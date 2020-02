Bald gibt's den ersten Film als Hochkantformat im Kino zu sehen

Während die Leinwand im Kino durch immer ausgereiftere Technik in die Höhe und Breite wächst, um den Zuschauer noch mehr ins Geschehen zu ziehen, denkt sich ein Regisseur: Nö! Er will den ersten Film im Hochkantformat ins Kino bringen – echt jetzt.

Die Rede ist von Timur Bekmambetov, dem Regisseur von "Wanted", "Abraham Lincoln Vampirjäger" oder auch der "Ben Hur"-Neuverfilmung. Der aus Kasachstan stammende Regisseur ist sehr experimentierfreudig, wenn es um neue und ungewöhnliche Kinoformate geht.

Kriegsdrama als Versuchskaninchen

Die neue Idee von Bekmambetov: Er will seinen nächsten Film im Hochkant- statt im Querformat in die Kinos bringen, wie Deadline berichtet. Welcher Film das sein wird, steht bereits fest: "V2. Escape from Hell" lautet der Titel. Es geht um einen sowjetischen Piloten, der als Kriegsgefangener im Zweiten Weltkrieg den Ausbruch aus einem deutschen Konzentrationslager plant. Ein gekapertes Flugzeug soll ihm die Freiheit bringen.

Smartphone-User im Fokus

Ein Spielfilm im Hochkantformat mag im Kino seltsam wirken. Die eigentliche Zielgruppe von Timur Bekmambetovs neuem Werk sind jedoch Smartphone-User. "V2. Escape from Hell" hat das perfekte Format, um den Film bequem konsumieren zu können, ohne das Handy drehen zu müssen. Die Dreharbeiten beginnen Ende Februar in Russland, der Film soll 2021 veröffentlicht werden. Mit einem Budget von zehn Millionen US-Dollar ist er geradezu ein Schnäppchen.

Keine Angst vor Neuerungen im Kino

Timur Bekmambetov gilt als Visionär für innovative Filmmethoden: Unter anderem war er an der Einführung des sogenannten "Screenlife"-Formats beteiligt. Es beschreibt Handlungen, die aus Sicht einer Computer, Smartphone- oder Tablet-Kamera gezeigt werden. Bekmambetov war außerdem Produzent von "Hardcore Henry", einem Film, der komplett in der Ich-Perspektive gedreht wurde.