Apple TV+ stellt ausgewählte Original-Titel kostenlos zur Verfügung

Osterüberraschung von Apple: Der Tech-Konzern stellt ab heute, dem 11. April, einige Original-Inhalte seines Streamingdienstes Apple TV+ für Apple-Kunden kostenlos zur Verfügung. Wo Du die Titel sehen kannst und mit welchen Serien Dir das Unternehmen in Corona-Zeiten die Langeweile nehmen will, erfährst Du im Folgenden.

Ab dem 11. April kannst Du ohne Abo sieben Serien und einen Film, die sonst exklusiv auf Apple TV+ zu finden sind, vorübergehend kostenfrei streamen:

"Die Elefantenmutter" (Doku-Film)

"Little America" (Anthologieserie)

"Servant" (Horror-Mystery-Serie)

"For All Mankind" (Weltraumdrama-Serie)

"Dickinson" (Historiendrama-Serie mit "Bumblebee"-Star Hailee Steinfeld)

"Snoopy in Space" (Animationsserie für kleine und große "Peanuts"-Fans)

"Helpsters – Das Monsterquartett" (Puppen-Serie für Vorschüler von den Machern der "Sesamstraße")

"Vier Freunde und die Geisterhand" (Jugend-Mystery-Serie)

So nutzt Du das kostenlose Angebot von Apple TV+

Vorweg der Haken der Aktion: Nur Apple-Kunden können auf die kostenfreien Inhalte zugreifen. Um die genannten Titel abspielen zu können, brauchst Du eine Apple ID und ein Apple-Gerät. Ein Abo für Apple TV+ ist nicht notwendig.

Auf den Geschmack gekommen? Wer ein neues iPhone, iPad oder einen Apple TV kauft, kann Apple TV+ ein Jahr lang kostenlos nutzen! Passende Apple-Geräte bei SATURN finden.

Neu auf Apple TV+ im April

Wer bereits ein Abo für Apple TV+ hat, kommt ebenfalls nicht zu kurz: Am 24. April startet die Miniserie "Verschwiegen" mit Captain-America-Darsteller Chris Evans auf dem Streamingdienst. In dem Justizdrama spielt Evans einen Staatsanwalt, dessen eigener 14-jähriger Sohn des Mordes an einem Mitschüler bezichtigt wird.