"Army of the Dead"-Trailer: Zack Snyder lässt die Zombies los

Zu Zack Snyders neuem Zombiefilm "Army of the Dead" gibt's nun den ersten Trailer. Für Netflix hat er die Glücksspiel-Metropole Las Vegas in einen abgeschlossenen Bereich voller Untoter verwandelt – und mitten rein ein paar Söldner geschmissen, die den Coup ihres Lebens durchziehen wollen.

Las Vegas wurde von einem Virus heimgesucht, der dazu geführt hat, dass sich die Menschen dort in Zombies verwandelt haben. Der Staat hat die Stadt zur abgeriegelten Quarantäne-Zone erklärt. Niemand kommt dort mehr rein, entsprechend aber auch niemand mehr raus.

Das Geld wartet darauf, gestohlen zu werden

Neben zahlreichen Zombies, die in Las Vegas umherschlurfen, sind die Casinos noch immer prall gefüllt mit Millionen von US-Dollar. Eine Gruppe von Söldnern will dies ändern, in die abgesperrte Zone eindringen und das Geld für sich beanspruchen. Ihr Vorhaben entpuppt sich jedoch als weitaus schwieriger, als einfach nur mal kurz in die Zone hineinfliegen, Geld klauen und wieder abhauen.

Eine neue Seite von Matthias Schweighöfer?

Zur Söldnergruppe zählen unter anderem Dave Bautista ("Guardians of the Galaxy") und Matthias Schweighöfer ("100 Dinge"). "Army of the Dead" wird zwar den Filmgenres Action und Horror zugeordnet, wobei von Letzterem im Trailer noch herzlich wenig zu sehen ist. Spannend bleibt auch, ob Schweighöfer in seiner Rolle als Ludwig Dieter wieder nur den "German Sidekick" spielt oder mal eine neue Seite von sich zeigt.

"Army of the Dead" ist erst der Anfang

Zack Snyder plant Großes und will ein ganzes Zombie-Franchise basteln. Neben "Army of the Dead" wird es noch eine Anime-Serie geben, die den Titel "Army of the Dead: Lost Vegas" heißt. Im Zentrum stehen einige Figuren aus dem Netflix-Film, zeitlich setzt die Serie jedoch etwas vor dem Film an. Zusätzlich dreht Matthias Schweighöfer ein Prequel, in dem er nicht nur die Hauptrolle spielt, sondern auch Regie führt.