Fans, die sich den Serienstart zeitgleich zum Release der Fortsetzung von "The Last of Us" wünschen, müssen jetzt stark sein, denn: daraus wird sicher nichts. Autor und "Chernobyl"-Schöpfer Craig Mazin verriet nun, dass es mit der Produktion noch etwas dauern wird. Nebenbei erklärte er, dass das Videospiel-Drama zuerst zum Kinofilm werden sollte.

Zusammen mit seinem Kollegen John August veröffentlicht Screenwriter Craig Mazin einen Podcast über das Schreiben von Drehbüchern. In der aktuellen Folge geht Mazin auf sein neues Projekt ein, die "The Last of Us"-Serie: Die Arbeit daran könne erst beginnen, wenn das Entwicklerstudio Naughty Dog die Arbeiten am zweiten Spiel, "The Last of Us Part 2", beendet habe. Dessen Veröffentlichung sollte bereits im Februar stattfinden, wurde aber zuletzt auf den 29. Mai verschoben.

Mazin liebt "The Last of Us"-Spiel

Mazin zufolge war schon länger geplant, das Videospiel auf die Kinoleinwand zu bringen. Nachdem Darstellerin Ashley Johnson, die im "The Last of Us"-Game die Rolle von Ellie spielt, den Kontakt zwischen Mazin und Neil Druckmann, kreativer Leiter des Spiels, vermittelte, einigte man sich auf die Zusammenarbeit. Der "Chernobyl"-Autor liebte das Spiel und war von Anfang an der Meinung, dass eine Umsetzung Länge benötigt – eine Serie sei besser für die Erzählung geeignet als das Filmformat, so sah es auch HBO.

Mit der Ausstrahlung der Serie aus dem "The Last of Us"-Universum könnte es daher noch etwas dauern. Druckmann und Mazin werden wohl erst im Sommer an der Story arbeiten, bis zum Drehstart kann auch dann noch viel Zeit ins Land ziehen. Immerhin ist auch der Komponist der Original-Soundtracks mit an Bord. Ob mit der Serie die Geschichte der Spiele nacherzählt werden soll, oder eine völlig neue Handlung im Mittelpunkt steht, ist bisher unklar.