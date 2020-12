Arnold Schwarzenegger crasht Zoom-Reunion der "Kindergarten Cop"-Kids

Nicht viele Menschen können von sich behaupten, dass der Terminator höchstpersönlich ihr Erzieher im Kindergarten war. Die einstigen Kinderdarsteller aus der Komödie "Kindergarten Cop" allerdings schon. Sechs der "Kids" von damals haben sich nun 30 Jahre nach dem Release des Films für eine virtuelle Jubiläums-Reunion zusammengefunden – und wurden von Arnold Schwarzenegger überrascht!

Bevor Arnold Schwarzenegger das Zoom-Treffen kaperte, sprachen die einstigen Kinderstars aus "Kindergarten Cop" darüber, was sie seit dem Release des Films im Jahr 1990 getrieben haben. Darüber hinaus verrieten Dominic-Darsteller Christian Cousins und seine Kollegen einige Behind-the-Scenes-Details zur Komödie, die sie bekannt machte.

Animiertes Sequel in Arbeit!

Wirklich interessant wird der Clip der Zoom-Reunion jedoch erst ab Minute 35, denn Yahoo Entertainment hat Hauptdarsteller Arnold Schwarzenegger eingeladen, ohne die "Kindergarten Cop"-Kids von einst einzuweihen. Entsprechend überrascht schaut die Gruppe aus der Wäsche, als der 73-jährige Hollywoodstar sich im Videochat zu Wort meldet.

Und Arnie hat gute Neuigkeiten für alle Fans der 90er-Jahre-Komödie im Gepäck: Das mittlerweile verstorbene Marvel-Comics-Mastermind Stan Lee habe daran Interesse gezeigt, ein animiertes "Kindergarten Cop"-Sequel zu produzieren! In der Fortsetzung sollen der als Erzieher getarnte Cop, Mr. Kimble, und seine Kindergartenkinder Superkräfte entwickeln, plaudert Schwarzenegger aus. Tatsächlich wird das Sequel bereits 2021 veröffentlicht.

Arnold Schwarzenegger als Kindergarten Cop

Zur Erinnerung: "Kindergarten Cop" erschien im Dezember 1990 in den US-Kinos, in Deutschland war es im Februar 1991 so weit. In der Komödie spielte Arnold Schwarzenegger einen Polizisten des LAPD, der undercover als Erzieher in einem Kindergarten arbeiten muss. Das Ziel: Die Ex-Frau eines Drogendealers und deren gemeinsamen Sohn ausfindig machen, die mit dem Geld aus einem millionenschweren Drogengeschäft untergetaucht sein sollen.