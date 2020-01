"Avatar 2": Erste Bilder zeigen fantastische neue Seiten von Pandora

Langsam, aber sicher nimmt "Avatar 2" auch für die Fans Gestalt an. Die Macher um Regisseur James Cameron haben jetzt erste Bilder aus der Fortsetzung des Fantasy-Blockbusters präsentiert. Die Aufnahmen zeigen neue Orte und Kreaturen auf dem Mond Pandora.

Bei den vier Bildern, die im offiziellen Twitter-Account der Produktion zu sehen sind, handelt es sich allerdings um Concept Art, also Illustrationen. Sie vermitteln aber einen sehr guten Eindruck von dem, was uns in "Avatar 2" erwartet.

Illuminierendes Wasser und neue Seewesen

Alle vier Bilder setzen die azurblaue See von Pandora in Szene. Sie ist durchzogen von schwebenden Steinformationen und kleinen Inseln, Felsterrassen, die mit illuminierendem Wasser gefüllt sind. Immer mit dabei sind die Na'vi, die Ureinwohner von Pandora. Sie betrachten die Landschaft, jagen und reiten auf Tieren. Die Ikran, mit denen sich die Na'vi fliegend fortbewegen, kennen wir bereits aus "Avatar". Neu ist eine Art Seekreatur, auf der Neytiri- und Jake-Lookalikes das Wasser durchqueren.

Unterwasserwelt ist neuer Schauplatz für "Avatar 2"

Die Bilder belegen, was James Cameron bereits angekündigt hat: Große Teile der Sequels spielen in und am Wasser des bewohnten Mondes. Für die Umsetzung entwickelte der Filmemacher ein spezielles Motion-Capture-Verfahren für Aufnahmen unter Wasser. Einige Schauspieler, darunter auch Kinderdarsteller, mussten monatelang für die Unterwasserszenen trainieren.

Viel mehr ist zum Inhalt des Sequels nicht bekannt. Nur so viel: Es wird einen Zeitsprung geben, Jake und Neytiri sind deshalb als Eltern zu sehen. Als Bösewicht ist wieder Stephen Lang als Colonel Quaritch an Bord. Neben Lang kehren auch Sam Worthington, Zoe Saldana und Sigourney Weaver zurück. Neu zum Cast von "Avatar 2" stoßen unter anderem Kate Winslet und Oona Chaplin ("Game of Thrones"). Und: Die Teile drei bis fünf von "Avatar" sind auch bereits geplant.