"Bad Boys for Life" erscheint im Mai fürs Heimkino – mit vielen Extras

Ein letztes Mal noch treten die "Bad Boys for Life" in Aktion, dann ist Schluss. Dann ruft die Rente. Wirklich! Wie spektakulär der vorerst finale Einsatz der beiden Detectives Burnett und Lowrey geraten ist, können wir bald im Heimkino bewundern.

Am 28. Mai 2020 erscheint "Bad Boys for Life" auf DVD, Blu-ray und 4K UHD Blu-ray – und zwar mit richtig viel Bonusmaterial.

An Extras wurde nicht gespart

Zum Bonusmaterial gehören natürlich witzige Outtakes und Blooper. Außerdem gibt es erweiterte und sogar alternative Szenen. Die Heimkino-Version wartet sogar mit einem zweiten Ende auf.

Darüber hinaus führen Dich zahlreiche Featurettes hinter die Kulissen. Produzent Jerry Bruckheimer rekapituliert zusammen mit Cast und Crew 25 Jahre "Bad Boys", außerdem findet sich ein ausführliches Making-of zu "Bad Boys for Life".

Actionreiches Triple-Feature

Wem das Bonusmaterial nicht so wichtig ist, sondern lieber alle "Bad Boys"-Filme gebündelt in einem Case haben möchte, kann zur entsprechenden Box greifen. Sie beinhaltet die drei Actionfilme mit Will Smith und Martin Lawrence in den Hauptrollen.

Übrigens: Zwar hat Marcus Burnett (Lawrence) in "Bad Boys for Life" immer wieder betont, dass er keine Lust mehr auf seinen gefährlichen Job habe. Aber kurz nach dem Kinostart Mitte Januar 2020 wurde bekannt, dass bereits ein vierter Teil in Arbeit ist. Vielleicht gibt es ja doch ein Wiedersehen mit den beiden ....