Baby Yoda legt früher los: "The Mandalorian" vorab bei ProSieben

Doppel-Premiere im Free-TV: ProSieben zeigt "The Mandalorian"! Zwei Tage vor dem Start von Disney+ gibt's die erste Folge der exklusiv für den Streamingdienst produzierte Serie zu sehen. Direkt im Anschluss legt ProSieben mit der Erstausstrahlung von Episode 8 nach.

Disney+ startet in Deutschland bekanntlich am 24. März, auf die heiß erwartete "Star Wars"-Serie "The Mandalorian" samt Baby Yoda kannst Du aber bereits am 22. März einen ausführlichen Blick werfen. ProSieben strahlt die erste Folge "Kapitel 1: Der Mandalorianer" zur Primetime um 20:15 Uhr aus. Das berichtet unter anderem Meedia.

"The Mandalorian" soll Appetit auf Disney+ machen

Eine Win-Win-Situation für Disney und ProSieben, die schon bei diversen Projekten wie dem Disney Day und Marvel Day zusammengearbeitet haben: Der TV-Sender darf mit einer bombastischen Einschaltquote rechnen – und Disney mit zahlreichen Zuschauern, die sich "The Mandalorian" nach der ersten Folge unbedingt weiter ansehen wollen. Das wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nur mit einem Abo für Disney+ möglich sein …

"Star Wars"-Fans benötigen Sitzfleisch

Nach der ersten Folge von "The Mandalorian" zeigt ProSieben dann eine weitere Erstausstrahlung. Zum ersten Mal gibt's "Star Wars: Die letzten Jedi" im Free-TV zu sehen. Der Startschuss für Episode 8 fällt um 20:50 Uhr.

Wer Lust auf noch mehr "Star Wars" hat: ProSieben zeigt vorab ab 17:50 Uhr "Star Wars: Episode V – Das Imperium schlägt zurück".

In diesem Sinne: Möge die Macht am 22. März mit ausreichend Sitzfleisch für einen langen TV-Abend bei Dir sein!