Cherry" mit Tom Holland in der Hauptrolle, soll auch der nächste Film von Martin Scorsese und Leonardo DiCaprio, "Killers of the Flower Moon", auf Apple TV+ erscheinen.