Aus diesem Grund kehrt Keanu Reeves für "Matrix 4" zurück

Dass es irgendwann einmal "Matrix 4" geben wird, damit haben nicht einmal die Schauspieler der Trilogie gerechnet. Warum sie für das Sequel prompt zugesagt haben, erklären Carrie-Anne Moss und Keanu Reeves nun in einem Interview.

"Ich hätte nicht gedacht, dass es zu 'Matrix 4' kommen würde", erklärt Carrie-Anne Moss im Gespräch mit Empire. "Es war überhaupt nicht auf meinem Radar." Dass sie und Co-Star Keanu Reeves beide im vierten Teil zu sehen sein werden, hat einen bestimmten Grund: das Drehbuch.

"Matrix 4"-Stars loben Drehbuch

"Als es mir gezeigt wurde, mit dieser unglaublichen Tiefe und all der Vollkommenheit und Kunstfertigkeit, die man sie sich nur vorstellen kann, dachte ich gleich: 'Das ist ein Geschenk!' Ich war total aufgeregt", führt die Trinity-Darstellerin weiter aus.

Keanu Reeves schien es ganz ähnlich gegangen zu sein: "Lana Wachowski hat ein wunderbares Drehbuch und eine tolle Geschichte geschrieben, die bei mir Nachhall gefunden hat. Das ist der einzige Grund, weshalb ich mitmache", erläutert Keanu Reeves.

"Erneut mit [Lana] zu arbeiten, ist einfach unglaublich. Es war immer sehr außergewöhnlich. Ihre Geschichte hat in meinen Augen bedeutsame Dinge zu erzählen, aus denen wir einiges lernen können", ergänzt Reeves.

Lana Wachowski bekommt Unterstützung

Zwar zeichnet Lana Wachowski für das Drehbuch und die Regie verantwortlich, allerdings erhält sie beratende Unterstützung von Chad Stahelski und David Leitch. Die beiden waren bereits bei den ersten "Matrix"-Filmen als Stunt-Experten an Bord. 2014 drehten sie mit "John Wick" gemeinsam ihren eigenen Film. Stahelski und Leitch sind also echte Profis, was das "Matrix"-Universum betrifft.