Batfleck-Comeback! Ben Affleck kehrt als Batman in "The Flash" zurück

Eigentlich hatte Ben Affleck das Fledermaus-Cape bereits an den Nagel gehängt, für den "The Flash"-Kinofilm kehrt er nun jedoch noch einmal als Batman zurück. Demnach wird Bruce Wayne alias Batman mindestens in zweifacher Ausführung im kommenden DC-Film zu sehen sein.

Ben Affleck habe das Skript zu "The Flash" in der vergangenen Woche erhalten und sich diese Woche bereit erklärt, noch einmal als DC-Held vor die Kamera zu treten, bestätigt Regisseur Andy Muschietti im Interview mit Vanity Fair.

Batman mal zwei!

In "The Flash" wird Ezra Millers Barry Allen bei dem Versuch, den Mord an seiner Mutter ungeschehen zu machen, die Tür zum Multiversum aufstoßen. In verschiedenen Dimensionen wird er auf unterschiedliche Inkarnationen der DC-Helden treffen – unter anderem auch auf den Batman aus den Tim-Burton-Filmen, verkörpert von Michael Keaton. Bereits im Juni wurde bekannt, dass Keatons Batman gleich in mehreren kommenden DC-Filmen auftauchen soll.

Welche weiteren Helden in "The Flash" auftauchen, dürfte zumindest teilweise beim DC FanDome an diesem Wochenende enthüllt werden.

Beziehung zwischen Barry und Bruce wichtig für "The Flash"

Über die erfolgreiche Verpflichtung von Ben Affleck scheint Regisseur Andy Muschietti unterdessen besonders froh zu sein. "Er spielt einen sehr wesentlichen Part für die emotionale Wirkung des Films", erklärt der Filmemacher Vanity Fair. "Die Interaktion und Beziehung zwischen Barry und Afflecks Wayne wird ein emotionales Level mit sich bringen, wie wir es zuvor noch nicht gesehen haben. Es ist Barrys Film, Barrys Geschichte, aber ihre Charaktere haben mehr gemeinsam, als wir denken würden. Sie haben ihre Mütter beide durch einen Mord verloren und das ist einer der emotionalen Antriebe des Films. Da kommt der Affleck-Batman ins Spiel."