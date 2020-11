Barack Obama gibt Drake die Erlaubnis, ihn in einem Biopic zu spielen

Schon seit Jahren macht Rapper Drake keinen Hehl daraus, dass er in einem möglichen Biopic über Barack Obamas Leben nur zu gerne in die Rolle des ehemaligen US-Präsidenten schlüpfen würde. Nun meldet sich Obama selbst zu Wort.

Gerade erst ist Barack Obamas neue Biografie, "Ein verheißenes Land", erschienen. Da liegt der Gedanke an eine Verfilmung nahe, weshalb Complex News beim Ex-Präsidenten nachhakt: Was hält er von der Idee, dass Rapper Drake ihn in einem möglichen Biopic spielen könnte?

"Ich werde das sagen: Drake scheint in der Lage zu sein, alles zu tun, was er will. Das ist ein talentierter, talentierter Bruder", schmunzelt Barack Obama. "Also, falls es dazu kommt und er bereit dazu ist? Dann wisst ihr was, hat Drake – was wohl am wichtigsten ist, denke ich – den Genehmigungsstempel meines Haushalts. Ich vermute, [meine Töchter] Malia und Sasha wären damit einverstanden."

Drake fühlt sich gut vorbereitet

Schon im Jahr 2010 warf Drake im Interview mit dem Paper Magazine seinen Hut als Darsteller von Barack Obama in den Ring. "Ich hoffe, jemand macht bald einen Film über Obamas Leben, weil ich ihn spielen könnte", so der Rapper. "Das ist das Ziel. Ich gucke all die Ansprachen. Jedes Mal, wenn ich ihn im Fernsehen sehe, schalte ich nicht um. Ich bin aufmerksam und höre mir seinen Tonfall an. Fragt irgendjemanden, der mich kennt: Ich bin ziemlich gut darin, Leute nachzuahmen."

Schauspielerfahrung hätte der Musiker ebenfalls: In der kanadischen Teenie-Soap "Degrassi: The Next Generation" spielte er Jimmy Brooks, den Basketballstar der Degrassi Community School, der bei einer Schießerei verletzt wird und fortan im Rollstuhl sitzt.