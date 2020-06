Batmans Rückkehr: DC-Comeback von Michael Keaton in "The Flash"?

Einmal Batman, immer Batman? Michael Keaton soll erneut für die Rolle des Bruce Wayne im Gespräch sein – rund 30 Jahre nach seinem letzten Leinwandauftritt als Dunkler Ritter! Filmstudio Warner Bros. plant offenbar, Keatons Batman im kommenden "The Flash"-Solofilm zurückzubringen.

Die Verhandlungen zwischen Michael Keaton und Warner Bros. befinden sich noch in einer sehr frühen Phase, heißt es in einem Bericht des Branchenmagazins The Wrap. Sicher ist das Comeback des Schauspielers als Rächer Gothams also noch nicht. Keaton war bereits in "Batman" (1989) und "Batmans Rückkehr" (1992) in die Rolle des Dunklen Ritters geschlüpft.

Kommt der Deal zustande, könnte Keatons Auftritt in "The Flash" der Anfang von etwas Größerem sein: Borys Kit von The Hollywood Reporter meldet, dass Keaton gleich für mehrere DC-Filme verpflichtet werden soll. Sein älterer Batman könnte also zum Beispiel als Mentor für andere Helden wie Batgirl dienen.

"The Flash" führt das Multiversum ein

Erst kürzlich machte noch das Gerücht die Runde, dass Jeffrey Dean Morgan in "The Flash" als Thomas Wayne zurückkehrt, nachdem der Charakter in "Batman v Superman: Dawn of Justice" sein Leben ließ. Wie in der "Flashpoint"-Storyline sollte Barry Allen (Ezra Miller) die Tür zum Multiversum öffnen, indem er in der Zeit zurückreist, um den Tod seiner Mutter zu verhindern. Dadurch erschafft er eine alternative Zeitlinie, in der Thomas Wayne zu Batman wird, nachdem sein Sohn Bruce ermordet wurde.

Tatsächlich sei Morgans Thomas Wayne in frühen Drehbuchentwürfen enthalten gewesen, will The-Wrap-Reporter Umberto Gonzalez erfahren haben. Mit Keatons Beteiligung soll JDM jedoch aus dem Rennen sein. Warner Bros. bestätigte bislang keinen dieser Berichte. Und im Multiversum bestünde zumindest die Möglichkeit, mehrere Batmans in "The Flash" auftauchen zu lassen ...